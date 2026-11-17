Die Nike Aktie (Ticker NKE, NYSE; ISIN US6541061031) hat am Tag ihres ersten Investorentags seit 2017 einen Großteil ihres Kurssprungs wieder abgegeben: Gegen 11:16 Uhr New Yorker Zeit (17:16 Uhr MEZ) kostete das Papier 38,71 US-Dollar, 1,18 Prozent mehr als am Vortag – vorbörslich hatte das Plus noch bei mehr als 5 Prozent gelegen. Die neue Nike Aktienprognose des Managements ist ehrgeizig: Bis zum Geschäftsjahr 2031 soll der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,00 bis 3,50 Dollar steigen, fast das Dreifache der Spanne für das laufende Jahr.
Nike Aktie Prognose: Fünfjahresplan verspricht bis zu 3,50 Dollar Gewinn je Aktie, Analysten sehen im Schnitt nur 36,46 Dollar – reicht der Plan bis 2031 für die Wende?
Die Nike Aktie gehört nach dem ersten Investorentag seit 2017 zu den Dow-Gewinnern, doch vom frühen Kurssprung ist nur ein Teil übrig. Die Nike Aktienprognose des Managements bis 2031 liegt beim Gewinn über dem Konsens, beim Umsatz darunter. Was die Ziele, der Konsens für das Geschäftsjahr 2026/27, die Kursziele von 19 bis 60 Dollar, der Vergleich mit adidas, On und Deckers und die Szenarien Dritter für die Nike Aktie bedeuten.
Damit liegt die Gewinnmarke über dem, was Analysten bisher für 2031 erwartet hatten. Beim Umsatz bleibt Nike dagegen hinter dem Konsens zurück. Für die Nike Aktie Prognose der Analysten ist das eine heikle Mischung: Das durchschnittliche Kursziel von 36,46 Dollar liegt aktuell unter dem Börsenkurs, und die Mehrheit der Häuser rät zum Halten.
Ziele bis 2031 vorgelegt
Rund 5 Mrd. Dollar zusätzlicher Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2026/27, operative Marge von 12 bis 14 Prozent und 3,00 bis 3,50 Dollar Gewinn je Aktie.
Gewinnziel über, Umsatzziel unter Konsens
Laut Motley Fool hatten Analysten für 2031 zuvor 2,95 Dollar je Aktie und knapp 51 Mrd. Dollar Umsatz erwartet; Nikes Plan führt rechnerisch zu rund 47,8 Mrd. Dollar.
Kursziele unter dem Kurs
Das Ø-Kursziel von 44 Analysten liegt bei 36,46 Dollar, die Spanne reicht von 19 bis 60 Dollar. Cantor Fitzgerald bestätigte am 16. November „Neutral“ mit 38 Dollar.
Teuer auf Sicht von zwölf Monaten
Mit einem KGV um 30 für 2026/27 kostet Nike fast doppelt so viel wie adidas oder On. Auf Basis der Ziele für 2031 wären es rund 12.
Der Auslöser
Was hat Nike am Investorentag für 2031 versprochen?
Nike veröffentlichte den Finanzrahmen am Dienstag um 9:00 Uhr New Yorker Zeit (15:00 Uhr MEZ) per Pressemitteilung, noch bevor die Präsentationen auf dem Campus in Beaverton um 8:30 Uhr Ortszeit (17:30 Uhr MEZ) begannen. Unter dem Titel „Full Stride Ahead“ will Konzernchef Elliott Hill den Konzern auf fünf Sportarten ausrichten: Laufen, Training, Fußball, Basketball und Outdoor. Daraus sollen rund 4 der 5 Milliarden Dollar Zusatzumsatz kommen, die übrige Milliarde aus Sportswear, Jordan und Converse.
Der Weg dorthin ist lang. Das laufende Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende Mai 2027) nennt Nike ausdrücklich eine Phase der Investition: Der Umsatz soll im hohen einstelligen Prozentbereich sinken, die bereinigte operative Marge bei rund 6 Prozent liegen. Im Geschäftsjahr 2027/28 soll sich der Rückgang abschwächen, 2028/29 soll Nike so schnell wachsen wie der Markt und erst danach schneller. Das Sparprogramm „Pace“ soll bis 2031 jährlich rund 2,5 Milliarden Dollar bringen und kostet vorab etwa 1,3 Milliarden Dollar. An die Aktionäre sollen bis 2031 rund 12 Milliarden Dollar Dividende fließen; ein Aktienrückkauf ist nicht vorgesehen.
Rückenwind bekommt die Fußball-Offensive von anderer Seite: Die UEFA bestätigte am Montag, dass Nike ab der Saison 2027/28 bis 2031 die Bälle für Champions League, Europa League und Conference League liefert. Adidas hatte diesen Vertrag seit 2001 inne. Laut einem von Reuters zitierten Bericht der Financial Times zahlt Nike dafür mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr. Finanziell ist das für Nike klein, für die Markenbotschaft im Fußball aber ein Signal.
Geschäftsmodell
Womit verdient Nike sein Geld?
Nike ist mit den Marken Nike, Jordan und Converse der größte Sportartikelkonzern der Welt. Verkauft wird über den Großhandel an Sportfachhändler und Kaufhäuser sowie direkt über eigene Läden, Website und Apps. Unter Hills Vorgänger hatte Nike Händlern den Rücken gekehrt und Regalfläche an Rivalen wie On, Hoka und adidas verloren. Hill, seit Oktober 2024 im Amt, dreht diese Strategie zurück. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (Juni bis August 2026) fiel der Umsatz um 4 Prozent auf 11,21 Milliarden Dollar; Nordamerika wuchs um 2 Prozent, Greater China schrumpfte um 22 Prozent.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Nike Aktienprognose des Unternehmens im Vergleich zum Konsens?
Entscheidend ist der Abstand zwischen Nikes eigenen Zielen und den Erwartungen der Analysten.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 bestätigte Nike die Spanne von 1,15 bis 1,35 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie, ohne rund 0,15 Dollar Kosten für das Sparprogramm. Der Konsens liegt laut stockanalysis.com mit 1,28 Dollar im oberen Teil, beim Umsatz erwarten Analysten 42,8 Milliarden Dollar, 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Für 2027/28 rechnet der Konsens laut Cantor Fitzgerald nur mit einem Umsatzplus von 0,3 Prozent, für 2028/29 mit 1,80 Dollar Gewinn je Aktie.
|Kennzahl
|GJ 2026/27
|GJ 2027/28
|GJ 2028/29
|GJ 2030/31
|Umsatz Prognose Nike
|Rückgang hoch einstellig
|Rückgang schwächt sich ab
|Wachstum auf Marktniveau
|rund 47,8 Mrd. $ (+5 Mrd. $ ggü. 2026/27)
|Umsatz Konsens
|42,8 Mrd. $ (−7,8 %)
|rund +0,3 %
|–
|knapp 51 Mrd. $
|Operative Marge Nike
|rund 6 % (bereinigt)
|–
|–
|12–14 %
|EPS Prognose Nike
|1,15–1,35 $
|–
|–
|3,00–3,50 $
|EPS Konsens
|1,28 $
|–
|1,80 $
|2,95 $
|KGV auf Konsens
|rund 30
|–
|rund 21,5
|rund 13
Geschäftsjahr endet am 31. Mai; GJ 2026/27 = Juni 2026 bis Mai 2027. EPS bereinigt. Konsens GJ 2026/27 laut stockanalysis.com (Stand 22.10.2026); GJ 2027/28 und 2028/29 laut Cantor Fitzgerald via Investing.com (16.11.2026); GJ 2030/31 laut Motley Fool (17.11.2026). Umsatzziel 2031 eigene Rechnung: Konsensbasis 42,8 Mrd. $ plus rund 5 Mrd. $. KGV eigene Rechnung mit 38,71 USD.
Quelle: Nike (Pressemitteilung 17.11.2026), stockanalysis.com, Investing.com, Motley Fool
Rechnerisch entspricht das Umsatzziel einem jährlichen Wachstum von knapp 3 Prozent zwischen 2027 und 2031. Die Gewinnziele setzen also vor allem auf Marge: von rund 6 auf 12 bis 14 Prozent. Zum Vergleich: In den Geschäftsjahren 2021 bis 2024 lag die operative Marge laut TIKR zwischen 11,6 und 16,2 Prozent. Nike verspricht damit eine Rückkehr in alte Regionen, nicht neue Rekorde.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Nike Aktie zu?
Laut stockanalysis.com stufen 44 Analysten die Nike Aktie im Schnitt mit „Halten“ ein; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,46 Dollar und damit knapp 6 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 19 bis 60 Dollar. Laut Koyfin, zitiert von Yahoo Finance Anfang November, raten 10 von 43 Analysten zum Kauf, 25 zum Halten und 8 zum Verkauf.
Die letzten Wortmeldungen vor dem Investorentag fielen zurückhaltend aus. Cantor Fitzgerald bestätigte laut Investing.com am 16. November „Neutral“ mit 38 Dollar und erwartete für 2027/28 ein Umsatzplus von 1,5 Prozent, etwas mehr als der Konsens; im optimistischen Fall hielt Cantor bis 2031 rund 3 Dollar Gewinn je Aktie für denkbar. Piper Sandler blieb am 13. November bei „Neutral“ und 28 Dollar: Eine operative Marge von 10 Prozent ergebe etwa 2,50 Dollar je Aktie, und mit dem 21-Fachen des Gewinns von 2028/29 sei Nike die teuerste Aktie der eigenen Abdeckung. Stifel bestätigte am 4. November „Hold“ mit 36 Dollar und rechnete mit genau dem Rahmen, den Nike nun vorgelegt hat: niedriges einstelliges Wachstum, niedrige zweistellige Marge, rund 3 Dollar Gewinn je Aktie im Jahr 2031. Am skeptischsten ist Morgan Stanley: Das Haus senkte das Ziel laut Yahoo Finance auf 25 Dollar und hält den Umsatz 2031 bei etwa 40 Milliarden Dollar für realistisch, rund 15 Prozent unter dem Konsens.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Cantor Fitzgerald
|Neutral
|38 (bestätigt)
|16.11.2026
|Investing.com
|Piper Sandler (Anna Andreeva)
|Neutral
|28 (bestätigt)
|13.11.2026
|Investing.com
|Truist Securities
|Hold → Sell
|29
|05.11.2026
|Yahoo Finance
|Morgan Stanley
|Underweight
|27 → 25
|04.11.2026
|Yahoo Finance, boerse-global.de
|Stifel
|Hold
|36 (bestätigt)
|04.11.2026
|Investing.com
|Barclays (Adrienne Yih)
|Overweight
|37 → 45
|22.10.2026
|stockanalysis.com
|BTIG (Robert Drbul)
|Buy
|50
|22.10.2026
|stockanalysis.com
|Bank of America (Lorraine Hutchinson)
|Underperform
|24
|22.10.2026
|stockanalysis.com
|BMO Capital Markets
|Underperform
|25
|Oktober 2026
|Investing.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Alle Einschätzungen stammen aus der Zeit vor dem Investorentag; Anpassungen nach den neuen Zielen sind möglich.
Quelle: Investing.com, stockanalysis.com, Yahoo Finance, boerse-global.de
Bewertung
Ist die Nike Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf Basis des Konsensgewinns von 1,28 Dollar für 2026/27 kommt die Nike Aktie auf ein KGV von rund 30. Das ist der Preis eines Gewinneinbruchs: Im Geschäftsjahr 2025/26 verdiente Nike laut stockanalysis.com noch 1,58 Dollar je Aktie. Rechnet man mit der Mitte der Zielspanne für 2031 von 3,25 Dollar, sinkt das KGV auf rund 12. Der Börsenwert liegt bei rund 57 Milliarden Dollar, die Dividende von 1,64 Dollar im Jahr entspricht einer Rendite von etwa 4,2 Prozent – im laufenden Jahr allerdings mehr als der erwartete Gewinn.
|Unternehmen
|Kurs
|Stand
|KGV erwartet
|Ø-Kursziel
|Börsenwert
|Nike
|38,71 $
|17.11.2026
|rund 30
|36,46 $
|rund 57 Mrd. $
|adidas
|177,65 €
|13.11.2026
|15,8
|198,47 €
|rund 30 Mrd. €
|Puma
|25,18 €
|26.10.2026
|– (Verlust)
|28,00 €
|3,7 Mrd. €
|On Holding
|33,63 $
|13.11.2026
|17,2
|43,88 $
|11,2 Mrd. $
|Deckers (Hoka, Ugg)
|86,82 $
|13.11.2026
|11,1
|96,39 $
|11,6 Mrd. $
|Lululemon
|105,65 $
|13.11.2026
|12,6
|104,40 $
|11,7 Mrd. $
Erwartetes KGV (Forward P/E), Börsenwert und Ø-Kursziel laut stockanalysis.com auf Basis der genannten Schlusskurse. Nike-KGV eigene Rechnung mit 38,71 USD (17.11.2026). adidas und Puma in Euro. Puma schreibt Verluste, daher kein KGV.
Quelle: stockanalysis.com, aktiencheck.de (adidas: 32459), eigene Rechnung
Nike ist damit der mit Abstand teuerste Wert der Gruppe, obwohl der Konzern als einziger seinen Umsatz im laufenden Jahr kräftig schrumpfen sieht. Anleger zahlen für den Marktführer einen Aufschlag auf die erhoffte Erholung. Auffällig: Bei On und adidas sehen Analysten im Schnitt deutlich Luft nach oben, bei Nike liegt das Ø-Kursziel unter dem Kurs.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Nike Aktie Prognose?
Charttechnisch hat sich die Aktie seit dem 52-Wochen-Tief bei 31,97 Dollar Anfang Oktober gefangen, liegt aber noch weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 69,14 Dollar. Am Dienstag stieg sie bis auf 40,68 Dollar und damit kurz über das Novemberhoch von 40,49 Dollar, konnte die Marke aber nicht halten. Darüber wartet die 200-Tage-Linie, die Anfang November je nach Quelle zwischen 40 und 46 Dollar verlief, sowie das Dreimonatshoch bei 42,64 Dollar. Nach unten bilden die 50-Tage-Linie um 37 Dollar und die Zone um 37,76 Dollar erste Unterstützungen, darunter 34,36 Dollar. Der RSI lag zuletzt im neutralen Bereich.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Nike Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|45–50 $ (Barclays, BTIG), Höchstziel 60 $
|Aktie nahe am Boden (Barclays); Großhandel erholt sich, Gewinnhebel durch Sparprogramm
|Base-Case
|36–38 $ (Stifel, Cantor), Ø 36,46 $
|Niedriges einstelliges Wachstum, Marge im niedrigen zweistelligen Bereich, rund 3 $ Gewinn je Aktie 2031 (Stifel)
|Bear-Case
|24–29 $ (BofA, Morgan Stanley, Piper Sandler, Truist), Tiefstziel 19 $
|Umsatz 2031 nur rund 40 Mrd. $ (Morgan Stanley); hohe Bewertung, China und Jordan schwach (Truist, Piper)
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen. Höchst- und Tiefstziel ohne Hausnamen laut stockanalysis.com. Alle Ziele vor dem Investorentag gesetzt.
Quelle: stockanalysis.com, Investing.com, Yahoo Finance, boerse-global.de
Termine
Was Anleger bei der Nike Aktie jetzt beobachten
17. November, 8:30 bis 12:00 Uhr Ortszeit (17:30 bis 21:00 Uhr MEZ): Präsentationen des Investorentags mit Fragerunde, Webcast auf investors.nike.com.
Ende November: Mögliche Dividendenentscheidung; im Vorjahr wurde sie am 20. November angekündigt.
Um den 17. Dezember (geschätzt): Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 als erster Test für den neuen Fahrplan.
Juni 2027: Beginn des Geschäftsjahres 2027/28, in dem sich der Umsatzrückgang abschwächen soll.
Saison 2027/28: Nike wird Ballausrüster der UEFA-Klubwettbewerbe.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike Aktienprognose
Wie lautet die Nike Aktienprognose der Analysten?
Laut stockanalysis.com liegt das durchschnittliche Kursziel von 44 Analysten bei 36,46 Dollar, die Spanne reicht von 19 bis 60 Dollar. Die Ziele stammen aus der Zeit vor dem Investorentag.
Welche Ziele hat Nike für 2031 genannt?
Rund 5 Milliarden Dollar zusätzlicher Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2026/27, eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent und 3,00 bis 3,50 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
Was erwarten Analysten für die Nike Aktie 2027?
Für das Geschäftsjahr bis Mai 2027 rechnet der Konsens mit 42,8 Milliarden Dollar Umsatz und 1,28 Dollar Gewinn je Aktie; Nike selbst nennt 1,15 bis 1,35 Dollar.
Warum ist das Kursplus vom Morgen geschrumpft?
Das Gewinnziel überzeugte, das Umsatzziel liegt aber unter dem Konsens, und die Rückkehr zum Wachstum ist erst für 2028/29 geplant. Zudem ist der Gesamtmarkt schwach.
Wann legt Nike die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal werden um Mitte Dezember erwartet; einen bestätigten Termin gibt es noch nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Neutral“ mit Kursziel 38 US-Dollar von Cantor Fitzgerald, veröffentlicht laut Investing.com am 16.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Cantor Fitzgerald, Piper Sandler, Stifel, Morgan Stanley, Barclays, BMO Capital Markets. Für Truist Securities, BTIG und Bank of America lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NIKE, Inc. (NKE): Halten, Kursziel 38,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Cantor Fitzgerald vom 16.11.2026, 13:50 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:28 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:28 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Cantor Fitzgerald.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.