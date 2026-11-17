Nike veröffentlichte den Finanzrahmen am Dienstag um 9:00 Uhr New Yorker Zeit (15:00 Uhr MEZ) per Pressemitteilung, noch bevor die Präsentationen auf dem Campus in Beaverton um 8:30 Uhr Ortszeit (17:30 Uhr MEZ) begannen. Unter dem Titel „Full Stride Ahead“ will Konzernchef Elliott Hill den Konzern auf fünf Sportarten ausrichten: Laufen, Training, Fußball, Basketball und Outdoor. Daraus sollen rund 4 der 5 Milliarden Dollar Zusatzumsatz kommen, die übrige Milliarde aus Sportswear, Jordan und Converse.

Der Weg dorthin ist lang. Das laufende Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende Mai 2027) nennt Nike ausdrücklich eine Phase der Investition: Der Umsatz soll im hohen einstelligen Prozentbereich sinken, die bereinigte operative Marge bei rund 6 Prozent liegen. Im Geschäftsjahr 2027/28 soll sich der Rückgang abschwächen, 2028/29 soll Nike so schnell wachsen wie der Markt und erst danach schneller. Das Sparprogramm „Pace“ soll bis 2031 jährlich rund 2,5 Milliarden Dollar bringen und kostet vorab etwa 1,3 Milliarden Dollar. An die Aktionäre sollen bis 2031 rund 12 Milliarden Dollar Dividende fließen; ein Aktienrückkauf ist nicht vorgesehen.