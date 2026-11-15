Nike Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer vor dem Investor Day – wird der 17. November zum Befreiungsschlag?

Montag – Kurssprung. Mit der breiten Markterholung legte die Aktie um 3,34 Prozent auf 39,88 Dollar zu und gehörte zu den stärksten Dow-Werten des Tages.

Dienstag – der On-Schock. Der Schweizer Laufschuhhersteller On Holding legte zwar einen Rekordumsatz von 931,4 Millionen Franken vor, bestätigte aber nur seine Jahresprognose. Die On-Aktie brach um rund 8 Prozent ein und zog die Branche mit. Zudem nahm Cantor Fitzgerald die Bewertung der Nike-Aktie mit „Neutral“ auf: Die Erholung sei zeitlich schwer einzuordnen, die Bewertung liege über der Konkurrenz. Truist hatte die Aktie bereits zuvor auf „Verkaufen“ abgestuft. Nike verlor 3,03 Prozent auf 38,67 Dollar.

Mittwoch bis Freitag – Zurückhaltung vor dem Investor Day. Die Aktie fiel am Mittwoch auf 38,32 Dollar und am Donnerstag unter die Marke von 38 Dollar auf 37,76 Dollar. Am Freitag folgte eine leichte Erholung um 0,61 Prozent auf 37,99 Dollar. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht – Anleger warten auf den Investor Day.