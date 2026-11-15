Für Nike beginnt am Montag die vielleicht wichtigste Woche seit Jahren. Auf dem Investor Day am 16. und 17. November will Vorstandschef Elliott Hill erklären, wann und wie der einstige Börsenliebling wieder wachsen soll. Die Anleger gehen mit Skepsis in den Termin: Die Nike-Aktie verlor in der abgelaufenen Woche 1,55 Prozent und gehört damit zu den Dow Jones Verlierern. Mit 37,99 Dollar liegt sie rund 40 Prozent unter dem Jahresanfang – kein anderer Dow-Wert hat 2026 so viel verloren. Unsere Nike-Aktie Prognose zeigt, was auf dem Spiel steht.
Nike Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer vor dem Investor Day – wird der 17. November zum Befreiungsschlag?
Die Nike-Aktie gehört zu den Dow Jones Verlierern der Woche: minus 1,55 Prozent, seit Jahresbeginn rund 40 Prozent im Minus. Am Montag und Dienstag legt Vorstandschef Elliott Hill auf dem Investor Day seine langfristigen Ziele vor – der wichtigste Termin des Jahres für den Sportartikelkonzern. Unsere Nike-Aktie Prognose zeigt, was die Nike Chartanalyse vor dem Showdown signalisiert und wie der Umbau fundamental vorankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nike, Inc.
- Ticker
- NKE (NYSE)
- Kurs
- 37,99 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 37,76 bis 39,88 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 7,53 Prozent
- Performance 1 Jahr
- minus 42,47 Prozent
- Performance 5 Jahre
- minus 77,53 Prozent
- KGV GJ 2027 (Prognose) / Dividendenrendite
- rund 30 / rund 4 Prozent
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV und Rendite eigene Überschlagsrechnung
Die Woche
Sprung, Absturz, Abwarten: die Woche der Nike-Aktie
Die Nike-Aktie startete mit einem kräftigen Plus in die Woche – und gab es fast vollständig wieder ab.
Montag – Kurssprung. Mit der breiten Markterholung legte die Aktie um 3,34 Prozent auf 39,88 Dollar zu und gehörte zu den stärksten Dow-Werten des Tages.
Dienstag – der On-Schock. Der Schweizer Laufschuhhersteller On Holding legte zwar einen Rekordumsatz von 931,4 Millionen Franken vor, bestätigte aber nur seine Jahresprognose. Die On-Aktie brach um rund 8 Prozent ein und zog die Branche mit. Zudem nahm Cantor Fitzgerald die Bewertung der Nike-Aktie mit „Neutral“ auf: Die Erholung sei zeitlich schwer einzuordnen, die Bewertung liege über der Konkurrenz. Truist hatte die Aktie bereits zuvor auf „Verkaufen“ abgestuft. Nike verlor 3,03 Prozent auf 38,67 Dollar.
Mittwoch bis Freitag – Zurückhaltung vor dem Investor Day. Die Aktie fiel am Mittwoch auf 38,32 Dollar und am Donnerstag unter die Marke von 38 Dollar auf 37,76 Dollar. Am Freitag folgte eine leichte Erholung um 0,61 Prozent auf 37,99 Dollar. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht – Anleger warten auf den Investor Day.
Die Sport-Offensive treibt messbare Fortschritte in unserem gesamten Performance-Geschäft voran.
Kurzfristige Prognose
Nike Chartanalyse: Bodenbildung mit Fragezeichen
Die Nike Chartanalyse zeigt eine Aktie, die sich vom Mehrjahrestief gelöst hat, aber an der 40-Dollar-Marke scheitert.
Zeitweise notierte die Nike-Aktie in diesem Jahr so tief wie seit Anfang 2014 nicht mehr. Vor einem Monat lag sie bei rund 35,30 Dollar, seitdem hat sie sich um gut 7 Prozent erholt – eine erste Bodenbildung. Doch die Marke von 40 Dollar hat sich als Hürde erwiesen: Anfang November notierte die Aktie knapp darüber, am Montag scheiterte sie mit 39,88 Dollar erneut knapp darunter. Auf der Unterseite ist das Wochentief um 37,76 Dollar die erste Unterstützung, darunter liegt der Bereich um 35 Dollar. Kurzfristig dürfte allein der Investor Day über die Richtung entscheiden: Solche Termine lösen bei Aktien im Umbau oft kräftige Kursbewegungen in beide Richtungen aus.
Szenario 1: Der Investor Day überzeugt
Legt Nike glaubwürdige Ziele für die Rückkehr zum Wachstum und zur Marge vor, könnte die Aktie die 40-Dollar-Marke überwinden. Aus Sicht der Charttechnik rückt dann die Zone um 43 bis 45 Dollar in den Blick, wo die Ziele von Bernstein und Barclays liegen.
Szenario 2: Viele Worte, wenig Zahlen
Bleiben die Ziele vage oder weit in der Zukunft, dürfte die Bodenbildung zwischen 35 und 40 Dollar weitergehen.
Szenario 3: Enttäuschung
Fallen die Ziele schwächer aus als erhofft oder verschiebt Nike die Erholung weiter nach hinten, droht ein Rückfall unter 35 Dollar und ein erneuter Test der Mehrjahrestiefs.
Mittel- bis langfristige Prognose
Sanierung im Schneckentempo: das fundamentale Bild der Nike-Aktie
Für die mittel- bis langfristige Nike Aktienprognose zählt, ob der Gewinn seinen Tiefpunkt erreicht hat.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sank der Umsatz um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 0,48 Dollar aber über den Erwartungen. Die Bruttomarge stieg auf 42,8 Prozent. Das Sportgeschäft für Laufen, Basketball und Fußball wächst hoch einstellig, doch Freizeitmode und Lifestyle-Schuhe, knapp die Hälfte des Umsatzes, schrumpfen zweistellig. In Greater China brach der Umsatz um 26 Prozent ein. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einen bereinigten Gewinn je Aktie von nur 1,15 bis 1,35 Dollar. Mit dem Umbauprogramm Pace will der Konzern bis 2031 rund 2,5 Milliarden Dollar einsparen. Auf Basis der Gewinnprognose liegt das KGV bei rund 30 – hoch, aber auf einem stark gesunkenen Gewinn. Analysten erwarten für das kommende Geschäftsjahr wieder gut 1,50 Dollar je Aktie. Die Dividendenrendite liegt bei rund 4 Prozent.
Sport als Hoffnungsträger
Das Performance-Geschäft erzielte im vergangenen Jahr 16 Milliarden Dollar Umsatz und wächst weiter.
Lifestyle als Bremsklotz
Der einstige Bestseller Dunk wird bewusst gedrosselt, Jordan und Converse verlieren deutlich.
Konkurrenz
Jüngere Marken wie On gewinnen Kunden und Sportler – im September wechselte Fußballstar Kylian Mbappé zu On.
Nike-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 37,99 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TIKR, Parameter, Stocktwits; Stand August bis November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Jefferies
|75
|Bernstein
|45
|Barclays
|45
|JPMorgan
|40
|Schlusskurs 13. November
|37,99
|Durchschnitt (TIKR)
|36,50
|Bank of America
|30
|Truist
|29
Kaum eine Aktie im Dow spaltet die Analysten so stark. Jefferies sieht 75 Dollar, Bernstein und Barclays je 45 Dollar, JPMorgan 40 Dollar. Am anderen Ende stehen die Bank of America mit 30 Dollar und Truist mit 29 Dollar und einer Verkaufsempfehlung. Im Schnitt lag das Kursziel Anfang November laut TIKR bei rund 36,50 Dollar und damit sogar unter dem Kurs. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Nike Aktienprognose heißt das: Die Aktie ist eine Wette darauf, dass der Gewinn seinen Tiefpunkt erreicht hat und die Marke ihre Stärke zurückgewinnt. Der Investor Day liefert dafür die erste harte Messlatte.
Die Nike-Aktie auf einen Blick
Nike, Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Symbol: NKE) – 37,99 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenminus: 1,55 Prozent, Platz 3 der Dow Jones Verlierer
Chartmarken: Unterstützung 37,76 und 35 Dollar, Widerstand 40 und 43 bis 45 Dollar
Q1 GJ 2027: Umsatz 11,2 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 0,48 Dollar
Prognose GJ 2027: bereinigter Gewinn je Aktie 1,15 bis 1,35 Dollar
Analystenziele: 29 Dollar (Truist) bis 75 Dollar (Jefferies), Durchschnitt rund 36,50 Dollar
Häufige Fragen zur Nike-Aktie Prognose
Warum gehört Nike zu den Dow Jones Verlierern der Woche?
Schwache Signale vom Konkurrenten On Holding, eine neutrale Ersteinschätzung von Cantor Fitzgerald und Zurückhaltung vor dem Investor Day drückten die Aktie um 1,55 Prozent.
Wie lautet die kurzfristige Nike Aktienprognose?
Kurzfristig entscheidet der Investor Day am 16. und 17. November. Ein Schlusskurs über 40 Dollar wäre aus charttechnischer Sicht ein positives Signal, ein Rückfall unter 35 Dollar ein Warnzeichen.
Was sagt die Nike Chartanalyse?
Die Aktie hat sich vom Mehrjahrestief um gut 7 Prozent erholt, scheitert aber an der 40-Dollar-Marke.
Was ist der Nike Investor Day?
Ein Treffen mit Investoren, auf dem Vorstandschef Elliott Hill die langfristigen Finanzziele und den Plan für die Rückkehr zum Wachstum vorstellen will.
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