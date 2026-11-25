Dick's berichtete steigende Foot-Locker-Umsätze in den USA von mehr als 4%. Die Dick's-Aktie sprang um 14,6 bis 18%. Chairman Ed Stack sagte, die Marke Nike laufe gut bei Foot Locker und die Neuausrichtung bei Jordan sei richtig, auch wenn sie kurzfristig schmerze. Jefferies bestätigte Buy mit einem Kursziel von 60 Dollar. Der Markt las das als Zeichen für eine Nachfragebelebung vor dem Weihnachtsgeschäft. Das ist eine Interpretation: Dick's ließ seinen Foot-Locker-Ausblick für 2026 unverändert.