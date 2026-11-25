Die Nike Aktie (ISIN: US6541061031, FSE: NKE, NYSE: NKE) legt am Dienstag um 5,89% auf 35,75 Dollar zu. Auslöser sind nicht eigene Zahlen, sondern ein Signal aus dem Handel: Dick's Sporting Goods, Eigentümer von Foot Locker, meldete starke Quartalszahlen.
Nike Aktie Prognose: +5,9% dank Foot Locker - Echte Wende oder Erleichterungsrally im 12-Jahres-Tief?
Die Nike Aktie springt am Dienstag um 5,89% auf 35,75 Dollar, nachdem Dick's Sporting Goods starke Foot-Locker-Zahlen meldete. Die Nike Aktienanalyse zeigt, warum die Rally noch keine Trendwende ist und worauf es bis zum 17. Dezember ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nike, Inc.
- ISIN
- US6541061031
- Ticker
- NKE (NYSE, Dow Jones)
- Sitz
- Beaverton, Oregon
- Branche
- Sportartikel
- CEO
- Elliott Hill
- 52-Wochen-Spanne
- 31,97 bis 69,14 $
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich 17.12.2026
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs NYSE am 24.11.2026
Dick's berichtete steigende Foot-Locker-Umsätze in den USA von mehr als 4%. Die Dick's-Aktie sprang um 14,6 bis 18%. Chairman Ed Stack sagte, die Marke Nike laufe gut bei Foot Locker und die Neuausrichtung bei Jordan sei richtig, auch wenn sie kurzfristig schmerze. Jefferies bestätigte Buy mit einem Kursziel von 60 Dollar. Der Markt las das als Zeichen für eine Nachfragebelebung vor dem Weihnachtsgeschäft. Das ist eine Interpretation: Dick's ließ seinen Foot-Locker-Ausblick für 2026 unverändert.
Quartalszahlen
Q1 GJ 2027: Gewinn besser, Umsatz schwächer
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027
|Veränderung
|Umsatz
|11,213 Mrd. $
|-4%
|Nike Direct
|4,1 Mrd. $
|-8%
|Wholesale
|6,8 Mrd. $
|-1%
|Converse
|-
|-28%
|Greater China
|-
|-26%
|Nordamerika
|-
|+2%
|EPS
|0,48 $
|Konsens 0,43 $
|Bruttomarge
|42,8%
|+60 Basispunkte
Quartalsende 31.08.2026. Konsens: Umsatz rund 11,32 Mrd. $, EPS 0,43 $.
Quelle: Nike, Mitteilung vom 01.10.2026
Der Umsatz verfehlte die Erwartungen, der Gewinn je Aktie übertraf sie. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und ein bereinigtes EPS von 1,15 bis 1,35 Dollar. Für das zweite Quartal gibt es keine formale Prognose, der CFO verwies auf rund 400 Basispunkte Umsatzgegenwind und ein schwächeres China.
Investor Day
Der Umbau dauert bis 2029
Beim Investor Day am 17. November sprach Nike von einer Investitionsphase in den Geschäftsjahren 2027 und 2028. Wachstum auf Marktniveau wird erst im Geschäftsjahr 2029 erwartet. Bis 2031 will Nike rund 5 Mrd. Dollar Zusatzumsatz, eine operative Marge von 12 bis 14% und ein EPS von 3,00 bis 3,50 Dollar erreichen. Jordan machte zuletzt 13% des Geschäfts aus, der Umsatz sinkt im mittleren zweistelligen Prozentbereich; Nike setzt auf Knappheit statt Retro-Flut. Das sind Ziele des Managements, keine Prognose.
Analysten
Was Analysten zur Nike Aktie Prognose sagen
Der Konsens lautet Halten (laut Google Finance 9 Buy, 18 Hold, 10 Sell). Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei 36,56 bis 38,33 Dollar. Jefferies (Buy, 60 Dollar) und Barclays (Overweight, 42 Dollar) sind positiv. JPMorgan stuft mit Underweight (38 Dollar), Truist mit Sell (29 Dollar), Berenberg mit Sell (27,50 Dollar). Es sind Einschätzungen Dritter, aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
Chartbild
Nike Aktie technisch: Abwärtstrend intakt
Die 40-Dollar-Unterstützung ist gebrochen, die Aktie steht auf einem 12-Jahres-Tief und hat sich gegenüber dem 52-Wochen-Hoch fast halbiert. Widerstände liegen bei 36 bis 36,30 Dollar, 38,26 Dollar und 40 Dollar. Unterstützungen: 32,9 Dollar und das 52-Wochen-Tief bei 31,97 Dollar. Der RSI(14) liegt bei 45,7.
Ausblick
Nike Aktie Prognose: drei Perspektiven
Kurzfristig: Erleichterungsrally
Der Sprung folgt einem externen Signal. Hält die Aktie über 36 Dollar, wären 38 und 40 Dollar die nächsten Marken. Scheitert sie, rückt das Tief bei 32,9 Dollar wieder in den Blick.
Mittelfristig: 17. Dezember als Prüfstein
Die Q2-Zahlen zeigen, ob die Erholung bei Jordan, Wholesale und China ankommt.
Langfristig: Beweis steht aus
Der Plan bis 2031 ist ambitioniert. Wettbewerber wie Adidas, On und Hoka (Deckers) gewinnen Marktanteile. Das sind Einschätzungen der Redaktion, keine Anlageempfehlung.
Häufige Fragen
FAQ zur Nike Aktie
Warum steigt die Nike Aktie? Starke Foot-Locker-Zahlen von Dick's Sporting Goods wurden als Signal für Nike-Nachfrage gewertet.
Wann sind die nächsten Zahlen? Voraussichtlich am 17. Dezember 2026.
Wie hoch ist die Dividende? 0,41 Dollar je Quartal, 1,64 Dollar pro Jahr.
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