Der Tagesgewinn ändert wenig am großen Bild. Zwischen Mitte Dezember 2025 und dem 20. November 2026 hat die Nike-Aktie laut Yahoo Finance mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Das Management rechnet für das Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, weil es das Angebot schwächerer Produktlinien bewusst verknappt. Genau diese Strategie – kurzfristig weniger Umsatz, langfristig eine begehrtere Marke – hat am Dienstag erstmals sichtbaren Zuspruch aus dem Handel erhalten. Am 1. Dezember wird die Aktie zudem mit einem Dividendenabschlag von 0,41 US-Dollar gehandelt.