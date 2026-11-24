Die Nike-Aktie (Klasse B, ISIN US6541061031, WKN 866993, Symbol NKE, US-Symbol NKE) ist am Dienstagabend der größte Dow Jones Gewinner. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, 22:35 Uhr) steht nach US-Handelsschluss ein Plus von 5,89 % auf 35,75 US-Dollar. Am Montag hatte der Sportartikelkonzern bei 33,76 US-Dollar geschlossen – nur wenig über seinem Zwölfmonatstief von 31,97 US-Dollar.
Nike-Aktie ist größter Dow Jones Gewinner am Abend: Rückendeckung vom wichtigsten Händler
Die Nike-Aktie steigt zum US-Handelsschluss um 5,89 % auf 35,75 US-Dollar und ist der größte Dow Jones Gewinner des Tages. Auslöser sind starke Zahlen von Dick's Sporting Goods – und ein ausdrückliches Lob für Nikes umstrittene Jordan-Strategie.
Dow Jones Gewinner Nr. 1
Warum die Nike-Aktie so stark steigt
Anders als bei vielen Kursbewegungen dieses Tages gibt es bei der Nike-Aktie einen klaren Auslöser. Er kommt nicht von Nike selbst, sondern von einem der wichtigsten Abnehmer.
Dick's Sporting Goods übertrifft die Erwartungen
Der größte US-Sporthändler Dick's Sporting Goods (ISIN US2533931026, US-Symbol DKS) meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 5,13 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 1,94 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten nur rund 1,41 US-Dollar erwartet. Die Aktie des Händlers sprang um mehr als 16 %.
Lob für Nikes Jordan-Kurs
Dick's-Verwaltungsratschef Ed Stack stellte sich in der Telefonkonferenz hinter Nikes Entscheidung, Produkte seltener auf den Markt zu bringen. Für die Marke Jordan sei das der richtige Schritt; Nike denke langfristig, statt Quartalszahlen hinterherzulaufen. Die Marke Nike selbst laufe gut.
Foot Locker erholt sich
Die von Dick's übernommene Kette Foot Locker, traditionell ein Schlüsselkanal für Nike, schaffte ein leichtes Plus beim vergleichbaren Umsatz von 0,5 %. In den US-Filialen der Marke Foot Locker lag es bei über 4 %. Neue Jordan-Retro-Modelle kamen laut Management gut an.
Technische Gegenbewegung
Nach dem ersten Investorentag seit neun Jahren war die Nike-Aktie in der Vorwoche bis nahe an ihr Zwölfmonatstief gefallen. Von diesem Niveau aus fällt eine Erholung entsprechend kräftig aus.
Rotation in Konsumwerte
Während KI- und Chipaktien fielen, schichteten Anleger in Konsum- und Gesundheitswerte um. Der Dow Jones stieg dadurch um 0,85 % auf 50.018,70 Punkte.
Für Anleger ist die Aussage des Händlers deshalb so wichtig, weil sie von außen kommt: Nicht Nike lobt die eigene Strategie, sondern der Partner, der die Ware verkaufen muss.
Hintergrund
Ein Kurs wie zuletzt vor mehr als einem Jahrzehnt
Der Tagesgewinn ändert wenig am großen Bild. Zwischen Mitte Dezember 2025 und dem 20. November 2026 hat die Nike-Aktie laut Yahoo Finance mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Das Management rechnet für das Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, weil es das Angebot schwächerer Produktlinien bewusst verknappt. Genau diese Strategie – kurzfristig weniger Umsatz, langfristig eine begehrtere Marke – hat am Dienstag erstmals sichtbaren Zuspruch aus dem Handel erhalten. Am 1. Dezember wird die Aktie zudem mit einem Dividendenabschlag von 0,41 US-Dollar gehandelt.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike-Aktie
Warum ist die Nike-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Der Händler Dick's Sporting Goods hat starke Quartalszahlen vorgelegt und Nikes Strategie für die Marke Jordan ausdrücklich unterstützt. Dazu kam eine Gegenbewegung nach den Verlusten der Vorwoche.
Wie viel hat die Nike-Aktie gewonnen?
Laut Indikation 5,89 % auf 35,75 US-Dollar.
Ist das die Trendwende für die Nike-Aktie?
Das ist offen. Nike rechnet für das Geschäftsjahr 2027 selbst mit sinkenden Umsätzen; der Zuspruch aus dem Handel ist ein erstes positives Signal.
Welche ISIN und WKN hat die Nike-Aktie?
ISIN US6541061031, WKN 866993. Das Handelssymbol lautet in Deutschland und in den USA NKE (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Nike, Inc. (Klasse B)
- ISIN
- US6541061031
- WKN
- 866993
- Handelssymbol
- NKE
- US-Handelssymbol
- NKE (NYSE)
- Kurs
- 35,75 US-Dollar (+5,89 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 1 am 24.11.2026
Stand: 24.11.2026, Indikation Société Générale nach US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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