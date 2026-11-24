Die Nike-Aktie (Klasse B, ISIN US6541061031, WKN 866993, Symbol NKE) ist im frühen US-Handel am Dienstag der Dow Jones Gewinner Nummer eins. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) steigt der Sportartikelkonzern um 2,28 % auf 34,53 US-Dollar.
Nike-Aktie ist Dow Jones Gewinner: Der Rebound des Schlusslichts
Die Nike-Aktie (Klasse B) legt laut Indikation 2,28 % auf 34,53 US-Dollar zu und ist größter Dow Jones Gewinner. Was hinter dem Kursplus steckt.
Dow Jones Gewinner
Warum die Nike-Aktie zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung, die den Anstieg der Nike-Aktie erklärt, wurde nicht gefunden. Das Plus des Dow Jones Gewinners passt zu diesen Marktfaktoren:
Rotation in Konsum- und Defensivwerte
Während Technologiewerte nachgeben, suchen Anleger Titel aus anderen Branchen. Nike steht dabei als bekannter Konsumwert im Fokus.
Technische Erholung
Mit 34,53 US-Dollar liegt die Aktie auf einem niedrigen Kursniveau; Schnäppchenjäger und Kursrückkäufe können kurzfristige Erholungen auslösen.
Fester Gesamtmarkt
Der Dow Jones schloss am Montag 3,01 % höher. Zinssorgen (laut Berichten zu rund 95 % eine Erhöhung im Dezember eingepreist) bremsen den Markt aber.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike-Aktie
Warum ist die Nike-Aktie Dow Jones Gewinner?
Laut Indikation steigt sie um 2,28 % auf 34,53 US-Dollar, im Zuge der Rotation in Konsumwerte und einer Erholung.
Gibt es neue Nike-Nachrichten?
Bis Redaktionsschluss wurde keine neue Unternehmensmeldung gefunden.
Welche Dow Jones Gewinner gibt es noch?
Walmart, Amgen, Procter & Gamble und McDonald's.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nike, Inc. (Class B)
- ISIN
- US6541061031
- WKN
- 866993
- Handelssymbol
- NKE (NYSE), US-Symbol NKE
- Dow-Jones-Rang heute
- Gewinner Nr. 1
Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect
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