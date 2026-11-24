Nike-Aktie ist Dow Jones Gewinner: Der Rebound des Schlusslichts

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:56 2 Min.

Die Nike-Aktie (Klasse B) legt laut Indikation 2,28 % auf 34,53 US-Dollar zu und ist größter Dow Jones Gewinner. Was hinter dem Kursplus steckt.

Die Nike-Aktie (Klasse B, ISIN US6541061031, WKN 866993, Symbol NKE) ist im frühen US-Handel am Dienstag der Dow Jones Gewinner Nummer eins. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) steigt der Sportartikelkonzern um 2,28 % auf 34,53 US-Dollar. Nike-Aktie laut Indikation, Dow Jones Gewinner Nr. 1 +2,28 % Indikation im frühen US-Handel 34,53 USD Dow Jones, Schlussstand vom Montag (+3,01 %) 49.595,31 Quelle : comdirect, Indikation Société Générale, 24.11.2026 gegen 15:50 Uhr Dow Jones Gewinner Warum die Nike-Aktie zulegt Eine neue Unternehmensmeldung, die den Anstieg der Nike-Aktie erklärt, wurde nicht gefunden. Das Plus des Dow Jones Gewinners passt zu diesen Marktfaktoren: 01 Rotation in Konsum- und Defensivwerte Während Technologiewerte nachgeben, suchen Anleger Titel aus anderen Branchen. Nike steht dabei als bekannter Konsumwert im Fokus. 02 Technische Erholung Mit 34,53 US-Dollar liegt die Aktie auf einem niedrigen Kursniveau; Schnäppchenjäger und Kursrückkäufe können kurzfristige Erholungen auslösen. 03 Fester Gesamtmarkt Der Dow Jones schloss am Montag 3,01 % höher. Zinssorgen (laut Berichten zu rund 95 % eine Erhöhung im Dezember eingepreist) bremsen den Markt aber. Was die Nike-Aktie stützt Weltweit bekannte Marke mit breitem Produktangebot.

Der Konzernumbau ist ein Dauerthema; erste Erholungszeichen können Anleger anziehen. Was die Nike-Aktie belastet Zölle können Produktions- und Lieferketten verteuern.

Konsumzurückhaltung und starker Wettbewerb bleiben Risiken.

Ein einzelner starker Handelstag begründet noch keine Trendwende. FAQ Häufige Fragen zur Nike-Aktie Warum ist die Nike-Aktie Dow Jones Gewinner? Laut Indikation steigt sie um 2,28 % auf 34,53 US-Dollar, im Zuge der Rotation in Konsumwerte und einer Erholung.

Gibt es neue Nike-Nachrichten? Bis Redaktionsschluss wurde keine neue Unternehmensmeldung gefunden.

Welche Dow Jones Gewinner gibt es noch? Walmart, Amgen, Procter & Gamble und McDonald's. Steckbrief Unternehmen Nike, Inc. (Class B) ISIN US6541061031 WKN 866993 Handelssymbol NKE (NYSE), US-Symbol NKE Dow-Jones-Rang heute Gewinner Nr. 1 Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect Fazit zur Nike-Aktie als Dow Jones Gewinner Die Nike-Aktie führt die Dow Jones Gewinner an, getragen von der Rotation in Konsumwerte und einer Erholung auf niedrigem Niveau. Ein neuer Unternehmensgrund ist nicht bekannt.

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