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Nike Aktie fällt um 6,30% – warum Jefferies nach dem Investorentag bei "buy" bleibt

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 14:45 2 Min.

Nike verliert 6,30%, doch Jefferies hält am Kursziel von 60 USD fest und sieht gerade im bedachten Wachstumstempo eine Chance für die Marge.

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In seiner Nike-Aktienanalyse vom 17.11.2026 bestätigt Randal Konik von Jefferies nach dem Investorentag das Rating "buy" und das Kursziel von 60 USD für die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker: NKE). An der Börse habe die Aktie am Dienstag allerdings 2,41 USD oder 6,30% verloren und den regulären Handel um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit bei 35,85 USD beendet. Am Mittwoch um 8:36 Uhr US-Ostküstenzeit habe sie vorbörslich weitere 0,60 USD oder 1,67% auf 35,25 USD nachgegeben. Damit liege das Kursziel von Jefferies 24,75 USD über dem vorbörslichen Kurs. Um es zu erreichen, müsste die Aktie rund 70,2% zulegen. Was Randal Konik am Investorentag überzeugt habe Nike habe sich auf dem Investorentag als Unternehmen präsentiert, das den Sport in den Mittelpunkt stelle. Nach Einschätzung von Randal Konik verfüge Nike über den wohl umfangreichsten Athletenkader der Branche, die stärkste Forschungs- und Entwicklungsabteilung und den stärksten Marketingapparat. Der Reiz dieser Kombination liege im Zusammenspiel: Athleten könnten im Training zeigen, worauf es bei einem Produkt ankomme. Die Entwicklungsabteilung könne diese Erfahrungen in einen besseren Schuh übersetzen. Und Nike verfüge über die Reichweite, den Unterschied beim nächsten Wettkampf einem Millionenpublikum zu zeigen. Für Jefferies liege der Schlüssel zur Erholung ausgerechnet im Tempo, das Nike dabei anschlage. Randal Konik bescheinige dem Sportartikelhersteller einen "glaubwürdigen, konservativen Weg", der ihn auf die Erfolgsspur zurückführen dürfte. Ein bedachtes Wachstumstempo lasse Spielraum bei der Marge. Für Aktionäre sei das ein wichtiger Punkt: Kehre der Umsatz schrittweise zurück, komme es darauf an, wie viel Nike an jedem zusätzlich verkauften Paar Schuhe verdiene. Während der Konzern an der Erholung arbeite, belohne die Dividende nach Ansicht von Randal Konik das Warten. Kursziel 60 USD trotz Kursverlusten Der Abstand zum Kursziel mache deutlich, wie viel Geduld die Nike-Aktienanalyse voraussetze. Schon vom Dienstagsschluss bei 35,85 USD aus wäre ein Anstieg um rund 67,4% nötig. Der vorbörsliche Rückgang auf 35,25 USD habe diesen Abstand weiter vergrößert. Für Randal Konik von Jefferies bleibe die Aussicht auf eine margenschonende Erholung ausschlaggebend. Sein Urteil nach dem Investorentag laute weiterhin: Kursziel 60 USD, Rating "buy". Teilen Sie den Artikel mit Ihren sportbegeisterten Freunden. Wer die 70,2% für die Steigung auf dem Laufband hält, sollte das hier unbedingt vor dem nächsten Training lesen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 18. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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