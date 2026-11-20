Morgan-Stanley-Analyst Alex Straton beurteile die auf dem Kapitalmarkttag von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) vorgestellten Unternehmensziele skeptisch. Die Prognosen erschienen im Vergleich zu unserer Einschätzung der normalisierten Ertragskraft optimistisch. Die Veranstaltung habe wenig dazu beigetragen, die vorsichtigere Einschätzung des Umsatz- und Rentabilitätspotenzials des Unternehmens zu verändern.
Nike Aktie: Ehrgeizige Ziele könnten zur Enttäuschung werden!
Morgan Stanley schlägt Alarm
Die US-Investmentbank sehe sowohl bei den Umsatzzielen als auch bei den Profitabilitätszielen von Nike erhebliche Abwärtsrisiken. Dies gelte insbesondere für den wichtigen Geschäftsbereich Sportswear, in dem Morgan Stanley die Erwartungen des Managements für zu ambitioniert halte. Darüber hinaus sei Straton der Ansicht, dass die aktuelle Börsenbewertung der Nike-Aktie weiterhin unterschätze, wie tiefgreifend und langwierig die laufende Neuausrichtung des Sportartikelherstellers tatsächlich sei.
Vor diesem Hintergrund halte Morgan Stanley an seiner skeptischen Einschätzung fest und bestätige das Rating "underweight" für die Nike-Aktie. Auch das Kursziel von 25 USD bleibe unverändert. Damit signalisiere Morgan Stanley, dass der Weg zurück zu nachhaltigem Umsatzwachstum und einer höheren Profitabilität für Nike schwieriger und langwieriger ausfallen könnte, als es die ambitionierten Ziele des Managements vermuten lassen würden, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 18.11.2026)
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