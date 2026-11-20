Die US-Investmentbank sehe sowohl bei den Umsatzzielen als auch bei den Profitabilitätszielen von Nike erhebliche Abwärtsrisiken. Dies gelte insbesondere für den wichtigen Geschäftsbereich Sportswear, in dem Morgan Stanley die Erwartungen des Managements für zu ambitioniert halte. Darüber hinaus sei Straton der Ansicht, dass die aktuelle Börsenbewertung der Nike-Aktie weiterhin unterschätze, wie tiefgreifend und langwierig die laufende Neuausrichtung des Sportartikelherstellers tatsächlich sei.