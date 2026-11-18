Truist bleibe für die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ausgesprochen skeptisch. Zwar habe der US-Sportartikelhersteller auf seinem jüngsten Investorentag ehrgeizige Wachstums- und Gewinnziele bis zum Geschäftsjahr 2031 vorgestellt, doch die Investmentbank halte die Prognosen angesichts der aktuellen Herausforderungen für äußerst ambitioniert.
Nike Aktie: Droht trotz Milliardenoffensive der nächste Kursrutsch?
Truist warnt vor überzogenen Wachstumszielen
NKENKE
Nike plane, seinen Jahresumsatz bis zum Geschäftsjahr 2031 um zusätzliche 5 Mrd. USD zu steigern. Diese Zielsetzung entspreche laut Truist weitgehend den Erwartungen des Marktes. Gleichzeitig habe der Konzern einen groben Fahrplan für die angestrebte Geschäftserholung präsentiert. Demnach sollten sich die Umsatzrückgänge im Geschäftsjahr 2028 abschwächen. Für 2029 erwarte Nike wieder ein Wachstum im Einklang mit dem Gesamtmarkt. In den Geschäftsjahren 2030 und 2031 solle das Umsatzwachstum schließlich über dem Marktdurchschnitt liegen.
Besonders ambitioniert würden Truist die Gewinnziele erscheinen. Nike strebe bis zum Geschäftsjahr 2031 eine operative Marge von 12 bis 14% an. Damit lägen die Gewinnerwartungen des Unternehmens über den bisherigen Analystenschätzungen. Doch genau hier sehe Truist erhebliche Risiken. In einer aktuellen Studie würden die Analysten erklären, dass die Prognose angesichts des schwierigen Marktumfelds und der gegenwärtigen Probleme der Marke Nike übermäßig ambitioniert erscheine.
Die Investmentbank bezweifele damit, dass Nike seine ehrgeizigen Wachstums- und Profitabilitätsziele unter den derzeitigen Bedingungen problemlos erreichen könne. Besonders der intensive Wettbewerb im Sportartikelmarkt und die anhaltenden Herausforderungen bei der Neupositionierung der Marke könnten die geplante Erholung erschweren. Truist bestätige deshalb das negative Rating "sell" und halte am Kursziel von 29 USD für die Nike-Aktie fest. Damit bleibe Truist deutlich pessimistischer als das Nike-Management: Während der Sportartikelhersteller auf eine Rückkehr zu überdurchschnittlichem Wachstum und zweistelligen operativen Margen setze, würden die Analysten an der Realisierbarkeit dieser Ziele zweifeln.
Fazit: Für die Nike-Aktie könnte der Weg zurück zu alter Stärke deutlich schwieriger werden als vom Management erhofft. Die entscheidende Frage laute, ob Nike seine Milliardenoffensive tatsächlich in profitables Wachstum verwandeln könne - oder ob die ambitionierten Prognosen die nächste Enttäuschung an der Börse vorbereiten würden. (Analyse vom 17.11.2026)
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