Die Investmentbank bezweifele damit, dass Nike seine ehrgeizigen Wachstums- und Profitabilitätsziele unter den derzeitigen Bedingungen problemlos erreichen könne. Besonders der intensive Wettbewerb im Sportartikelmarkt und die anhaltenden Herausforderungen bei der Neupositionierung der Marke könnten die geplante Erholung erschweren. Truist bestätige deshalb das negative Rating "sell" und halte am Kursziel von 29 USD für die Nike-Aktie fest. Damit bleibe Truist deutlich pessimistischer als das Nike-Management: Während der Sportartikelhersteller auf eine Rückkehr zu überdurchschnittlichem Wachstum und zweistelligen operativen Margen setze, würden die Analysten an der Realisierbarkeit dieser Ziele zweifeln.