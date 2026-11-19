Es gibt Aktien, die an schwachen Börsentagen fallen, weil alles fällt. Und es gibt die Nike Aktie, die fällt, weil Anleger die Geduld verlieren. Am Donnerstag ging es um 5,45 Prozent auf 34,33 Dollar nach unten, nur UnitedHealth schnitt im Dow Jones schlechter ab. Der Kurs nähert sich damit wieder dem 52-Wochen-Tief von 31,97 Dollar. Vor einem Jahr kostete die Aktie in der Spitze noch 69,14 Dollar – ziemlich genau das Doppelte.
Nike Aktie: Minus 5,5 Prozent trotz GTA-6-Sneaker – Wachstum erst 2029, und Morgan Stanley sieht nur 25 Dollar
Die Nike Aktie fällt auf 34,33 Dollar und ist zweitgrößter Verlierer im Dow Jones. Seit Jahresbeginn hat der Sportartikelriese mehr als 40 Prozent verloren. Der neue Sanierungsplan verspricht Wachstum erst ab 2029 – zu spät für viele Anleger. Selbst ein Sneaker zum Spiel des Jahres hilft nicht.
Der Kern des Problems
Nike Aktie: Drei weitere Jahre Durststrecke
Der Grund für die Schwäche liegt wenige Tage zurück. Auf seinem Investorentag hat Nike einen Fahrplan bis zum Geschäftsjahr 2031 vorgestellt. Die gute Nachricht: Bis dahin soll sich der bereinigte Gewinn je Aktie mehr als verdoppeln. Die schlechte: Der Weg dorthin ist lang. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einen noch stärkeren Rückgang beim Gewinn. Zu Wachstum auf Marktniveau will Nike erst im Geschäftsjahr 2029 zurückkehren.
Die Börse hat darauf eindeutig reagiert. Schon am Tag der Präsentation verlor die Aktie mehr als sechs Prozent, seither setzt sich der Abgabedruck fort. Ein Analyst des Hauses Guggenheim brachte die Stimmung auf den Punkt: Nike habe Ziele über den Erwartungen genannt, müsse sie nun aber auch liefern – die Anleger glaubten sie bisher nicht.
Die Analysten
25 Dollar: Das härteste Urteil kommt von Morgan Stanley
Besonders deutlich fällt das Urteil von Morgan Stanley aus. Die US-Bank bleibt bei ihrer Einstufung Underweight und nennt ein Kursziel von 25 Dollar. Das läge noch einmal rund 27 Prozent unter dem aktuellen Kurs und deutlich unter dem bisherigen 52-Wochen-Tief. Andere Häuser sind optimistischer, die Analystengemeinde gilt als gespalten. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Auch die kurzfristigen Zahlen geben wenig Halt. Für das laufende Quartal erwarten Analysten nach Daten von Zacks im Schnitt einen Gewinn von 0,34 Dollar je Aktie, rund 36 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die Schätzung wurde in den vergangenen 30 Tagen um knapp sechs Prozent gesenkt.
Der Hoffnungsschimmer
Ein Sneaker zum Spiel des Jahres – und die Aktie fällt trotzdem
Dabei mangelt es Nike nicht an Aufmerksamkeit. Zum Start des Videospiels GTA VI bringt der Konzern gemeinsam mit dem Musiker Travis Scott und dem Spieleentwickler Rockstar eine Sonderedition seines Klassikers Air Force 1 auf den Markt, zum Preis von 130 Dollar je Paar. Auf Wiederverkaufsplattformen ist die Nachfrage nach Medienberichten bereits hoch. Solche Kooperationen zeigen, dass die Marke kulturell weiter zieht. An den Konzernzahlen ändern einzelne limitierte Modelle jedoch wenig.
Charttechnik
Nur noch sieben Prozent bis zum Jahrestief
Die Nike Aktie handelt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Im Tagesverlauf lag das Tief bei 34,15 Dollar. Die entscheidende Marke ist das 52-Wochen-Tief bei 31,97 Dollar, das nur noch gut sieben Prozent entfernt liegt. Hält diese Linie, könnte sich ein Boden bilden. Fällt sie, gibt es charttechnisch bis in den Bereich des Morgan-Stanley-Ziels wenig Halt. Auf der Oberseite ist der Vortagesschluss bei 36,31 Dollar der erste Widerstand.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Warum fällt die Nike Aktie?
Weil der Konzern erst ab dem Geschäftsjahr 2029 wieder mit Wachstum auf Marktniveau rechnet und Analysten wie Morgan Stanley skeptisch bleiben. Hinzu kam die Schwäche des Gesamtmarkts.
Wie viel hat die Nike Aktie 2026 verloren?
Mehr als 40 Prozent seit Jahresbeginn. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 69,14 Dollar hat sich der Kurs halbiert.
Wie lautet das Kursziel von Morgan Stanley?
25 Dollar bei der Einstufung Underweight.
Was plant Nike bis 2031?
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll sich mehr als verdoppeln, die Margen sollen steigen.
Wo liegt das 52-Wochen-Tief?
Bei 31,97 Dollar.
Fazit
Nike Aktie: Die Marke läuft, die Aktie stolpert
Nike hat einen Plan, aber der Plan braucht Zeit, und Zeit ist an der Börse teuer. Solange der Konzern sinkende Umsätze meldet und Wachstum erst für 2029 in Aussicht stellt, bleibt die Nike Aktie eine Wette auf Geduld. Für Mutige spricht, dass nach einer Kurshalbierung viel Pessimismus im Kurs steckt. Für Vorsichtige spricht, dass das Jahrestief in Reichweite liegt und die Gewinnschätzungen weiter fallen. Den nächsten Beleg liefern die kommenden Quartalszahlen.
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