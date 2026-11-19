Warum fällt die Nike Aktie?

Weil der Konzern erst ab dem Geschäftsjahr 2029 wieder mit Wachstum auf Marktniveau rechnet und Analysten wie Morgan Stanley skeptisch bleiben. Hinzu kam die Schwäche des Gesamtmarkts.

Wie viel hat die Nike Aktie 2026 verloren?

Mehr als 40 Prozent seit Jahresbeginn. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 69,14 Dollar hat sich der Kurs halbiert.

Wie lautet das Kursziel von Morgan Stanley?

25 Dollar bei der Einstufung Underweight.

Was plant Nike bis 2031?

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll sich mehr als verdoppeln, die Margen sollen steigen.

Wo liegt das 52-Wochen-Tief?

Bei 31,97 Dollar.