Der Termin gilt als Bewährungsprobe für den Umbau. Anfang Oktober hatte Nike das Restrukturierungsprogramm „Pace“ angekündigt: weniger Stellen, eine Neuordnung in drei Regionen, eine schlankere Logistik und Einsparungen von rund 2,5 Milliarden Dollar bis zum Geschäftsjahr 2031, verbunden mit Restrukturierungskosten von etwa einer Milliarde Dollar. Wie viele Arbeitsplätze wegfallen, hat der Konzern bisher nicht beziffert.

Das Analysehaus Stifel erwartet laut Investing.com einen Fünfjahresrahmen mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich pro Jahr, einer operativen Marge im niedrigen zweistelligen Bereich und einem Gewinn je Aktie von rund 3 Dollar im Geschäftsjahr 2031. Eine spürbare Beschleunigung beim Umsatz erwarte der Markt nicht vor dem Geschäftsjahr 2029. Weitere offene Fragen betreffen die Zukunft von Converse, die Strategie für China und die Frage, wie viel der Einsparungen in die Marge fließt statt ins Marketing.