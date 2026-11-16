Die Nike Aktie (Ticker NKE, NYSE; ISIN US6541061031) hat sich am Montag gegen den breiten Ausverkauf an der Wall Street gestemmt und den Handel als Dow Jones Gewinner beendet: Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) stand ein Plus von 0,71 Prozent auf 38,26 US-Dollar zu Buche – Platz 4 unter den 30 Dow-Werten. Eine konkrete Unternehmensnachricht steckte nicht dahinter; im Mittelpunkt steht der Investorentag am Dienstag, der erste des Sportartikelkonzerns seit 2017.
Nike Aktie Dow Jones Gewinner: Späte Käufe vor dem ersten Investorentag seit 2017 – liefert Elliott Hill am Dienstag den Wachstumsplan?
Die Nike Aktie schließt am Montag bei 38,26 US-Dollar mit 0,71 Prozent im Plus und ist damit Platz 4 der Dow Jones Gewinner, während der Index 1,41 Prozent verliert. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht – der Markt blickt auf den Investorentag am Dienstag. Nachbörslich notiert die Aktie bei 38,51 Dollar.
Tagesverlauf und Schlussbilanz
Warum steigt die Nike Aktie heute, obwohl der Dow 739 Punkte verliert?
Der Tagesverlauf zeigt, dass die Gewinne erst spät kamen. Laut einem Kursstand bei The Motley Fool notierte die Aktie um 15:02 Uhr Ortszeit (21:02 Uhr MEZ) noch bei 38,00 Dollar und damit praktisch unverändert; die Spanne bis dahin reichte von 37,79 bis 38,71 Dollar. In der letzten Handelsstunde zogen die Papiere dann auf 38,26 Dollar an – zu einem Zeitpunkt, als sich der Verkaufsdruck im Gesamtmarkt noch verstärkte. Nachbörslich ging es laut Yahoo Finance um 16:23 Uhr Ortszeit (22:23 Uhr MEZ) weiter auf 38,51 Dollar.
Für den Anstieg findet sich keine konkrete Unternehmensnachricht vom Montag. Als Einordnung bieten sich drei Faktoren an:
Positionierung vor dem Investorentag
Am Dienstag präsentieren Vorstandschef Elliott Hill und Finanzchef Dave Denton in Beaverton erstmals seit fast einem Jahrzehnt einen Finanzplan bis zum Geschäftsjahr 2031. Der Webcast läuft von etwa 8:30 bis 12:00 Uhr Pazifikzeit (17:30 bis 21:00 Uhr MEZ).
Rotation in Konsumwerte
Laut CNBC waren Konsumgüterwerte am Montag der einzige steigende Sektor im S&P 500. Im Dow schlossen nur 8 der 30 Werte im Plus, angeführt von Procter & Gamble, UnitedHealth und McDonald's.
Niedrige Ausgangsbasis
Nike hat nach Angaben mehrerer Marktberichte unter Hill mehr als die Hälfte an Börsenwert verloren. Wer auf positive Signale vom Investorentag setzt, findet ein deutlich gedrücktes Kursniveau vor.
|Rang
|Aktie
|Schluss (USD)
|Veränderung
|Gewinner 1
|Procter & Gamble
|173,02
|+1,90 %
|Gewinner 2
|UnitedHealth
|412,02
|+1,12 %
|Gewinner 3
|McDonald's
|274,67
|+0,99 %
|Gewinner 4
|Nike
|38,26
|+0,71 %
|Gewinner 5
|Walmart
|128,41
|+0,25 %
|Verlierer 3
|Alphabet (A)
|283,72
|-4,07 %
|Verlierer 2
|Nvidia
|156,14
|-4,12 %
|Verlierer 1
|Caterpillar
|570,49
|-4,95 %
Quelle: Yahoo Finance, Schlusskurse 16.11.2026
Der Investorentag
Was erwartet die Wall Street vom Nike Investor Day mit Elliott Hill?
Der Termin gilt als Bewährungsprobe für den Umbau. Anfang Oktober hatte Nike das Restrukturierungsprogramm „Pace“ angekündigt: weniger Stellen, eine Neuordnung in drei Regionen, eine schlankere Logistik und Einsparungen von rund 2,5 Milliarden Dollar bis zum Geschäftsjahr 2031, verbunden mit Restrukturierungskosten von etwa einer Milliarde Dollar. Wie viele Arbeitsplätze wegfallen, hat der Konzern bisher nicht beziffert.
Das Analysehaus Stifel erwartet laut Investing.com einen Fünfjahresrahmen mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich pro Jahr, einer operativen Marge im niedrigen zweistelligen Bereich und einem Gewinn je Aktie von rund 3 Dollar im Geschäftsjahr 2031. Eine spürbare Beschleunigung beim Umsatz erwarte der Markt nicht vor dem Geschäftsjahr 2029. Weitere offene Fragen betreffen die Zukunft von Converse, die Strategie für China und die Frage, wie viel der Einsparungen in die Marge fließt statt ins Marketing.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um das Geschäft hinter der Nike Aktie nach dem schwachen Auftaktquartal?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis Ende August) sank der Umsatz um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 42,8 Prozent, vor allem dank geringerer Lager- und Logistikkosten. Großchina blieb das Sorgenkind: Dort brachen die Erlöse um 22 Prozent ein, währungsbereinigt sogar um 26 Prozent. Für das Gesamtjahr stellt das Management einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar in Aussicht.
Gemessen an dieser Spanne errechnet sich rechnerisch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 28 bis 33. Beim Thema Zölle hatte Nike im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2026 von erwarteten Rückerstattungen auf früher gezahlte US-Importzölle in Höhe von rund 986 Millionen Dollar profitiert, was die damalige Bruttomarge kräftig aufblähte. Bei der Börsenbewertung von rund 56 Milliarden Dollar und einer Quartalsdividende von 0,41 Dollar ergibt sich beim aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von gut 4 Prozent.
Chartbild
Wo steht die Nike Aktie im Jahresvergleich?
Mit 38,26 Dollar liegt die Aktie rund 45 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 69,14 Dollar, aber knapp 20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 31,97 Dollar. Seit Jahresbeginn lag das Minus laut Investing.com Anfang November bei rund 38 Prozent, binnen eines Monats hatte sich die Aktie laut TIKR bis zum 10. November um etwa 15 Prozent erholt. Die 50-Tage-Linie lag Anfang November bei 36,91 Dollar und damit unter dem aktuellen Kurs, die 200-Tage-Linie bei 46,14 Dollar deutlich darüber.
Termine
Wann legt Nike die nächsten Zahlen vor und was zählt bis dahin?
Unmittelbar entscheidend ist der Investorentag am Dienstag. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal werden voraussichtlich Mitte bis Ende Dezember erwartet; ein fester Termin war bis Montagabend nicht veröffentlicht. Im vergangenen November hatte Nike die Dividende zum 24. Mal in Folge erhöht.
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Warum steigt die Nike Aktie heute? Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es am 16.11.2026 nicht. Der Anstieg um 0,71 Prozent fällt in den Vorlauf zum Investorentag am Dienstag und in einen Markt, in dem Anleger Technologiewerte verkauften und Konsumwerte suchten.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Nike Aktie gehandelt? Die Nike-Aktie (Class B) wird an der New York Stock Exchange unter dem Ticker NKE gehandelt, die ISIN lautet US6541061031. Sie ist Mitglied im Dow Jones Industrial Average.
Wann ist der Nike Investor Day? Die Hauptpräsentationen finden am Dienstag, 17.11.2026, statt. Der Webcast beginnt gegen 8:30 Uhr Pazifikzeit (17:30 Uhr MEZ) auf der Investor-Relations-Seite von Nike.
Wann kommen die nächsten Nike-Quartalszahlen? Die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden voraussichtlich Mitte bis Ende Dezember 2026 erwartet; ein offizieller Termin stand zuletzt noch aus.
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