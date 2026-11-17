Die Reaktion zeigt, wie tief die Erwartungen inzwischen gesunken waren. Die Nike Aktie notiert weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 69,14 Dollar und damit nahe mehrjähriger Tiefs. In einer solchen Lage genügt oft schon ein glaubwürdiger Fahrplan, um Leerverkäufer zu Eindeckungen zu bewegen. Vorbörslich lag das Plus zeitweise noch höher, bei 5,4 bis 6,6 Prozent. Zum Start des regulären Handels gab die Aktie einen Teil davon wieder ab – ein Hinweis darauf, dass der Markt die fernen Ziele noch mit Vorsicht bewertet.

Bemerkenswert ist zudem der Kontrast zur Marktbreite: Während im Dow Jones Technologie- und Softwarewerte wie Salesforce und IBM unter Druck stehen, profitieren eher zyklische und erholungsfähige Titel. Nike passt in dieses Bild einer Rotation hin zu Werten, bei denen sich Anleger eine Trendwende erhoffen.