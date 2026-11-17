Die Nike Aktie ist am Dienstagmorgen der größte Dow Jones Gewinner: Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) notiert das Papier an der New York Stock Exchange (Ticker: NKE, ISIN: US6541061031) bei 39,87 US-Dollar und damit 4,21 Prozent im Plus. Den Schub liefert der erste Investor Day des Sportartikelkonzerns seit 2017, auf dem das Management unter dem Titel „Full Stride Ahead“ erstmals konkrete Finanzziele bis zum Geschäftsjahr 2031 vorgelegt hat.
Nike Aktie Dow Jones Gewinner: Fünfjahresplan bis 2031 zündet – beginnt jetzt die Wende?
Die Nike Aktie steigt im frühen Handel um 4,21 Prozent auf 39,87 US-Dollar und ist damit größter Dow Jones Gewinner. Auslöser ist der erste Investor Day seit 2017: Nike nennt Ziele bis 2031 mit 12 bis 14 Prozent operativer Marge und 3,00 bis 3,50 Dollar Gewinn je Aktie.
Der Dow Jones Industrial Average selbst gibt zur gleichen Zeit 0,49 Prozent auf 51.357 Punkte nach. Die Wall Street wartet nervös auf die Quartalszahlen von Nvidia nach Börsenschluss. Umso auffälliger ist, dass Nike gegen den Trend Käufer anzieht.
Dow Jones Gewinner Nike
Warum steigt die Nike Aktie heute? Der Plan bis 2031
Nike hat am Dienstag um 9:00 Uhr New Yorker Zeit per Pressemitteilung und 8-K-Meldung bei der SEC seinen Finanzrahmen bis 2031 veröffentlicht. Die Kernpunkte:
Rund 5 Mrd. Dollar zusätzlicher Umsatz
Ausgehend vom Geschäftsjahr 2027 sollen rund 4 Mrd. Dollar aus dem Performance-Sport (Laufen, Training, Fußball, Basketball, Outdoor) und rund 1 Mrd. Dollar aus Sportswear einschließlich Jordan und Converse kommen.
EBIT-Marge von 12 bis 14 Prozent
Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2031 strebt Nike eine operative Marge in dieser Spanne an. Für 2027 nennt der Konzern rund 6 Prozent bereinigt.
Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar
Das bereinigte Ziel für 2031 liegt damit deutlich über der bestätigten Spanne von 1,15 bis 1,35 Dollar für das laufende Geschäftsjahr 2027.
Rund 12 Mrd. Dollar Dividenden
Kumuliert über die Geschäftsjahre 2027 bis 2031, davon etwa 2,4 Mrd. Dollar im Geschäftsjahr 2027. Ein Aktienrückkauf wurde nicht angekündigt.
Sparprogramm „Pace“
Bis 2031 sollen jährlich rund 2,5 Mrd. Dollar eingespart werden; die Vorsteuerkosten dafür beziffert Nike auf rund 1,3 Mrd. Dollar.
Wichtig für die Einordnung: Der Weg zurück zum Wachstum ist lang. Laut Nike schwächt sich der Umsatzrückgang erst im Geschäftsjahr 2028 ab, im Jahr darauf soll das Wachstum dem Markt entsprechen und erst 2030/31 darüber liegen. Für das laufende Geschäftsjahr 2027 bestätigte der Konzern einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich.
Einordnung
Wie ist der Kurssprung der Nike Aktie einzuordnen?
Die Reaktion zeigt, wie tief die Erwartungen inzwischen gesunken waren. Die Nike Aktie notiert weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 69,14 Dollar und damit nahe mehrjähriger Tiefs. In einer solchen Lage genügt oft schon ein glaubwürdiger Fahrplan, um Leerverkäufer zu Eindeckungen zu bewegen. Vorbörslich lag das Plus zeitweise noch höher, bei 5,4 bis 6,6 Prozent. Zum Start des regulären Handels gab die Aktie einen Teil davon wieder ab – ein Hinweis darauf, dass der Markt die fernen Ziele noch mit Vorsicht bewertet.
Bemerkenswert ist zudem der Kontrast zur Marktbreite: Während im Dow Jones Technologie- und Softwarewerte wie Salesforce und IBM unter Druck stehen, profitieren eher zyklische und erholungsfähige Titel. Nike passt in dieses Bild einer Rotation hin zu Werten, bei denen sich Anleger eine Trendwende erhoffen.
Dow Jones Gewinner im Überblick
Welche Aktien sind heute Dow Jones Gewinner und Verlierer?
Neben Nike liegen Caterpillar, Boeing, Cisco und Disney vorn. Am Ende des Feldes rutschen Salesforce und UnitedHealth um rund 5 Prozent ab.
|Aktie
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Nike
|39,87
|+4,21 %
|Caterpillar
|579,65
|+1,61 %
|Boeing
|167,50
|+1,38 %
|Cisco
|95,81
|+1,37 %
|Walt Disney
|120,02
|+1,11 %
|Johnson & Johnson
|279,54
|-1,07 %
|Home Depot
|340,79
|-1,93 %
|IBM
|237,61
|-2,02 %
|UnitedHealth
|392,91
|-4,64 %
|Salesforce
|203,45
|-5,30 %
Quelle: Investing.com, Kurse der US-Heimatbörsen, Stand 9:46–9:47 Uhr ET (15:46–15:47 Uhr MEZ)
Termine
Was sollten Anleger bei der Nike Aktie jetzt beachten?
Im Fokus steht nun, ob die Nike Aktie ihre Gewinne über den Handelstag hält. Der nächste Prüfstein sind die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, die nach einer Schätzung von Yahoo Finance um den 17. Dezember 2026 anstehen dürften; einen bestätigten Termin hat Nike noch nicht genannt. Dann zeigt sich, ob Lagerbestände, Margen und das Großhandelsgeschäft auf dem skizzierten Pfad liegen.
FAQ zur Nike Aktie
Warum steigt die Nike Aktie heute?
Nike hat auf dem ersten Investor Day seit 2017 Ziele bis 2031 vorgestellt: rund 5 Mrd. Dollar zusätzlicher Umsatz, eine EBIT-Marge von 12 bis 14 Prozent und 3,00 bis 3,50 Dollar Gewinn je Aktie.
Wie viel gewinnt die Nike Aktie?
Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) steht ein Plus von 4,21 Prozent auf 39,87 Dollar – Platz 1 im Dow Jones.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird Nike gehandelt?
Ticker NKE an der New York Stock Exchange, ISIN US6541061031.
Wann legt Nike die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal werden um Mitte Dezember erwartet; der genaue Termin ist noch nicht bestätigt.
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