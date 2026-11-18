Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) habe auf seinem Kapitalmarkttag die finanziellen Ziele für das Geschäftsjahr 2031 vorgestellt. Demnach strebe der US-Sportartikelhersteller einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3 bis 3,50 USD sowie eine operative Marge von 12 bis 14% an. Diese Zielsetzungen lägen über den bisherigen Erwartungen der Investmentbank. Die Analysten hätten mit einer EBIT-Marge von 11% und einem Gewinn je Aktie von 3 USD gerechnet, allerdings auf Basis höherer Umsatzerlöse. Im Vergleich zu den Prognosen von Stifel würden die mehrjährigen Unternehmensziele somit zwar niedrigere Umsätze, dafür aber höhere Gewinnmargen und einen höheren Gewinn je Aktie vorsehen.