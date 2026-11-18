Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) habe auf seinem Kapitalmarkttag die finanziellen Ziele für das Geschäftsjahr 2031 vorgestellt. Demnach strebe der US-Sportartikelhersteller einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3 bis 3,50 USD sowie eine operative Marge von 12 bis 14% an. Diese Zielsetzungen lägen über den bisherigen Erwartungen der Investmentbank. Die Analysten hätten mit einer EBIT-Marge von 11% und einem Gewinn je Aktie von 3 USD gerechnet, allerdings auf Basis höherer Umsatzerlöse. Im Vergleich zu den Prognosen von Stifel würden die mehrjährigen Unternehmensziele somit zwar niedrigere Umsätze, dafür aber höhere Gewinnmargen und einen höheren Gewinn je Aktie vorsehen.
Nike Aktie: Der Weg zu höheren Margen bleibt steinig!
Stifel sieht Gewinnpotenzial bis 2031
Stifel wolle insbesondere darauf achten, mit welchen konkreten Maßnahmen Nike ein profitableres Geschäftsmodell aufbauen und seine Margeneffizienz wiederherstellen möchte. Schließlich habe der Sportartikelhersteller mehrere Jahre mit einstelligen EBIT-Margen hinter sich. Ein entscheidender Wachstumstreiber solle künftig das Geschäft mit leistungsorientierten Sportprodukten (Performance Sports) werden. Dieser Bereich solle bis zum Geschäftsjahr 2031 rund 4 Mrd. USD zu den insgesamt geplanten zusätzlichen Umsatzerlösen von 5 Mrd. USD beitragen. Auf das Sportswear-Geschäft würde damit lediglich ein zusätzlicher Umsatz von rund 1 Mrd. USD entfallen. Nach Einschätzung von Stifel unterstreiche diese Verteilung, dass Nike seinen strategischen Schwerpunkt wieder stärker auf sportliche Innovationen bei Schuhen und Bekleidung lege.
Trotz der ambitionierten langfristigen Gewinn- und Margenziele bleibe Stifel bei seiner zurückhaltenden Einschätzung der Nike-Aktie und bestätige das Rating "hold". Damit laute die zentrale Frage für Anleger: Könne Nike durch eine stärkere Konzentration auf sportliche Innovationen seine Profitabilität nachhaltig verbessern, obwohl die Umsatzperspektiven hinter den bisherigen Erwartungen zurückbleiben würden? (Analyse vom 17.11.2026)
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