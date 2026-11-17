Unter dem Namen „Full Stride Ahead“ will Nike bis zum Geschäftsjahr 2031 rund 5 Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2027 erzielen. Etwa 4 Milliarden Dollar sollen aus dem Performance-Geschäft kommen, rund 1 Milliarde aus dem Lifestyle-Bereich mit Nike Sportswear, Jordan und Converse. Die operative Marge soll bis Ende des Geschäftsjahres 2031 auf 12 bis 14 Prozent steigen, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,00 bis 3,50 Dollar. Zum Vergleich: Für das laufende Geschäftsjahr 2027 bestätigte Nike einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar.

Die Strategie ruht auf drei Säulen, die Nike „Epic“, „Connected“ und „Fast“ nennt: Nachfrage über Athleten schaffen, lokal näher an die Kunden rücken und schneller sowie effizienter arbeiten. Im Zentrum stehen fünf Sportarten – Laufen, Training, Fußball, Basketball und Outdoor – sowie 23 Schwerpunktländer. Sie sollen mehr als 90 Prozent des Umsatzwachstums bis 2031 liefern.