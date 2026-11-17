Neun Jahre hat Nike seine Investoren warten lassen, dann stand Konzernchef Elliott Hill am Dienstag auf der Bühne und präsentierte den Plan, der die Wende bringen soll. Die Nike-Aktie (Ticker: NKE, ISIN: US6541061031) reagierte wie eine Achterbahn: Am Morgen schoss sie bis auf 40,68 Dollar nach oben, rund sechs Prozent über dem Vortagesschluss. Am Nachmittag lag die Nike Aktie dann deutlich im Minus. Aus der Hoffnung auf den großen Befreiungsschlag wurde ein Lehrstück darüber, wie genau die Börse das Kleingedruckte liest.
Nike-Aktie: Der große Fünfjahresplan zündet nicht – warum die Börse 2028 fürchtet
Nike-Aktie im Minus trotz Investor Day: Bis 2031 sollen 5 Mrd. Dollar Umsatz dazukommen und bis zu 3,50 Dollar Gewinn je Aktie. Doch 2028 und China schrecken Anleger.
Steckbrief
- Unternehmen
- NIKE, Inc.
- Ticker
- NKE (NYSE)
- ISIN
- US6541061031
- Sitz
- Beaverton, Oregon (USA)
- CEO
- Elliott Hill
- Strategie
- „Full Stride Ahead“
Stand: 17.11.2026, Unternehmensangaben vom Investor Day
Investor Day
Was verspricht Nike bis 2031 – und warum reicht das nicht?
Die Zahlen für das Zieljahr klingen ambitioniert. Der Weg dorthin führt aber durch ein schwieriges Tal, und genau das hat Anleger verunsichert.
Unter dem Namen „Full Stride Ahead“ will Nike bis zum Geschäftsjahr 2031 rund 5 Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2027 erzielen. Etwa 4 Milliarden Dollar sollen aus dem Performance-Geschäft kommen, rund 1 Milliarde aus dem Lifestyle-Bereich mit Nike Sportswear, Jordan und Converse. Die operative Marge soll bis Ende des Geschäftsjahres 2031 auf 12 bis 14 Prozent steigen, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,00 bis 3,50 Dollar. Zum Vergleich: Für das laufende Geschäftsjahr 2027 bestätigte Nike einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar.
Die Strategie ruht auf drei Säulen, die Nike „Epic“, „Connected“ und „Fast“ nennt: Nachfrage über Athleten schaffen, lokal näher an die Kunden rücken und schneller sowie effizienter arbeiten. Im Zentrum stehen fünf Sportarten – Laufen, Training, Fußball, Basketball und Outdoor – sowie 23 Schwerpunktländer. Sie sollen mehr als 90 Prozent des Umsatzwachstums bis 2031 liefern.
Sparprogramm „Pace“
Bis 2031 sollen jährlich rund 2,5 Milliarden Dollar an Kosten wegfallen. Dafür veranschlagt Nike Belastungen von etwa 1,3 Milliarden Dollar vor Steuern.
Dividende als Versprechen
Zwischen den Geschäftsjahren 2027 und 2031 will Nike kumuliert rund 12 Milliarden Dollar an Dividenden ausschütten, im laufenden Jahr etwa 2,4 Milliarden Dollar.
Ausblick 2027 bestätigt
Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, bereinigte operative Marge von rund 6 Prozent.
Die Reaktion
Warum fällt die Nike-Aktie trotz der Ziele?
Der Knackpunkt heißt 2028. Nike räumte ein, dass das Geschäftsjahr 2028 finanziell herausfordernd wird. Der Umsatzrückgang soll sich zwar abschwächen, eine Rückkehr zu marktüblichem Wachstum erwartet der Konzern aber erst im Geschäftsjahr 2029. Erst 2030 und 2031 will Nike schneller wachsen als der Markt. Für Anleger heißt das: Die versprochene Wende liegt noch mehrere Jahre entfernt, und bis dahin braucht es Geduld.
Dazu kommt China. Nach Berichten vom Investor Day erwartet Nike, dass der Umsatz in Greater China vom Geschäftsjahr 2027 bis 2031 in etwa stagniert. Hill räumte ein, dass Nike-Produkte dort zu oft nicht herausgestochen seien. Der Druck soll bis ins Geschäftsjahr 2028 anhalten. Für einen Konzern, der China lange als Wachstumsmotor feierte, ist das ein ernüchterndes Eingeständnis.
Damit erklärt sich die Kursbewegung: Die Ziele für 2031 lagen über manchen Erwartungen, doch der Weg dorthin wirkt steinig. Der Markt preist offenbar das Risiko ein, dass sich zwischen heute und 2031 viel ändern kann.
Analysten
Was sagen Analysten zur Nike Aktie?
Die ersten Stimmen fallen gemischt aus. Stifel-Analyst Peter McGoldrick hebt hervor, dass der neue Rahmen höhere Margen und Gewinne impliziere, als er selbst bisher modelliert habe – bei etwas geringerem Umsatz. Stifel hatte für das Geschäftsjahr 2031 mit rund 51,2 Milliarden Dollar Umsatz und 11 Prozent operativer Marge gerechnet. Nike selbst impliziert rund 48 Milliarden Dollar und 12 bis 14 Prozent Marge.
Baird-Analyst Jonathan Komp spricht von einem konstruktiven Schritt, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, mahnt aber Geduld an. Der Umbau dürfte bis ins Geschäftsjahr 2028 dauern. Entscheidend seien neue Produkte und die Lage in China.
Einordnung
Wie teuer ist die Nike-Aktie – und wie tief ist der Fall?
Die Nike-Aktie hat einen langen Weg nach unten hinter sich. Das 52-Wochen-Hoch lag bei rund 69 Dollar, der Börsenwert beträgt nur noch etwa 55 Milliarden Dollar. Wer die Ziele ernst nimmt, kann so rechnen: Bei 3,00 bis 3,50 Dollar Gewinn je Aktie im Jahr 2031 würde die Aktie bei einem Kurs von rund 36 Dollar zu etwa dem Zehn- bis Zwölffachen dieses Zielgewinns gehandelt. Diese Rechnung beruht allerdings auf Managementzielen, die fünf Jahre in der Zukunft liegen, und ist keine Prognose.
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|Kennzahl
|2027
|Rückgang im hohen einstelligen Bereich
|bereinigtes EPS 1,15–1,35 $
|2028
|Rückgang soll sich abschwächen
|„herausforderndes Jahr“
|2029
|Rückkehr zu Marktwachstum
|–
|2030–2031
|Wachstum über dem Markt
|EPS-Ziel 3,00–3,50 $, Marge 12–14 %
Quelle: NIKE, Inc., Investor-Day-Mitteilung vom 17.11.2026
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Nike-Aktie?
Der nächste Prüfstein sind die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, die Nike traditionell im Dezember vorlegt. Dann wird sich zeigen, ob der bestätigte Ausblick hält und ob neue Produkte Fahrt aufnehmen. Für Dividendenanleger bleibt die Zusage von rund 12 Milliarden Dollar Ausschüttungen bis 2031 ein wichtiger Anker.
Häufige Fragen zur Nike-Aktie
Was ist das Gewinnziel von Nike für 2031?
Nike strebt für das Geschäftsjahr 2031 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar und eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent an.
Warum fiel die Nike-Aktie nach dem Investor Day?
Anleger störten sich vor allem am schwachen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2028 und an der Stagnation in China.
Zahlt Nike weiter eine Dividende?
Ja. Nike plant kumuliert rund 12 Milliarden Dollar Dividenden in den Geschäftsjahren 2027 bis 2031.
Wann wächst Nike wieder?
Nach eigenen Angaben soll der Umsatz im Geschäftsjahr 2029 wieder mit dem Markt wachsen, 2030 und 2031 schneller.
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