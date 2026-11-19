Die Nike-Aktienanalyse der DZ BANK vom 18. November 2026 lässt wenig Raum für Euphorie. Analystin Katharina Schmenger senkt den fairen Wert von 28 auf 27 USD und bestätigt das Rating "verkaufen". Ausschlaggebend ist die weiterhin fehlende erkennbare Trendwende beim amerikanischen Sportartikelkonzern. Der jüngste Kursrutsch auf 34,33 USD zeigt, wie empfindlich die Börse auf die unsicheren Geschäftsaussichten reagiert. Besonders brisant bleibt das rechnerische Abwärtspotenzial von rund 21,4 Prozent bis zum fairen Wert der DZ BANK. Zwar besitzt Nike mit seiner globalen Marke, seiner Innovationskraft und seiner internationalen Marktposition weiterhin erhebliche langfristige Chancen. Doch der Konzern muss zunächst beweisen, dass aus ambitionierten Wachstumsplänen wieder nachhaltige wirtschaftliche Erfolge entstehen. Katharina Schmenger bleibt skeptisch. Die DZ BANK sieht derzeit keinen überzeugenden Grund, ihre Verkaufsempfehlung aufzugeben. Damit steht Nike vor einer entscheidenden Bewährungsprobe: Kann der Sportartikelgigant seine frühere Stärke zurückgewinnen oder müssen sich Anleger auf weitere Enttäuschungen einstellen? Für risikobewusste Investoren liefert die aktuelle Aktienanalyse jedenfalls ein klares Argument gegen vorschnelle Käufe. Denn auch bei einer weltberühmten Marke gilt: Nicht jeder gefallene Börsenstar steht unmittelbar vor seinem Comeback.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 19. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.