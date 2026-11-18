Die aktuelle Aktienanalyse von Bernstein Research vom 18. November 2026 liefert eine spannende, aber keineswegs uneingeschränkt optimistische Perspektive für die Nike-Aktie. Analystin Aneesha Sherman bestätigt das Kursziel 45 USD und das unveränderte Rating "outperform". Beim NYSE-Schlusskurs von 35,85 USD und einem Tagesverlust von 6,3 Prozent ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 25,52 Prozent. Im Mittelpunkt der Einschätzung steht die langfristige Neuausrichtung des Sportartikelherstellers. Nike möchte bis zum Geschäftsjahr 2031 rund fünf Milliarden USD zusätzlichen Jahresumsatz erzielen, die operative Marge auf 12 bis 14 Prozent steigern und den bereinigten Gewinn je Aktie auf 3 bis 3,50 USD erhöhen. Bernstein Research bewertet diese Ziele grundsätzlich positiv. Allerdings warnt Aneesha Sherman davor, dass die entscheidenden Verbesserungen deutlich später eintreten könnten als bislang erwartet. Bis zum Geschäftsjahr 2029 dürfte die Umsatz- und Margenentwicklung noch vergleichsweise träge bleiben. Für Anleger bedeutet dies eine erhebliche Geduldsprobe. Die Chancen liegen in der globalen Markenstärke, einer verbesserten Produktstrategie, möglichen Kosteneinsparungen und einer langfristigen Erholung der Profitabilität. Die Risiken bestehen vor allem in der schwachen kurzfristigen Geschäftsentwicklung, dem intensiven Wettbewerb und der Unsicherheit über die Erreichbarkeit der langfristigen Ziele. Das Kursziel 45 USD und das Rating "outperform" von Bernstein Research signalisieren weiterhin Zuversicht, doch der jüngste Kurssturz zeigt, dass der Kapitalmarkt zunächst überzeugende Fortschritte sehen möchte. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Gelingt Nike die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum, oder müssen Anleger noch mehrere Jahre auf die erhoffte Renaissance warten?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.