Wie lautet die NextEra-Aktie Prognose von Morgan Stanley? Overweight mit einem Kursziel von 117 Dollar nach zuvor 110 Dollar.

Zahlt die NextEra-Aktie Dividende? Ja, 2,49 Dollar je Aktie, die Rendite liegt bei rund 2,9%.

Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich Ende Januar 2027, der Termin ist nicht bestätigt.

Ist die NextEra-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.