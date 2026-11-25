Die NextEra-Aktie (ISIN: US65339F1012, FSE: FP3, NYSE: NEE) gehört zu den Gewinnern der Versorger-Rotation: Morgan Stanley hebt das Kursziel von 110 auf 117 Dollar an und bestätigt "Overweight". Der Kurs liegt mit 84,75 Dollar aber weiter rund 14% unter dem 52-Wochen-Hoch. Die NextEra-Aktie Prognose steht damit zwischen einem planbar wachsenden Geschäft und einem Zinsumfeld, das Versorger belastet.
NextEra Energy Aktie Prognose: Morgan Stanley hebt Kursziel auf 117 Dollar - Zinsangst oder Rechenzentrums-Boom?
Morgan Stanley hebt das Kursziel für NextEra Energy auf 117 Dollar und bleibt bei Overweight. Die NextEra-Aktie Prognose zwischen Dominion-Fusion, KI-Strombedarf und der Fed-Sitzung im Dezember.
Steckbrief
- Unternehmen
- NextEra Energy, Inc.
- Börse / Ticker
- NYSE, NEE
- ISIN
- US65339F1012
- Marktkapitalisierung
- rund 177,7 Mrd. $
- 52-Wochen-Spanne
- 74,41 bis 98,75 $
- Dividende
- 2,49 $ je Aktie, Rendite rund 2,9%
- Nächste Zahlen
- Q4 voraussichtlich Ende Januar 2027
Stand: 24.11.2026, Kurs NYSE, CNBC
Die aktuellen News
Morgan Stanley: Versorger schlagen den Markt
Morgan Stanley hat die Kursziele für regulierte und diversifizierte Versorger und Stromerzeuger in Nordamerika aktualisiert. Die Versorger haben den S&P-Index im Berichtsmonat übertroffen, die Bank bekräftigt ihre konstruktive Sicht auf unabhängige Stromerzeuger, Texas-Versorger und On-site-Power.
Zur Einordnung: Das Ziel von 117 Dollar entspricht rund 38% Aufwärtspotenzial, liegt aber am oberen Ende der Spanne. Morgan Stanley hatte das Ziel seit Juni schrittweise von 117 auf 110 Dollar gesenkt, mit der Anhebung kehrt es also nur auf das Juni-Niveau zurück. Der Konsens ist vorsichtiger: Stockanalysis nennt bei 22 Analysten ein Durchschnittsziel von 94,47 Dollar, MarketScreener rund 98 Dollar bei einer Spanne von 55 bis 114 Dollar. Seaport hat "Sell" mit 56 Dollar, Mizuho "Neutral" mit 80 Dollar, HSBC "Buy" mit 103 Dollar.
Die Quartalszahlen
Sechster Beat in Folge - aber Umsatz unter Konsens
Am 21. Oktober meldete NextEra für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,59 Milliarden Dollar bzw. 1,24 Dollar je Aktie, gegenüber 1,13 Dollar im Vorjahr. Der Konsens lag bei rund 1,20 Dollar. Der Umsatz von 8,09 Milliarden Dollar blieb dagegen unter den Erwartungen (rund 8,5 bis 8,9 Milliarden), das Management nannte Timing- und Mix-Effekte. Der GAAP-Gewinn stieg auf 2,28 Dollar je Aktie, getrieben von nicht zahlungswirksamen Hedge-Gewinnen.
Die Prognose für 2026 bleibt bei 3,92 bis 4,02 Dollar je Aktie, angestrebt ist das obere Ende. Im Quartal kamen 3,7 Gigawatt neue Projekte hinzu. Auf den Gewinnziel 2026 gerechnet liegt das KGV bei rund 21, für einen Versorger mit 8 bis 9% Wachstum ein vertretbarer Wert.
Das große Bild
Dominion-Fusion und der Hunger der Rechenzentren
Die Aktionäre haben der Fusion mit Dominion zugestimmt, nun prüfen die Regulierer in den Bundesstaaten. RBC erwartet ein langwieriges Verfahren in Virginia. Mit Dominion käme der größte Rechenzentrumsmarkt der USA ins Portfolio, laut Management wirkt die Fusion sofort positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie und soll das Wachstum auf 9%+ steigen lassen. Zudem sind Großverbraucher, Rechenzentren und Nuklear-Neustarts laut Telefonkonferenz zentrale Wachstumsfelder. Das ist der Kern der These von Morgan Stanley.
Das Chartbild
Untere Hälfte der Jahresspanne - Zins entscheidet
Die NextEra-Aktie bewegt sich in der unteren Hälfte ihrer 52-Wochen-Spanne von 74,41 bis 98,75 Dollar und stabilisiert sich leicht. Am 24. November lag die Tagesspanne zwischen 82,94 und 84,15 Dollar. Als Unterstützung gilt das Jahrestief bei 74,41 Dollar, als Widerstände die Zone um 90 Dollar und das Hoch bei 98,75 Dollar. Der Zins bestimmt den Kurs: Der Markt preist laut CME FedWatch (zitiert von CNBC) für die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu 100% ein. Das belastet langlaufende Versorger-Cashflows.
Was für die NextEra-Aktie spricht
Planbares EPS-Wachstum von 8%+, Backlog von 36,7 Gigawatt, KI-Strombedarf, Dominion-Fusion und sechs Gewinn-Beats in Folge.
Defensive Qualität
Das Beta liegt bei rund 0,59, die Dividende bei 2,49 Dollar je Aktie.
Was gegen die NextEra-Aktie spricht
Zinsanstieg, Auflagen der Regulierer bei Dominion, Finanzierungsbedarf, Folgen des XPLR-Infrastructure-Debakels und politische Risiken für Erneuerbare.
Weite Analystenspanne
Die Kursziele reichen von 56 bis 117 Dollar.
Prognose
NextEra-Aktie Prognose: drei Szenarien
Die Szenarien sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Zins vor Fundamentaldaten
Vor der Fed-Sitzung bleibt die NextEra-Aktie zinsabhängig. Ein entspannteres Signal könnte Versorger stützen, eine härtere Linie den Bereich um 80 Dollar testen.
Mittelfristig: Dominion und Rechenzentren
Fortschritte bei den Genehmigungen und neue Großverträge mit Rechenzentren wären Treiber der NextEra-Aktie Prognose.
Langfristig: 8%+ Wachstum bis 2035
Gelingt die Umsetzung der Wachstumsziele, bleibt NextEra ein defensiver Wachstumswert. Regulierung und Finanzierung sind die Stellschrauben.
Termine
Was Anleger der NextEra-Aktie jetzt beobachten
8./9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank
Laufend: Genehmigungsverfahren zur Dominion-Fusion in den Bundesstaaten
Ende Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr (Termin nicht bestätigt)
FAQ
Häufige Fragen zur NextEra-Aktie
Wie lautet die NextEra-Aktie Prognose von Morgan Stanley? Overweight mit einem Kursziel von 117 Dollar nach zuvor 110 Dollar.
Zahlt die NextEra-Aktie Dividende? Ja, 2,49 Dollar je Aktie, die Rendite liegt bei rund 2,9%.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich Ende Januar 2027, der Termin ist nicht bestätigt.
Ist die NextEra-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NextEra Energy Inc. (NEE): Kaufen, Kursziel 117,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley (Analyst David Arcaro) vom 23.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von der im Beitrag genannten verantwortlichen Person.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Analyst David Arcaro).
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