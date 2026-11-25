Ein Spielehersteller als Fels in der Brandung: Die Nexon Aktie (ISIN: JP3758190007, WKN: A1JPFB, Tokio-Kürzel: 3659, deutsches Handelssymbol: 7NX, US-Handelssymbol: NEXOF) ist einer der größten Nikkei 225 Gewinner des Tages. Am Nachmittag notierte der Onlinespiele-Konzern in Tokio bei 3.265 Yen, ein Plus von 188 Yen oder 6,11 Prozent. Im deutschen Handel stand die Nexon Aktie am Morgen bei 18,505 Euro und damit 6,90 Prozent höher. Am vergangenen Freitag hatte die Aktie noch bei 3.097 Yen geschlossen.
Nexon Aktie Nikkei 225 Gewinner: Plus 6 Prozent gegen den Markt – Spielehits schlagen KI-Sorgen
Die Nexon Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Gewinnern des Tages. Der Onlinespiele-Konzern legt in Tokio um gut 6 Prozent zu, während der Index 2,78 Prozent verliert. Anleger flüchten aus Chipwerten in Unternehmen mit eigenem, KI-unabhängigem Gewinnwachstum – und Nexon hat mit ARC Raiders und MapleStory zuletzt geliefert.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Eigene Wachstumsgeschichte, kein KI-Risiko
Rotation aus Chipwerten
Nach dem Einbruch der US-Halbleiterwerte schichteten Anleger in Tokio in Branchen um, die nicht am KI-Investitionszyklus hängen. Spiele- und Unterhaltungswerte gehörten zu den Profiteuren.
Starke Zahlen im Rücken
Im am 10. November vorgelegten Zwischenbericht wies Nexon einen Umsatz von 411,6 Milliarden Yen aus, 17,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Gewinn stieg um 12,3 Prozent auf 131,2 Milliarden Yen.
Erfolgstitel
Zum Wachstum trugen nach Unternehmensangaben vor allem der Shooter ARC Raiders und die MapleStory-Reihe bei.
Solide Bilanz
Eine hohe Eigenkapitalquote und sinkende Finanzschulden machen die Aktie für Anleger attraktiv, die im unruhigen Markt Stabilität suchen.
Einordnung
Spieleentwickler mit koreanischen Wurzeln
Nexon ist in Tokio notiert, entwickelt seine Spiele aber überwiegend in Südkorea und verdient einen großen Teil des Umsatzes in Korea und China. Das Geschäftsmodell beruht auf langlebigen Onlinespielen, die über Jahre Einnahmen liefern. An einem Tag, an dem Anleger die Rentabilität der KI-Investitionen anzweifeln, wirkt ein Unternehmen mit wachsendem Gewinn und treuer Spielerschaft wie eine naheliegende Alternative. Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht – der Nikkei 225 Gewinner profitiert von der Umschichtung und von seinen jüngsten Zahlen.
Häufige Fragen zur Nexon Aktie
Warum ist die Nexon Aktie heute Nikkei 225 Gewinner?
Anleger schichteten aus KI- und Chipaktien in Unternehmen mit eigenem Gewinnwachstum um. Nexon hatte zuletzt deutlich steigende Umsätze und Gewinne gemeldet.
Welche Spiele treiben das Geschäft?
Zuletzt vor allem ARC Raiders und die MapleStory-Reihe.
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