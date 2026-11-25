Nexon ist in Tokio notiert, entwickelt seine Spiele aber überwiegend in Südkorea und verdient einen großen Teil des Umsatzes in Korea und China. Das Geschäftsmodell beruht auf langlebigen Onlinespielen, die über Jahre Einnahmen liefern. An einem Tag, an dem Anleger die Rentabilität der KI-Investitionen anzweifeln, wirkt ein Unternehmen mit wachsendem Gewinn und treuer Spielerschaft wie eine naheliegende Alternative. Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht – der Nikkei 225 Gewinner profitiert von der Umschichtung und von seinen jüngsten Zahlen.