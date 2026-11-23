Der Goldpreis war in der Vorwoche um mehr als 9 Prozent eingebrochen, als Anleger im Technologie-Ausverkauf Positionen auflösten, um Liquidität zu beschaffen. Am Montag kehrten die Käufer zurück: Gold stieg um 3,95 Prozent auf 3.672,15 US-Dollar und erholte sich damit vom tiefsten Stand seit September 2025. Die Minenaktien reagierten mit Hebel: Newmont legte 6,4 Prozent zu, AngloGold 7,8 Prozent, Barrick 6,7 Prozent, Agnico Eagle 6,2 Prozent und Kinross 6 Prozent. Newmont bewegt sich damit im Gleichschritt mit den Wettbewerbern.

Die Redaktion ordnet das als Einschätzung ein: Es gibt am Montag keine Newmont-eigene Nachricht, die den Anstieg erklärt. Der Markt wartet auf neue US-Inflationsdaten, die für die Zinserwartungen und damit für den Goldpreis wichtig sind.