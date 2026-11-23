Die Newmont Aktie (NYSE: NEM, ISIN US6516391066) gehört am Montag zu den Gewinnern unter den Goldminen: Gegen 15:36 Uhr GMT (16:36 Uhr MEZ) lag sie rund 6,4 Prozent im Plus, während der Goldpreis um knapp 4 Prozent auf 3.672 US-Dollar je Feinunze stieg. Einen eigenen Auslöser nennen die Marktberichte nicht: Es ist ein Goldpreis-Rebound nach der schwächsten Woche seit Monaten. Diese Newmont Aktienanalyse zeigt, wie die Zahlen des weltgrößten Goldproduzenten aussehen, wie die Newmont Aktie bewertet ist und welche Szenarien die Newmont Aktienprognose abdeckt.
Newmont Aktienanalyse: Goldpreis-Rebound lässt die Minenaktie springen – wie viel Hebel steckt noch im Kurs?
Die Newmont Aktie steigt am Montag um rund 6 Prozent, weil sich Gold vom Crash-Freitag erholt. Die Newmont Aktienanalyse zeigt Rekord-Cashflow, Bewertung, Analysten-Konsens und die Szenarien der Newmont Aktienprognose.
Newmont Aktie im Fokus
Was ist bei der Newmont Aktie passiert – und ist das mehr als ein Goldpreis-Rebound?
Der Goldpreis war in der Vorwoche um mehr als 9 Prozent eingebrochen, als Anleger im Technologie-Ausverkauf Positionen auflösten, um Liquidität zu beschaffen. Am Montag kehrten die Käufer zurück: Gold stieg um 3,95 Prozent auf 3.672,15 US-Dollar und erholte sich damit vom tiefsten Stand seit September 2025. Die Minenaktien reagierten mit Hebel: Newmont legte 6,4 Prozent zu, AngloGold 7,8 Prozent, Barrick 6,7 Prozent, Agnico Eagle 6,2 Prozent und Kinross 6 Prozent. Newmont bewegt sich damit im Gleichschritt mit den Wettbewerbern.
Die Redaktion ordnet das als Einschätzung ein: Es gibt am Montag keine Newmont-eigene Nachricht, die den Anstieg erklärt. Der Markt wartet auf neue US-Inflationsdaten, die für die Zinserwartungen und damit für den Goldpreis wichtig sind.
Kurs
Newmont +6,4 Prozent am 23.11.2026 (Stand 16:36 Uhr MEZ); zuletzt belegter Schlusskurs vor dem Einbruch: 113,14 US-Dollar am 13.11.2026.
Auslöser
Goldpreis-Rebound, Gold +3,95 Prozent auf 3.672 US-Dollar je Unze, kein Newmont-eigener Anlass.
Zahlen
Drittes Quartal: Umsatz 6,36 Milliarden US-Dollar, bereinigter Gewinn 2,20 US-Dollar je Aktie (Erwartung 1,95 US-Dollar), Rekord-Cashflow.
Analysten
Konsens „Kaufen“ mit Durchschnittsziel von 135,86 US-Dollar (Stand 23.10.2026, vor dem Crash).
Wie sieht das Geschäftsmodell von Newmont aus?
Newmont ist einer der größten Goldproduzenten der Welt und fördert zusätzlich Kupfer, Silber, Zink und Blei. Im dritten Quartal 2026 produzierte der Konzern nach eigenen Angaben rund 1,3 Millionen Unzen Gold, 23.000 Tonnen Kupfer und 11 Millionen Unzen Silber. Das Ergebnis hängt damit stark vom Goldpreis und von den Förderkosten ab. Fällt der Goldpreis, schrumpft die Marge schneller als der Umsatz; steigt er, wirkt der Hebel in die andere Richtung. Genau das zeigt der heutige Tag: Gold plus rund 4 Prozent, Newmont plus rund 6 Prozent.
Was zeigen die Zahlen in dieser Newmont Aktienanalyse?
Newmont legte am 22. Oktober ein starkes drittes Quartal vor. Der Umsatz lag mit 6,36 Milliarden US-Dollar über der Erwartung von 6,24 Milliarden, der bereinigte Gewinn je Aktie mit 2,20 US-Dollar deutlich über den erwarteten 1,95 US-Dollar. Der operative Cashflow betrug 2,8 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow 1,9 Milliarden US-Dollar, ein Quartalsrekord; nach neun Monaten summiert er sich auf 7,3 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtkosten je Unze (AISC) lagen bei 1.454 US-Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Erwartung
|Umsatz
|6,36 Mrd. USD
|6,24 Mrd. USD
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|2,20 USD
|1,95 USD
|Freier Cashflow
|1,9 Mrd. USD
|–
|Operativer Cashflow
|2,8 Mrd. USD
|–
|Kosten je Unze (AISC)
|1.454 USD
|–
|Goldproduktion
|rund 1,3 Mio. Unzen
|–
AISC: Gesamtkosten der Förderung je Unze (nach Nebenprodukten). Erwartungen laut Marktberichten.
Quelle: Newmont, Ergebnisse zum dritten Quartal 2026 (22.10.2026)
Die Bilanz ist robust: Newmont meldete eine Netto-Liquidität von 3,2 Milliarden US-Dollar, noch vor einer für das vierte Quartal erwarteten Zahlung von 1,95 Milliarden US-Dollar an Nevada Gold Mines. Aus dem Aktienrückkaufprogramm über 6 Milliarden US-Dollar sind nach den jüngsten Angaben rund 2,8 Milliarden US-Dollar übrig; seit Februar 2024 wurden mehr als 115 Millionen Aktien eingezogen, rund 10 Prozent.
Für den Ausblick gilt: Die Gesamtkosten je Unze sollen 2026 bei rund 1.520 US-Dollar liegen; im vierten Quartal erwartet das Management mit rund 1.900 US-Dollar je Unze den Jahreshöchststand, bei etwa 1,4 Millionen Unzen Gold. Für 2027 stellt Newmont ein niedriges bis mittleres einstelliges Produktionsplus in Aussicht, aber steigende Stückkosten, unter anderem wegen schwächerer Silbergehalte in Peñasquito. Die Entwicklungsinvestitionen steigen um rund 500 Millionen US-Dollar, vor allem für das Kupfer-Gold-Projekt Red Chris, über das früh 2027 entschieden werden soll.
Wie teuer ist die Newmont Aktie?
Zum letzten belegten Schlusskurs vom 13. November von 113,14 US-Dollar lag das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 12,4 für 2026; der Konsens rechnet mit einem bereinigten Gewinn von 9,17 US-Dollar je Aktie für 2026 und 10,12 US-Dollar für 2027. Die Dividende beträgt 1,04 US-Dollar je Aktie und Jahr, eine Rendite von rund 0,9 Prozent. Mit dem Goldpreis-Einbruch der Vorwoche dürfte der Kurs deutlich darunter gelegen haben; der genaue Kursstand ist nicht belegt, ebenso wenig das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis. Im Vergleich liegt Newmont damit im Mittelfeld der großen Goldproduzenten.
|Unternehmen
|KGV (erwartet)
|Dividendenrendite
|Newmont
|12,4
|0,9 %
|Barrick
|10,8
|2,5 %
|Agnico Eagle
|13,1
|1,2 %
|Franco-Nevada
|29,3
|0,8 %
Die Stichtage der Kurse unterscheiden sich (Newmont und Barrick: 13.11.2026, Agnico Eagle und Franco-Nevada: 20.11.2026) und sind nur eingeschränkt vergleichbar. Franco-Nevada ist ein Lizenzunternehmen, kein Minenbetreiber.
Quelle: Börsendaten, Stand 13.11. beziehungsweise 20.11.2026
Wie steht es um die Newmont Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens war vor dem Crash klar positiv. Nach den Daten vom 23. Oktober 2026 beobachteten 23 Analysten die Aktie: 14 mit „Strong Buy“, 5 mit „Buy“, 3 mit „Halten“, keiner mit „Verkaufen“ und einer mit „Strong Sell“. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 135,86 US-Dollar, der Median bei 140 US-Dollar, die Spanne reichte von 70 bis 165 US-Dollar. Seit diesem Stichtag ist der Goldpreis kräftig gefallen; ob und wie die Analysten ihre Ziele angepasst haben, ist nicht belegt.
|Kennzahl
|Wert
|Anzahl Analysten
|23
|Einstufungen
|14 Strong Buy, 5 Buy, 3 Halten, 0 Verkaufen, 1 Strong Sell
|Durchschnittliches Kursziel
|135,86 USD
|Median
|140 USD
|Spanne der Kursziele
|70 bis 165 USD
|Konsens-Gewinn je Aktie 2026 / 2027
|9,17 USD / 10,12 USD
Die Zahlen stammen vom 23.10.2026, also vor dem Goldpreis-Einbruch. Kursziele und Einstufungen sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 23.10.2026
Was sagt die Charttechnik zur Newmont Aktie?
Belegt ist die 52-Wochen-Spanne von 81,34 bis 135,29 US-Dollar (Stand 13. November). Der Kurs von 113,14 US-Dollar lag damals im oberen Drittel der Spanne; nach dem Rückschlag der Vorwoche dürfte die Aktie darunter gelegen haben. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie, den RSI sowie Unterstützungen und Widerstände konnten nicht belegt werden. Klar ist: Die Newmont Aktie folgt dem Goldpreis mit Hebel. Das erklärt sowohl den Einbruch der Vorwoche als auch den Sprung am Montag.
Was bedeutet das für die Newmont Aktienprognose – welche Szenarien sind denkbar?
Aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Szenarien, die der Markt diskutiert, hängen vor allem am Goldpreis: Im positiven Fall setzt sich die Erholung beim Gold fort, der Rekord-Cashflow bleibt erhalten und der Rückkauf läuft weiter; dann rückt das Konsens-Durchschnittsziel von 135,86 US-Dollar wieder näher. Im neutralen Fall pendelt Gold nach dem Crash seitwärts, und die Newmont Aktie handelt nach Kostenlage und Quartalsberichten. Im negativen Fall bricht Gold erneut ein, die hohen Kosten im vierten Quartal drücken die Marge, und die Aktie gibt den Rebound ab. Wie sensibel das Ergebnis auf den Goldpreis reagiert, nennt Newmont in seiner Sensitivitätstabelle; konkrete Werte liegen der Redaktion nicht vor.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Newmont Aktie?
|Zeitpunkt
|Ereignis
|In dieser Woche
|US-Inflationsdaten (PCE) für Oktober, wichtig für die Goldpreis-Erwartung
|Viertes Quartal 2026
|Zahlung von 1,95 Mrd. USD an Nevada Gold Mines
|Februar 2027
|Überprüfung der Dividende
|Früh 2027
|Entscheidung zum Projekt Red Chris
Der Termin für die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 ist nicht belegt.
Quelle: Newmont, Marktberichte
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Warum steigt die Newmont Aktie am 23. November 2026? Gold hat sich vom Crash der Vorwoche erholt und stieg um 3,95 Prozent; die Minenaktien folgen mit Hebel. Einen eigenen Newmont-Anlass gibt es nicht.
Wie hoch ist die Newmont Aktie aktuell? Gegen 16:36 Uhr MEZ lag sie 6,4 Prozent im Plus; der genaue Kurs in US-Dollar ist nicht belegt. Zuletzt belegt ist der Schlusskurs von 113,14 US-Dollar vom 13. November.
Was sagen Analysten zur Newmont Aktienprognose? Der Konsens war Ende Oktober klar positiv, das Durchschnittsziel lag bei 135,86 US-Dollar, die Spanne bei 70 bis 165 US-Dollar (Stand 23.10.2026).
Wie hoch ist die Dividende der Newmont Aktie? 1,04 US-Dollar je Aktie und Jahr, eine Rendite von rund 0,9 Prozent (Stand 13.11.2026).
Wann legt Newmont die nächsten Zahlen vor? Der Termin für das vierte Quartal ist nicht belegt.
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