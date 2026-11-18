Newmont meldete laut SEC-Mitteilung eine attributable Goldproduktion von 1.302.000 Unzen (plus 1 Prozent zum Vorquartal). Die Gesamtkosten (AISC, Gold als Beiprodukt) sanken um 10 Prozent auf 1.454 Dollar je Unze. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,20 Dollar (bereinigtes Ergebnis 2,3 Milliarden Dollar); als Konsens nennt Kitco 1,94 Dollar. Der Free Cashflow erreichte 1.912 Millionen Dollar, in den ersten neun Monaten 7.261 Millionen Dollar. Die liquiden Mittel beliefen sich Ende September auf 8,8 Milliarden Dollar, die Nettoliquidität auf 3,2 Milliarden Dollar – vor einer für das vierte Quartal geplanten Zahlung von 1,95 Milliarden Dollar an Barrick im Zusammenhang mit der Nevada-Gold-Mines-Vereinbarung.

Für die Aktionäre beschloss der Vorstand eine Quartalsdividende von 0,26 Dollar je Aktie (Stichtag 25. November, Zahlung 21. Dezember 2026). Seit dem 23. Juli wurden Aktien für 1,6 Milliarden Dollar zurückgekauft; die verbleibende Ermächtigung beträgt 2,8 Milliarden von 6,0 Milliarden Dollar.