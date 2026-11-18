Die Newmont Aktie (Ticker NEM, NYSE, ISIN US6516391066) steht im Spannungsfeld zwischen glänzenden Quartalszahlen und einem Goldpreis, der inzwischen deutlich tiefer notiert. Der weltgrößte Goldproduzent erzielte im dritten Quartal einen realisierten Goldpreis von 4.317 US-Dollar je Unze; aktuell kostet Gold laut Goodreturns am Mittwochmorgen rund 3.793 Dollar, ein Jahrestief. Die Frage lautet, wie viel von der Marge übrig bleibt.
Newmont Aktie: Realisierter Goldpreis 4.317 Dollar, Gold jetzt unter 3.800 – wie viel Marge bleibt dem größten Goldproduzenten?
Newmont hat im dritten Quartal 1,9 Milliarden Dollar Free Cashflow erzielt, bei einem realisierten Goldpreis von 4.317 Dollar je Unze. Der Goldpreis liegt jetzt unter 3.800 Dollar. Was die Kostenbasis von 1.454 Dollar je Unze für die Newmont Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Wie gut waren die Newmont-Quartalszahlen wirklich?
Die Ergebnismitteilung vom 22. Oktober zeigt einen Konzern, der bei hohen Goldpreisen enorme Mengen Cash erzeugt hat.
Newmont meldete laut SEC-Mitteilung eine attributable Goldproduktion von 1.302.000 Unzen (plus 1 Prozent zum Vorquartal). Die Gesamtkosten (AISC, Gold als Beiprodukt) sanken um 10 Prozent auf 1.454 Dollar je Unze. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,20 Dollar (bereinigtes Ergebnis 2,3 Milliarden Dollar); als Konsens nennt Kitco 1,94 Dollar. Der Free Cashflow erreichte 1.912 Millionen Dollar, in den ersten neun Monaten 7.261 Millionen Dollar. Die liquiden Mittel beliefen sich Ende September auf 8,8 Milliarden Dollar, die Nettoliquidität auf 3,2 Milliarden Dollar – vor einer für das vierte Quartal geplanten Zahlung von 1,95 Milliarden Dollar an Barrick im Zusammenhang mit der Nevada-Gold-Mines-Vereinbarung.
Für die Aktionäre beschloss der Vorstand eine Quartalsdividende von 0,26 Dollar je Aktie (Stichtag 25. November, Zahlung 21. Dezember 2026). Seit dem 23. Juli wurden Aktien für 1,6 Milliarden Dollar zurückgekauft; die verbleibende Ermächtigung beträgt 2,8 Milliarden von 6,0 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Hinweis
|Goldproduktion (attributable)
|1.302 Tsd. Unzen
|+1 % zum Vorquartal
|Realisierter Goldpreis
|4.317 USD/Unze
|Q2: 4.414 USD
|AISC (Gold als Beiprodukt)
|1.454 USD/Unze
|-10 % zum Vorquartal
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|2,20 USD
|Konsens 1,94 USD (Kitco)
|Free Cashflow
|1.912 Mio. USD
|9 Monate: 7.261 Mio. USD
|Nettoliquidität
|3,2 Mrd. USD
|vor Barrick-Zahlung von 1,95 Mrd. USD
AISC = Gesamtkosten inklusive nachhaltiger Investitionen. Zahlen laut Ergebnismitteilung vom 22.10.2026; Kitco weicht bei einzelnen Werten ab, hier gilt die Unternehmensmitteilung.
Quelle: Newmont, SEC Form 8-K vom 22.10.2026
Das Rechenbeispiel
Was passiert mit den Margen, wenn Gold bei 3.800 Dollar bleibt?
Hier hilft eine Überschlagsrechnung der Redaktion – keine Prognose. Im dritten Quartal lag die Spanne zwischen realisiertem Goldpreis und AISC bei rund 2.863 Dollar je Unze (4.317 minus 1.454). Bei einem Goldpreis von 3.800 Dollar und gleichen Kosten wären es rund 2.346 Dollar, etwa 18 Prozent weniger. Das Unternehmen selbst rechnet für das vierte Quartal mit höheren Kosten: Es erwartet AISC von 1.900 Dollar je Unze und eine Produktion von 1.365.000 Unzen. Mit 3.800 Dollar Gold läge die Spanne dann bei rund 1.900 Dollar.
Die Jahresprognose bestätigte Newmont: 5,26 Millionen Unzen Goldproduktion (plus/minus 5 Prozent) und AISC von 1.520 Dollar je Unze; die Kostenprognose wurde laut Mitteilung gesenkt. Für 2027 stellt das Unternehmen eine niedrige bis mittlere einstellige prozentuale Produktionssteigerung bei steigenden Stückkosten in Aussicht. Hinweis: Die Kitco-Schlagzeile zur Kostenprognose weicht von der Mitteilung ab; die Redaktion folgt dem Unternehmensdokument.
Das Umfeld
Warum geraten Goldminen-Aktien wie Newmont, Barrick und Agnico Eagle unter Druck?
Die Newmont Aktie verlor im Oktober laut Share Talk 8,2 Prozent, Barrick 9,1 Prozent, Agnico Eagle 9,9 Prozent und Kinross 17,3 Prozent. Die drei größten Goldproduzenten notieren demnach unter ihren Jahreseröffnungskursen. Treiber ist der Goldpreis, der im Oktober um 6,6 Prozent auf 3.884 Dollar fiel, und ein Zinsumfeld, in dem der Markt eine Fed-Zinserhöhung im Dezember zu 94 bis 96 Prozent einpreist (Mitrade, Goodreturns). Minenaktien reagieren auf Goldpreis-Bewegungen typischerweise überproportional, weil die Kosten weitgehend fix sind – der Hebel wirkt in beide Richtungen.
Bilanz als Puffer
8,8 Milliarden Dollar liquide Mittel und 3,2 Milliarden Nettoliquidität vor der Barrick-Zahlung.
Kostenanstieg im Q4
Das Unternehmen erwartet AISC von 1.900 Dollar je Unze im vierten Quartal, deutlich über den 1.454 Dollar des dritten.
Aktionärsrückflüsse
Dividende 0,26 Dollar je Quartal und laufende Rückkäufe, Restvolumen 2,8 Milliarden Dollar.
Termine
Dividenden-Stichtag 25. November, Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember, Dividendenzahlung 21. Dezember.
Newmont Aktie: Häufige Fragen
Wie hoch war Newmonts Free Cashflow im dritten Quartal 2026? 1.912 Millionen US-Dollar; in den ersten neun Monaten 7.261 Millionen Dollar (SEC-Mitteilung vom 22.10.2026).
Wie hoch sind die Förderkosten je Unze Gold? Im dritten Quartal 1.454 Dollar AISC; für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen 1.900 Dollar, für das Gesamtjahr 1.520 Dollar.
Zahlt Newmont eine Dividende? Ja, 0,26 Dollar je Aktie für das dritte Quartal, Stichtag 25. November, Zahlung am 21. Dezember 2026.
Wie wirkt der Goldpreis auf die Newmont Aktie? Bei fixen Kosten wirken Goldpreisänderungen überproportional auf Gewinn und Kurs.
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