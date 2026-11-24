Die Newmont Aktie (NYSE: NEM, ISIN US6516391066) hat sich am Montag (23.11.2026) mit dem Goldpreis erholt: Bis 15:36 Uhr GMT stieg das Papier des weltgrößten Goldproduzenten um 6,4 Prozent (Grafa), ein Kursstand von rund 100,73 Dollar wird in einem Kurswidget von 24/7 Wall St. angezeigt (Zeitpunkt nicht ausgewiesen). Zuvor hatte die Aktie in rund einem Monat 19,2 Prozent verloren, am Freitag, 20.11.2026, schloss sie bei 94,68 Dollar. Der Rebound ist deutlich, doch die Frage für Gold-Aktien bleibt dieselbe: Wie viel Spielraum haben die Produzenten, wenn der Goldpreis bei 3.600 Dollar statt bei fast 5.000 Dollar steht?
Newmont Aktie: Nettocash 3,2 Milliarden Dollar, aber 1.900 Dollar Kosten je Unze im Schlussquartal – wie viel Puffer bleibt bei 3.600 Dollar Gold?
Die Newmont Aktie (NYSE: NEM) sprang am Montag um rund 6 Prozent auf etwa 100 Dollar, nach einem Monatsminus von 19 Prozent. Der Konzern hält 3,2 Milliarden Dollar Nettocash, erwartet aber für das vierte Quartal die höchsten Kosten des Jahres. Was Gold-Anleger jetzt beobachten.
Goldminen im Check
Wie stark hängt die Newmont Aktie am Goldpreis?
Newmont ist ein Hebel auf den Goldpreis, und der Hebel wirkt gerade in beide Richtungen. Der Goldpreis fiel nach Berechnung der Redaktion von rund 3.875 Dollar (31.10.) auf rund 3.533 Dollar (20.11.), also um etwa 9 Prozent. Die Newmont Aktie verlor im vergleichbaren Zeitraum mehr als doppelt so viel.
Dieser Zusammenhang ist kein Zufall. Die Kosten einer Mine sind weitgehend fix, schwankt der Erlös je Unze, schwankt der Gewinn überproportional. Das zeigt der Vergleich mit dem ersten Quartal 2026: Damals realisierte Newmont laut 24/7 Wall St. einen Goldpreis von 4.900 Dollar je Unze und erzielte einen Rekord-Free-Cashflow von 3,1 Milliarden Dollar. Der heutige Goldpreis von rund 3.638 Dollar (gold.de, 24.11.2026, 06:04 Uhr MEZ) liegt etwa ein Viertel darunter.
Wie hoch sind die Kosten von Newmont im vierten Quartal?
Im Earnings-Call vom 22.10.2026 stellte das Management für das vierte Quartal All-in Sustaining Costs (AISC) von rund 1.900 Dollar je Unze in Aussicht, den höchsten Wert des Jahres. Zudem steigt das Entwicklungskapital um rund 500 Millionen Dollar, vor allem wegen des Red-Chris-Projekts. Für 2027 erwartet Newmont ein Produktionswachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.
Nach einer simplen Gegenüberstellung der Redaktion bleibt bei einem Goldpreis von 3.638 Dollar und Kosten von 1.900 Dollar rechnerisch eine Spanne von rund 1.700 Dollar je Unze. Das ist eine Rechenhilfe, kein Gewinnausweis: Realisierte Preise, Steuern, Abschreibungen und Entwicklungsausgaben fehlen in dieser Rechnung.
|Kennzahl
|Wert
|Schlusskurs 20.11.2026
|94,68 USD
|Tagesplus 23.11.2026
|+6,4 %
|Kursverlust in einem Monat bis 20.11.
|−19,2 %
|Nettocash Ende September 2026
|3,2 Mrd. USD
|Erwartete AISC im 4. Quartal
|rund 1.900 USD/oz
|Rechnerische Spanne bei 3.638 USD Gold
|rund 1.700 USD/oz
Kurs am 20.11.2026 nach 24/7 Wall St.; Tagesbewegung am 23.11. nach Grafa (15:36 Uhr GMT). Spanne: Eigenrechnung der Redaktion mit Goldpreis von gold.de, 24.11.2026, 06:04 Uhr MEZ.
Quelle: 24/7 Wall St., Grafa, gold.de
Wie solide ist die Bilanz von Newmont?
Hier liegt die Stärke. Laut 24/7 Wall St. hat Newmont ein Veräußerungsprogramm von 4,5 Milliarden Dollar abgeschlossen, 3,4 Milliarden Dollar Schulden getilgt und seit Februar 2024 über 115 Millionen Aktien zurückgekauft. Ende September 2026 stand ein Nettocash von 3,2 Milliarden Dollar in den Büchern, noch vor einer geplanten Zahlung von 1,95 Milliarden Dollar an Barrick im vierten Quartal. Das bedeutet: Die Bilanz bleibt solide, doch ein Teil des Puffers ist bereits verplant. Das trailing KGV liegt laut 24/7 Wall St. bei rund 11.
Was bedeutet der Goldpreis-Rebound für Barrick, Agnico Eagle und Kinross?
Der Aufschwung am Montag betraf die gesamte Branche. Nach Grafa (23.11.2026, 15:36 Uhr GMT) legten Barrick (NYSE: B) 6,7 Prozent, Agnico Eagle (NYSE: AEM) 6,2 Prozent, Kinross 6 Prozent und AngloGold Ashanti 7,8 Prozent zu. Auslöser war der Goldrebound von knapp 4 Prozent nach dem Ausverkauf der Vorwoche, bei dem Anleger Gold verkauften, um Sicherheitsleistungen bei Tech-Aktien zu decken. Ob der Rebound hält, hängt von den US-Inflationsdaten PCE am Mittwoch, 25.11.2026, und den Zinserwartungen vor dem Fed-Entscheid im Dezember ab.
Welche Termine sind für die Newmont Aktie wichtig?
Mittwoch, 25.11.2026: US-Inflationsdaten PCE, Richtungsgeber für Zinsen und den Goldpreis.
Donnerstag, 26.11.2026: Thanksgiving, die NYSE bleibt geschlossen.
Dezember 2026: Zinsentscheid der Fed.
Viertes Quartal 2026: Zahlung von 1,95 Milliarden Dollar an Barrick.
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Wie hoch ist die Newmont Aktie aktuell? Der letzte bestätigte Schlusskurs lag am 20.11.2026 bei 94,68 Dollar; am 23.11.2026 stieg die Aktie um rund 6,4 Prozent (Grafa, 15:36 Uhr GMT).
Warum ist die Newmont Aktie zuletzt so stark gefallen? Der Goldpreis verlor in der Vorwoche deutlich, Minenaktien reagieren wegen fixer Kosten überproportional.
Wie hoch sind die Kosten von Newmont? Für das vierte Quartal 2026 erwartet das Management AISC von rund 1.900 Dollar je Unze.
Was bedeutet der Goldpreis für Newmont? Jeder Dollar Unterschied beim Goldpreis wirkt direkt auf die Marge; bei 3.638 Dollar bleibt rechnerisch eine Spanne von rund 1.700 Dollar je Unze zu den erwarteten Kosten.
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