Im Earnings-Call vom 22.10.2026 stellte das Management für das vierte Quartal All-in Sustaining Costs (AISC) von rund 1.900 Dollar je Unze in Aussicht, den höchsten Wert des Jahres. Zudem steigt das Entwicklungskapital um rund 500 Millionen Dollar, vor allem wegen des Red-Chris-Projekts. Für 2027 erwartet Newmont ein Produktionswachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Nach einer simplen Gegenüberstellung der Redaktion bleibt bei einem Goldpreis von 3.638 Dollar und Kosten von 1.900 Dollar rechnerisch eine Spanne von rund 1.700 Dollar je Unze. Das ist eine Rechenhilfe, kein Gewinnausweis: Realisierte Preise, Steuern, Abschreibungen und Entwicklungsausgaben fehlen in dieser Rechnung.