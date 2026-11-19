Die Newmont Aktie (ISIN: US6516391066, FSE: NMM, NYSE: NEM) hat am Mittwoch rund 6,5 Prozent auf 94,51 Euro verloren (Tradegate, 18.11.2026, 16:50 Uhr MEZ); am Donnerstag notiert sie bei 94,87 Euro (10:04 Uhr MEZ). Auslöser war der Goldpreis: Gold fiel am Mittwoch laut Reuters um 3,2 Prozent auf rund 3.726 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2025. Der weltgrößte Goldproduzent hängt am Edelmetall, jeder Rückschlag bei Gold schlägt auf die Aktie durch.
Newmont Aktie: Minus 6,5 Prozent auf 94,51 Euro, UBS verweist auf Produktion 8 Prozent über Konsens - Reicht das, solange Gold unter 3.800 Dollar bleibt?
Die Newmont Aktie verlor am Mittwoch rund 6,5 Prozent, weil der Goldpreis auf ein Jahrestief fiel. UBS sieht die Produktion rund 8 Prozent über Konsens, knüpft die Erholung aber an Gold über 3.800 Dollar.
Der Auslöser
Warum ist die Newmont Aktie gefallen – und was sagt UBS?
Die Aktie folgt dem Gold-Hebel. Laut boerse-express (19.11.2026) sieht UBS die Newmont-Produktion rund 8 Prozent über dem Konsens; für eine Erholung der Aktie nennt die Bank zusätzlich einen Goldpreis über 3.800 Dollar je Unze. Rating und Kursziel stehen in dem Bericht nicht, eine Anlageempfehlung gibt aktiencheck.de daher nicht weiter. Der Gegenwind: Die Fed dürfte im Dezember die Zinsen anheben, der Dollar steht auf einem 19-Monats-Hoch.
Die Aktie liegt auf Wochensicht rund 6,6 Prozent, auf Monatssicht rund 9,5 Prozent im Minus, auf Jahressicht aber noch rund 26,6 Prozent im Plus (boerse-express, 19.11.2026, 08:20 Uhr). Vom Hoch bei 115,60 Euro trennen die Aktie damit rund 18 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Kurs
|94,87 EUR
|19.11., 10:04 Uhr MEZ
|Tagesveränderung
|-0,39%
|19.11., 10:04 Uhr MEZ
|Veränderung 18.11.
|rund -6,5%
|18.11., 16:50 Uhr MEZ
|1 Monat
|-9,50%
|19.11., 08:20 Uhr
|1 Jahr
|+26,61%
|19.11., 08:20 Uhr
|52-Wochen-Spanne
|70,91 bis 115,60 EUR
|19.11.
Kurse in Euro, Tradegate bzw. Heimatbörsen laut Quelle. Verzögerte Kurse.
Quelle: finanznachrichten.de; boerse-express.com
Das große Bild
Wie profitabel ist Newmont bei 3.700 Dollar Gold – und wo liegen die Hebel?
Newmont erzielte im dritten Quartal 2026 laut boerse-express einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.317 Dollar je Unze und einen freien Cashflow von 1,9 Milliarden Dollar. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine Förderung von rund 5,26 Millionen Unzen; für 2027 steigen die Stückkosten, eine Zahl nennt die Quelle nicht. Der aktuelle Goldpreis liegt rund 13 Prozent unter dem Q3-Durchschnitt – genau das ist der Hebel: Sinkt der Verkaufspreis stärker als die Kosten, schrumpft der Cashflow überproportional.
Zum Vergleich: Der Goldpreis liegt laut Forbes mehr als 30 Prozent unter dem Januar-Hoch nahe 5.600 Dollar. Die Minenaktien haben davon einen Teil mitgemacht; Newmont steht aber auf Jahressicht noch im Plus, Anleger haben bislang also nicht den vollen Goldpreis-Rückgang eingepreist. Wie bei Goldminenaktien üblich, kommen Kostensteigerungen, Genehmigungen und Länderrisiken dazu. Zu den Förderkosten je Unze (AISC) lag in den geprüften Quellen keine aktuelle Zahl vor.
Auch Barrick und Agnico Eagle gaben am Mittwoch nach; verlässliche Vergleichskurse mit Uhrzeit lagen nicht vor.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Newmont Aktie jetzt?
Goldpreis und Marke 3.800 Dollar als Messlatte.
Fed-Zinsentscheid am 8./9. Dezember, Dollar-Index und Renditen.
Philly-Fed und US-Arbeitsmarktdaten heute Nachmittag.
Entscheidung zu Red Chris Anfang 2027 (Schlagzeilenlage, ohne Detail).
Aussagen zu Stückkosten 2027 bei künftigen Unternehmensmeldungen.
FAQ
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Wie hoch ist die Newmont Aktie heute? 94,87 Euro (Tradegate, 19.11.2026, 10:04 Uhr MEZ), -0,39 Prozent.
Warum ist die Newmont Aktie gefallen? Der Goldpreis fiel am 18.11. um rund 3 Prozent auf ein Jahrestief; Newmont verlor rund 6,5 Prozent.
Wie viel fördert Newmont 2026? Rund 5,26 Millionen Unzen Gold laut boerse-express.
Welche Rolle spielt der Goldpreis für die Aktie? Eine große: Newmont verdiente im dritten Quartal bei 4.317 Dollar Goldpreis 1,9 Milliarden Dollar freien Cashflow.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.