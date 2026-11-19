Newmont erzielte im dritten Quartal 2026 laut boerse-express einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.317 Dollar je Unze und einen freien Cashflow von 1,9 Milliarden Dollar. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine Förderung von rund 5,26 Millionen Unzen; für 2027 steigen die Stückkosten, eine Zahl nennt die Quelle nicht. Der aktuelle Goldpreis liegt rund 13 Prozent unter dem Q3-Durchschnitt – genau das ist der Hebel: Sinkt der Verkaufspreis stärker als die Kosten, schrumpft der Cashflow überproportional.

Zum Vergleich: Der Goldpreis liegt laut Forbes mehr als 30 Prozent unter dem Januar-Hoch nahe 5.600 Dollar. Die Minenaktien haben davon einen Teil mitgemacht; Newmont steht aber auf Jahressicht noch im Plus, Anleger haben bislang also nicht den vollen Goldpreis-Rückgang eingepreist. Wie bei Goldminenaktien üblich, kommen Kostensteigerungen, Genehmigungen und Länderrisiken dazu. Zu den Förderkosten je Unze (AISC) lag in den geprüften Quellen keine aktuelle Zahl vor.

Auch Barrick und Agnico Eagle gaben am Mittwoch nach; verlässliche Vergleichskurse mit Uhrzeit lagen nicht vor.