Die Newmont Aktie (NYSE: NEM, ISIN US6516391066) ist am Mittwoch, 18. November 2026, mit dem Goldpreis unter Druck geraten: Um 9:40 Uhr New Yorker Zeit (15:40 Uhr MEZ) notierte der Titel mit 105,56 US-Dollar rund 5,13 Prozent im Minus, weil Gold unter 3.800 Dollar fiel und der Markt weitere Zinserhöhungen der Fed erwartet. Am Dienstag hatte die Aktie bei 111,26 Dollar geschlossen, über die Woche steht laut 24/7 Wall St. ein Minus von 7,25 Prozent.

Unser Bericht vom Vortag beleuchtete die Marge des Goldproduzenten. Hier geht es um die zweite Hälfte der Gleichung: Wie viel finanzielle Substanz hat Newmont, wenn der Goldpreis weiter nachgibt?