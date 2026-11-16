Newmont arbeitet an zwei großen Wachstumsprojekten. Für das Blockbruchprojekt Red Chris in Kanada – ein Gold-Kupfer-Vorkommen – soll Anfang 2027 die finale Investitionsentscheidung fallen, die Entwicklungskosten veranschlagt der Konzern auf 4,2 bis 4,8 Milliarden Dollar (auf 100-Prozent-Basis). Die Erweiterung Tanami Expansion 2 in Australien soll gegen Ende des ersten Halbjahres 2027 die kommerzielle Produktion aufnehmen. Beide Projekte erhöhen die Abhängigkeit vom Gold- und Kupferpreis in den kommenden Jahren.

Im Branchenvergleich bewegen sich die großen Goldminen-Aktien wie Barrick, Agnico Eagle und Kinross meist im Gleichschritt mit dem Goldpreis. Newmont gilt durch seine Größe, die breite Streuung über mehrere Kontinente und die Dividende als eher defensiver Vertreter des Sektors – der Hebel auf den Goldpreis wirkt aber auch hier.