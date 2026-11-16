Die Newmont Aktie (Ticker: NEM, ISIN: US6516391066) gerät mit dem fallenden Goldpreis in den Fokus: Gold kostete am Montagabend um 22:03 Uhr MEZ nur noch rund 3.851 Dollar je Feinunze und fiel im Tagesverlauf auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025. Damit liegt der Goldpreis gut 600 Dollar unter der Annahme von 4.500 Dollar, mit der der weltgrößte Goldproduzent sein Jahr 2026 geplant hat. Die Newmont-Aktie hatte am Freitag bei 113,14 Dollar geschlossen und in der vergangenen Woche bereits rund 5 Prozent verloren; ein verlässlicher Schlusskurs vom Montag lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Newmont Aktie: Gold fällt unter 3.900 Dollar – der Goldriese plant mit 4.500 – wie viel Marge bleibt dem größten Goldproduzenten der Welt?
Der Goldpreis rutscht auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr und liegt damit deutlich unter der Planannahme von Newmont. Für die Newmont Aktie wird die Rechnung spannend: Der Konzern fördert Gold für rund 1.500 Dollar je Unze, im vierten Quartal steigen die Kosten aber kräftig. Wie stark der Hebel der größten Goldminen-Aktie wirkt, was für und was gegen Newmont spricht.
Die Ausgangslage
Warum steht die Newmont Aktie unter Druck?
Goldminen-Aktien sind ein gehebeltes Spiel auf den Goldpreis. Fällt das Edelmetall, fallen sie meist stärker – und genau das erleben Newmont-Aktionäre seit Wochen.
Der Goldpreis steht unter dem Druck der US-Geldpolitik. Händler rechnen mit großer Mehrheit mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember, der Dollar notiert auf dem höchsten Stand seit April 2025, zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren über 5 Prozent. Laut einer Reuters-Analyse liegt Gold rund 31,5 Prozent unter seinem Rekord von 5.594,82 Dollar aus dem Januar. Für Newmont bedeutet das: Der Rückenwind, der den Konzern im ersten Halbjahr zu Rekordgewinnen trug, hat sich gedreht. Im ersten Quartal erzielte Newmont noch einen Durchschnittspreis von 4.900 Dollar je Unze, im dritten Quartal waren es 4.317 Dollar – heute liegt der Goldpreis nochmals deutlich darunter.
Die Zahlen
Wie viel verdient Newmont am Gold noch?
Die gute Nachricht für Newmont-Aktionäre: Der Konzern ist hochprofitabel. Im dritten Quartal förderte Newmont rund 1,3 Millionen Unzen Gold, die Gesamtkosten je Unze (All-in Sustaining Costs, AISC) sanken um 10 Prozent auf 1.454 Dollar. Der freie Cashflow lag bei 1,9 Milliarden Dollar, seit Ende Juli kaufte Newmont eigene Aktien für 1,6 Milliarden Dollar zurück. Zum Quartalsende verfügte der Konzern über 8,8 Milliarden Dollar Barmittel und eine Nettoliquidität von 3,2 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende beträgt 0,26 Dollar je Aktie.
Die weniger gute Nachricht: Im vierten Quartal steigen die Kosten deutlich. Newmont erwartet für das Schlussquartal AISC von rund 1.900 Dollar je Unze, für das Gesamtjahr 1.520 Dollar. Zudem steht im vierten Quartal eine geplante Zahlung von 1,95 Milliarden Dollar an Barrick im Rahmen der geänderten Vereinbarung zum Gemeinschaftsunternehmen Nevada Gold Mines an. Für 2027 kündigt Newmont eine leicht steigende Produktion, aber auch höhere Stückkosten und rund 500 Millionen Dollar mehr Entwicklungsinvestitionen an.
Goldpreis minus Gesamtkosten: Marge je Unze
USD je Unze
- Rechenbeispiel der Redaktion, keine Prognose
Quelle: Newmont Q3-Bericht; gold.de; eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Szenario
|Marge je Unze
|Q3 2026 (realisiert 4.317 $ − AISC 1.454 $)
|2.863
|Planannahme 2026 (4.500 $ − AISC 1.520 $)
|2.980
|Goldpreis 16.11. (3.851 $ − AISC 1.520 $)
|2.331
|Goldpreis 16.11. (3.851 $ − Q4-AISC 1.900 $)
|1.951
Das Rechenbeispiel zeigt den Hebel: Beim aktuellen Goldpreis und den Kosten des vierten Quartals schrumpft die Marge je Unze gegenüber dem dritten Quartal um rund ein Drittel – obwohl der Goldpreis selbst nur um gut 10 Prozent unter dem realisierten Preis des dritten Quartals liegt. Genau dieser Effekt macht Goldminen-Aktien in fallenden Märkten so anfällig. Umgekehrt bleibt Newmont auch bei rund 3.850 Dollar Gold klar profitabel – von einer Krise ist der Konzern weit entfernt.
Die Perspektive
Welche Projekte treiben die Newmont Aktie ab 2027?
Newmont arbeitet an zwei großen Wachstumsprojekten. Für das Blockbruchprojekt Red Chris in Kanada – ein Gold-Kupfer-Vorkommen – soll Anfang 2027 die finale Investitionsentscheidung fallen, die Entwicklungskosten veranschlagt der Konzern auf 4,2 bis 4,8 Milliarden Dollar (auf 100-Prozent-Basis). Die Erweiterung Tanami Expansion 2 in Australien soll gegen Ende des ersten Halbjahres 2027 die kommerzielle Produktion aufnehmen. Beide Projekte erhöhen die Abhängigkeit vom Gold- und Kupferpreis in den kommenden Jahren.
Im Branchenvergleich bewegen sich die großen Goldminen-Aktien wie Barrick, Agnico Eagle und Kinross meist im Gleichschritt mit dem Goldpreis. Newmont gilt durch seine Größe, die breite Streuung über mehrere Kontinente und die Dividende als eher defensiver Vertreter des Sektors – der Hebel auf den Goldpreis wirkt aber auch hier.
Die Termine
Welche Termine sind für Newmont-Aktionäre wichtig?
25. November: Stichtag für die Quartalsdividende von 0,26 Dollar
18. November: Protokoll der Fed-Sitzung – wichtig für Zinsen und Goldpreis
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed
21. Dezember: Auszahlung der Dividende
Anfang 2027: Investitionsentscheidung zu Red Chris
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Warum fällt die Newmont Aktie?
Vor allem wegen des sinkenden Goldpreises, der auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025 gefallen ist. Minenaktien reagieren darauf mit einem Hebel.
Wie viel kostet Newmont die Förderung einer Unze Gold?
Im dritten Quartal lagen die Gesamtkosten (AISC) bei 1.454 Dollar je Unze, für das Gesamtjahr erwartet Newmont 1.520 Dollar, im vierten Quartal rund 1.900 Dollar.
Zahlt Newmont eine Dividende?
Ja, 0,26 Dollar je Aktie für das dritte Quartal, Stichtag 25. November, Auszahlung 21. Dezember 2026.
Welche Goldpreis-Annahme nutzt Newmont?
Für die Planung 2026 rechnet Newmont mit 4.500 Dollar je Unze.
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