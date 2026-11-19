Die Newmont Aktie (Ticker NEM, ISIN US6516391066) steht nach einer weiteren Verlustrunde bei rund 100 Dollar, ein Tagesminus von knapp vier Prozent laut 24/7 Wall St. Zugleich hält sich der Goldpreis bei 3.714,80 Dollar je Unze, nahe seinem Tief seit September 2025. In diese Lage fällt eine Pflichtmeldung: Das Family Office von Stanley Druckenmiller hat in seiner 13F-Meldung vom 16. November Positionen in drei Goldminen ausgewiesen, nämlich 380.400 Newmont-Aktien, 1.054.600 Barrick-Aktien und 231.050 Aktien von Agnico Eagle. Stichtag der Bestände ist der 30. September 2026.
Newmont Aktie: Druckenmiller hielt zum Quartalsende 380.400 Aktien, Kurs jetzt bei rund 100 Dollar – wer greift bei Goldminen zu, solange Gold fällt?
Die Newmont Aktie (NEM, US6516391066) kostet rund 100 Dollar, Gold notiert bei 3.715 Dollar. Die Pflichtmeldung von Stanley Druckenmillers Duquesne Family Office zeigt Positionen in Newmont, Barrick und Agnico Eagle. Was Profi-Positionierung, Förderkosten und Margen für Goldminen aussagen.
Die 13F-Meldung
Was sagt die Druckenmiller-Position wirklich aus?
Wichtig ist die Einordnung: Eine 13F-Meldung zeigt Bestände zum Quartalsende, nicht den heutigen Stand. Seit dem 30. September ist viel passiert. Der Gold-ETF GLD fiel bis zum 18. November um 10,4 Prozent, Newmont um 9,4, Agnico Eagle um 11,7 und Barrick um 15,3 Prozent. Allein in der vergangenen Woche verloren GLD 4,6, Newmont 7,7, Barrick 8,8 und Agnico Eagle 9,9 Prozent. Ob Druckenmiller seither gekauft, gehalten oder verkauft hat, sagt die Meldung nicht. Sie ist ein Signal dafür, dass professionelle Investoren Goldminen im Herbst ins Portfolio nahmen, kein Argument für die weitere Kursentwicklung.
Die Zahlen stammen aus einem Bericht von 24/7 Wall St. vom 19. November 2026, der sich auf die 13F-Pflichtmeldung beruft. Eine Empfehlung von aktiencheck.de ist damit nicht verbunden.
Das große Bild
Wie viel Marge bleibt Newmont bei 3.715 Dollar Gold?
Der Hebel von Goldminen entsteht aus dem Abstand zwischen Goldpreis und Förderkosten. Newmont meldete für das dritte Quartal 2026 einen realisierten Goldpreis von 4.317 Dollar je Unze und erwartet für 2026 laufende Gesamtkosten (AISC) von rund 1.900 Dollar je Unze; die Prognose basiert laut Bericht auf einem Goldpreis von 4.500 Dollar. Liegt Gold nun bei 3.715 Dollar, rechnerisch rund 800 Dollar unter dieser Annahme, ist die Spanne zwischen Preis und Kosten kleiner als im Plan. Rechnet man grob 3.715 minus 1.900, bleiben etwa 1.815 Dollar je Unze, im dritten Quartal waren es mit 4.317 Dollar etwa 2.417 Dollar. Das ist eine redaktionelle Überschlagsrechnung, die Zahl ist kein Unternehmenswert.
Ein Polster bleibt: Newmont erzielte nach den Angaben im Bericht in neun Monaten einen Free Cashflow von 7,3 Milliarden Dollar und hat ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 6,0 Milliarden Dollar. Die Bewertung liegt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 12 (rückblickend) beziehungsweise 11 (vorausschauend), bei Barrick bei 9 und 9, bei Agnico Eagle bei 14 und 15. Auch operativ gibt es Gegenwind: Beim Kupfer-Gold-Betrieb Cadia hat ein seismisches Ereignis laut Bericht die Kupferproduktion gegenüber dem Vorquartal um 43 Prozent gesenkt.
|Aktie
|Kursentwicklung seit 30.09.
|KGV (trailing/forward)
|Newmont
|-9,4 %
|12 / 11
|Barrick
|-15,3 %
|9 / 9
|Agnico Eagle
|-11,7 %
|14 / 15
|Gold-ETF GLD
|-10,4 %
|–
Kursentwicklung 30.09. bis 18.11.2026. KGV rückblickend/vorausschauend laut Quelle.
Quelle: 24/7 Wall St., 19.11.2026
Wie reagieren Goldminen, wenn der Goldpreis weiter fällt?
Die Geschichte liefert ein Warnsignal. Nach dem Goldhoch von 2011 verlor Newmont bis Ende 2013 laut 24/7 Wall St. 60,3 Prozent, der Gold-ETF GLD 34,7 Prozent. Das heißt: Minenaktien fallen in Schwächephasen deutlich stärker als das Metall. Ob sich das wiederholt, hängt vor allem von Fed und Dollar ab: Der Markt rechnet laut Kitco mit etwa 90 Prozent Wahrscheinlichkeit mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 8. und 9. Dezember.
Bei Barrick kommt ein Sonderthema hinzu: Der Konzern plant laut Bericht bis Jahresende 2026 einen Börsengang seiner nordamerikanischen Goldaktiva. Agnico Eagle erwartet am Canadian-Malartic-Standort Barnat eine Felsbewegung ab 1. Juli mit Minderförderung von 60.000 bis 80.000 Unzen im zweiten Halbjahr 2026 (Q3-Bericht, 2.11.2026).
Was beobachten Anleger jetzt bei der Newmont Aktie?
Goldpreis: Kitco nennt 3.707 und 3.678 Dollar als Unterstützungen, 3.755 und 3.791 Dollar als Widerstände.
Fed-Zinsentscheid am 8./9. Dezember: Er bestimmt Dollar und Realzinsen.
Kosten und Produktion: Cadia und der Jahresausblick auf die AISC-Spanne.
Rückkäufe: Aktienrückkäufe stützen die Aktie, aber nur solange der Cashflow hält.
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Wie hat sich die Newmont Aktie zuletzt entwickelt? Laut 24/7 Wall St. liegt Newmont bei rund 100 Dollar, seit dem 30. September minus 9,4 Prozent.
Was hat Druckenmiller gemeldet? 380.400 Newmont-Aktien, 1.054.600 Barrick-Aktien und 231.050 Agnico-Eagle-Aktien zum 30. September 2026, laut 13F-Meldung vom 16. November.
Wie viel Gold kostet Newmont die Förderung? Für 2026 rechnet Newmont laut Q3-Bericht mit AISC von rund 1.900 Dollar je Unze.
Wo steht der Goldpreis? Kitco nennt 3.714,80 Dollar je Unze (19.11.2026, ca. 14:49 Uhr MEZ).
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