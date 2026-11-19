Der Hebel von Goldminen entsteht aus dem Abstand zwischen Goldpreis und Förderkosten. Newmont meldete für das dritte Quartal 2026 einen realisierten Goldpreis von 4.317 Dollar je Unze und erwartet für 2026 laufende Gesamtkosten (AISC) von rund 1.900 Dollar je Unze; die Prognose basiert laut Bericht auf einem Goldpreis von 4.500 Dollar. Liegt Gold nun bei 3.715 Dollar, rechnerisch rund 800 Dollar unter dieser Annahme, ist die Spanne zwischen Preis und Kosten kleiner als im Plan. Rechnet man grob 3.715 minus 1.900, bleiben etwa 1.815 Dollar je Unze, im dritten Quartal waren es mit 4.317 Dollar etwa 2.417 Dollar. Das ist eine redaktionelle Überschlagsrechnung, die Zahl ist kein Unternehmenswert.

Ein Polster bleibt: Newmont erzielte nach den Angaben im Bericht in neun Monaten einen Free Cashflow von 7,3 Milliarden Dollar und hat ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 6,0 Milliarden Dollar. Die Bewertung liegt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 12 (rückblickend) beziehungsweise 11 (vorausschauend), bei Barrick bei 9 und 9, bei Agnico Eagle bei 14 und 15. Auch operativ gibt es Gegenwind: Beim Kupfer-Gold-Betrieb Cadia hat ein seismisches Ereignis laut Bericht die Kupferproduktion gegenüber dem Vorquartal um 43 Prozent gesenkt.