Der Montag war ein Befreiungsschlag für die gesamte Branche: Nach Grafa legte Spot-Gold um 3,95 Prozent auf 3.672,15 US-Dollar zu (15:36 Uhr GMT), Newmont gewann 6,4 Prozent, Barrick 6,7 Prozent, Agnico Eagle 6,2 Prozent, Kinross 6 Prozent und AngloGold Ashanti 7,8 Prozent. Am Dienstag drehte das Metall wieder ins Minus, weil Fed-Vertreter Williams die Inflation für zu hoch erklärte und der Markt eine Zinserhöhung im Dezember zu rund 95 Prozent einpreist (Trading Point). Ohne Ertrag auf Gold geben Anleger bei steigenden Zinsen dem Metall weniger Gewicht.

Die vorausgegangene Schwäche war heftig: Laut 24/7 Wall St schloss die Aktie in der Woche bis 20. November bei 94,68 US-Dollar, 16,32 Prozent tiefer als eine Woche zuvor und 19,2 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat. In diesem Monat verlor Gold von rund 3.875 US-Dollar am 31. Oktober auf 3.533 US-Dollar am 20. November.