Die Newmont Aktie (Ticker NEM, ISIN US6516391066) hat am Montag um rund 7 Prozent zugelegt, nachdem der Goldpreis vom tiefsten Stand seit September 2025 abgeprallt war. Am Dienstag gibt der Titel wieder nach: Bei Lang & Schwarz notierte er um 8:35 Uhr mit 92,03 Euro, 1,51 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs von 93,44 Euro (ad-hoc-news). Auslöser ist ein Gold-Rücksetzer, denn der Gold-Future steht am Abend laut Investing.com bei 3.550 US-Dollar, 2,77 Prozent im Minus. Hinzu kommt ein Termin: Am Mittwoch ist Ex-Dividenden-Tag.
Newmont Aktie: Dividendenabschlag am Mittwoch, 1.900 Dollar Kosten je Unze, Gold bei 3.550 – wie viel Marge bleibt nach der Erholung?
Die Newmont Aktie sprang am Montag um rund 7 Prozent, gibt aber im frühen Handel am Dienstag wieder nach. Am Mittwoch wird die Dividende abgeschlagen, zugleich warten die US-Inflationsdaten – und der Goldpreis liegt nur noch gut 1.600 Dollar über den erwarteten Förderkosten.
Der Tag im Überblick
Warum gibt die Newmont Aktie nach dem Montagssprung wieder nach?
Der Montag war ein Befreiungsschlag für die gesamte Branche: Nach Grafa legte Spot-Gold um 3,95 Prozent auf 3.672,15 US-Dollar zu (15:36 Uhr GMT), Newmont gewann 6,4 Prozent, Barrick 6,7 Prozent, Agnico Eagle 6,2 Prozent, Kinross 6 Prozent und AngloGold Ashanti 7,8 Prozent. Am Dienstag drehte das Metall wieder ins Minus, weil Fed-Vertreter Williams die Inflation für zu hoch erklärte und der Markt eine Zinserhöhung im Dezember zu rund 95 Prozent einpreist (Trading Point). Ohne Ertrag auf Gold geben Anleger bei steigenden Zinsen dem Metall weniger Gewicht.
Die vorausgegangene Schwäche war heftig: Laut 24/7 Wall St schloss die Aktie in der Woche bis 20. November bei 94,68 US-Dollar, 16,32 Prozent tiefer als eine Woche zuvor und 19,2 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat. In diesem Monat verlor Gold von rund 3.875 US-Dollar am 31. Oktober auf 3.533 US-Dollar am 20. November.
Am Mittwoch, dem 25. November, wird die Dividende abgeschlagen: Laut ad-hoc-news beträgt sie 0,26 US-Dollar je Aktie und wird am 21. Dezember gezahlt. Am Ex-Tag fällt der Kurs rechnerisch um den Dividendenbetrag; das ist ein technischer Effekt und kein Signal über das Geschäft.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Aktie Lang & Schwarz
|92,03 EUR (-1,51 %)
|24.11.2026, 8:35 Uhr
|Aktie Xetra-Schluss
|93,44 EUR
|23.11.2026
|Aktie NYSE-Schluss
|94,68 USD
|20.11.2026
|AISC 4. Quartal (erwartet)
|1.900 USD je Unze
|Q3-Telefonkonferenz
|Nettoliquidität
|3,2 Mrd. USD
|Ende September 2026
|Ex-Dividenden-Tag
|25.11.2026
|ad-hoc-news
Kurse: Lang & Schwarz 24.11.2026, 8:35 Uhr; Xetra-Schluss 23.11.2026; US-Schlusskurs 20.11.2026. Quartalszahlen laut Newmont-Telefonkonferenz vom 22.10.2026, wiedergegeben von 24/7 Wall St.
Quelle: ad-hoc-news, 24/7 Wall St, 24.11.2026
Das große Bild
Wie viel Marge bleibt Newmont bei einem Goldpreis von 3.600 Dollar?
Der Hebel einer Goldmine liegt in der Differenz zwischen Verkaufspreis und Kosten. Newmont erwartet für das vierte Quartal Gesamtkosten (AISC) von 1.900 US-Dollar je Unze. Bei einem Goldpreis um 3.550 bis 3.650 US-Dollar bleibt rechnerisch eine Spanne von rund 1.650 bis 1.750 US-Dollar je Unze; das ist eine einfache Redaktionsrechnung vor Steuern und Investitionen. Im ersten Quartal hatte Newmont bei einem realisierten Preis von 4.900 US-Dollar einen Rekord-Free-Cashflow von 3,1 Milliarden US-Dollar erzielt (24/7 Wall St mit Verweis auf eine Mitteilung vom 23. April). Gegenüber dem Höchststand von rund 5.279 US-Dollar Ende Februar ist der Spielraum deutlich kleiner geworden.
Für 2027 stellt das Management laut 24/7 Wall St eine um niedrige bis mittlere einstellige Prozentwerte steigende Produktion in Aussicht, bei steigenden Stückkosten; die Entwicklungsinvestitionen legen um rund 500 Millionen US-Dollar zu (Hochlauf von Red Chris). Als Puffer nennt 24/7 Wall St Nettoliquidität von 3,2 Milliarden US-Dollar Ende September, vor einer geplanten Zahlung von 1,95 Milliarden US-Dollar an Barrick im vierten Quartal. Newmont hat nach diesen Angaben 3,4 Milliarden US-Dollar Schulden getilgt und seit Februar 2024 mehr als 115 Millionen Aktien zurückgekauft.
Termine
Was müssen Anleger bei der Newmont Aktie jetzt beobachten?
Drei Termine bestimmen die kommenden Tage: der Ex-Dividenden-Tag am 25. November, die US-Preisdaten PCE am selben Tag um 14:30 Uhr MEZ und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember. Dazu gehört die Frage, wie sich der Goldpreis oberhalb der Unterstützung um 3.502 US-Dollar hält, dem 14-Monats-Tief (Trading Point). Vergleichbare Produzenten wie Barrick und Agnico Eagle sind ähnlichen Kräften ausgesetzt.
Häufige Fragen zur Newmont Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Newmont Aktie? Bei Lang & Schwarz lag sie am Dienstag um 8:35 Uhr bei 92,03 Euro, 1,51 Prozent unter dem Xetra-Schluss von 93,44 Euro. Einen aktuellen Schlusskurs von der NYSE konnte die Redaktion für diesen Abend nicht verlässlich belegen.
Wann ist der Dividendenabschlag bei Newmont? Laut ad-hoc-news am 25. November 2026; gezahlt werden soll am 21. Dezember. Die Höhe von 0,26 US-Dollar ist noch zu bestätigen.
Wie hängt die Newmont Aktie vom Goldpreis ab? Die Kosten sind weitgehend fix, deshalb schwanken die Margen stark mit dem Goldpreis. Ein Urteil über die Aktie ist damit nicht verbunden.
Welche Gold-Aktien sind vergleichbar? Barrick, Agnico Eagle, Kinross und AngloGold Ashanti gewannen am Montag zwischen 6 und knapp 8 Prozent (Grafa).
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