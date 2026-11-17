New Jersey Resources betreibt den Gasversorger New Jersey Natural Gas und daneben Geschäfte mit Solaranlagen (Clean Energy Ventures), Gasspeichern und Pipelines sowie Energiehandel. Für das Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) hatte das Unternehmen im August eine Spanne von 3,52 bis 3,62 US-Dollar Nettofinanzergebnis je Aktie in Aussicht gestellt.

Langfristig peilt das Management ein jährliches Wachstum von 7 bis 9 Prozent an. Bis zum Geschäftsjahr 2030 sollen 4,8 bis 5,2 Milliarden US-Dollar investiert werden. Einen ersten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 hat das Unternehmen für November angekündigt.