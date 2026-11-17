Wenig Luft nach oben: Jefferies-Analyst Julien Dumoulin-Smith bestätigt für die New-Jersey-Resources-Aktie das Rating „Hold“ und senkt das Kursziel von 56 auf 54 US-Dollar. Beim Kurs von 55,66 US-Dollar am 17. November liegt das Ziel damit rund 3 Prozent unter dem aktuellen Niveau.
New-Jersey-Resources-Aktie: Jefferies senkt das Ziel – Kurs schon über dem neuen Ziel
Jefferies-Analyst Julien Dumoulin-Smith bleibt bei „Hold“ für die New-Jersey-Resources-Aktie und senkt das Kursziel von 56 auf 54 US-Dollar. Der Kurs liegt bereits darüber.
Steckbrief
- Unternehmen
- New Jersey Resources Corporation
- Handelssymbol
- NJR (NYSE)
- Analyst
- Julien Dumoulin-Smith
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Hold (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 54 US-Dollar (zuvor 56 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Jefferies zur New-Jersey-Resources-Aktie
Versorger mit Zusatzgeschäften – Dumoulin-Smith bleibt neutral
Julien Dumoulin-Smith sieht die Aktie fair bewertet.
New Jersey Resources betreibt den Gasversorger New Jersey Natural Gas und daneben Geschäfte mit Solaranlagen (Clean Energy Ventures), Gasspeichern und Pipelines sowie Energiehandel. Für das Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) hatte das Unternehmen im August eine Spanne von 3,52 bis 3,62 US-Dollar Nettofinanzergebnis je Aktie in Aussicht gestellt.
Langfristig peilt das Management ein jährliches Wachstum von 7 bis 9 Prozent an. Bis zum Geschäftsjahr 2030 sollen 4,8 bis 5,2 Milliarden US-Dollar investiert werden. Einen ersten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 hat das Unternehmen für November angekündigt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Julien Dumoulin-Smith zu lesen ist:
Stabiler Kern
Das regulierte Gasgeschäft liefert planbare Erträge.
Speicher und Pipelines
Das Management erwartet, dass sich das Ergebnis dieses Bereichs von 2025 bis 2027 verdoppelt.
Niedrigeres Ziel
Jefferies senkt das Kursziel um zwei auf 54 US-Dollar.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Ausblick auf 2027 im Fokus
Für Anleger rückt nun der angekündigte Ausblick auf das neue Geschäftsjahr in den Mittelpunkt. Er soll auch zeigen, wie sich die Ergebnisbeiträge der einzelnen Sparten verschieben.
Mit einem Ziel knapp unter dem Kurs signalisiert Jefferies, dass die Bewertung die Wachstumsaussichten aus Sicht des Analysten weitgehend abbildet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analyst Julien Dumoulin-Smith. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 54 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
New Jersey Resources Corporation (NJR): Halten, Kursziel 54,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Julien Dumoulin-Smith, Aktienanalyst, Jefferies LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:46 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:46 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Julien Dumoulin-Smith, Aktienanalyst, Jefferies LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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