Ein harter Rückschlag für den Epilepsie-Spezialisten: H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Buy“ für die NeuroPace-Aktie, senkt das Kursziel aber von 20 auf 12 US-Dollar. Zum Kurs von 7,70 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 56 Prozent. NeuroPace verkauft mit dem RNS-System ein Implantat gegen schwer behandelbare Epilepsie.
NeuroPace-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt nach Prognosesenkung auf 12 Dollar
H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Buy“ für die Aktie von NeuroPace, senkt das Kursziel aber von 20 auf 12 US-Dollar. Zum Kurs von 7,70 US-Dollar sind das rund 56 Prozent Potenzial. Der Epilepsie-Spezialist hatte seine Umsatzprognose deutlich gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- NeuroPace, Inc.
- Handelssymbol
- NPCE (Nasdaq)
- Analyst
- Yi Chen
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 12 US-Dollar (zuvor 20 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur NeuroPace-Aktie
Wachstum gebremst – Kaufempfehlung bleibt
Das Kursziel sinkt nach schwachen Zahlen zum dritten Quartal und einer gesenkten Jahresprognose.
NeuroPace setzte im dritten Quartal 23,1 Millionen US-Dollar um. Der Umsatz mit dem RNS-System wuchs nur noch um 1,4 Prozent auf 22,9 Millionen US-Dollar.
Die Umsatzprognose für 2026 senkte das Unternehmen auf 91 bis 92 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte NeuroPace 99,5 bis 101,5 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen zu lesen ist:
Verlust kleiner
Der Nettoverlust sank im dritten Quartal auf 3,3 Millionen US-Dollar nach 4,9 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Operativ im Plus
Das bereinigte EBITDA lag mit 0,4 Millionen US-Dollar erstmals in diesem Jahr im positiven Bereich.
Vertrieb im Umbau
Das Management will die Vertriebsarbeit verbessern und das Wachstum wieder beschleunigen.
Mögliche Erweiterung
Eine Zulassung für generalisierte Epilepsie (IGE) könnte den Markt vergrößern, ist aber noch offen.
Vertrauen muss zurückkommen
Im zweiten Quartal war der RNS-Umsatz noch um gut 21 Prozent gewachsen. Der starke Einbruch beim Wachstum hat das Vertrauen der Anleger erschüttert.
Vor den Zahlen hatte die Aktie bei rund 15 US-Dollar notiert.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Yi Chen. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 12 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NeuroPace, Inc. (NPCE): Kaufen, Kursziel 12,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Yi Chen, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Yi Chen, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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