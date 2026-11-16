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NeuroPace-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt nach Prognosesenkung auf 12 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Buy“ für die Aktie von NeuroPace, senkt das Kursziel aber von 20 auf 12 US-Dollar. Zum Kurs von 7,70 US-Dollar sind das rund 56 Prozent Potenzial. Der Epilepsie-Spezialist hatte seine Umsatzprognose deutlich gesenkt.

Ärztin hält eine MRT-Aufnahme des Gehirns
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/a-doctor-holding-an-mri-result-of-the-brain-4226219/)
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 20 $)
12 $
Kurs 16.11.2026
7,70 $
Abstand zum Kursziel
+55,8 %

Steckbrief

Unternehmen
NeuroPace, Inc.
Handelssymbol
NPCE (Nasdaq)
Analyst
Yi Chen
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
12 US-Dollar (zuvor 20 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Ein harter Rückschlag für den Epilepsie-Spezialisten: H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Buy“ für die NeuroPace-Aktie, senkt das Kursziel aber von 20 auf 12 US-Dollar. Zum Kurs von 7,70 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 56 Prozent. NeuroPace verkauft mit dem RNS-System ein Implantat gegen schwer behandelbare Epilepsie.

H.C. Wainwright zur NeuroPace-Aktie

Wachstum gebremst – Kaufempfehlung bleibt

Das Kursziel sinkt nach schwachen Zahlen zum dritten Quartal und einer gesenkten Jahresprognose.

NeuroPace setzte im dritten Quartal 23,1 Millionen US-Dollar um. Der Umsatz mit dem RNS-System wuchs nur noch um 1,4 Prozent auf 22,9 Millionen US-Dollar.

Die Umsatzprognose für 2026 senkte das Unternehmen auf 91 bis 92 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte NeuroPace 99,5 bis 101,5 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen zu lesen ist:

  1. Verlust kleiner

    Der Nettoverlust sank im dritten Quartal auf 3,3 Millionen US-Dollar nach 4,9 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

  2. Operativ im Plus

    Das bereinigte EBITDA lag mit 0,4 Millionen US-Dollar erstmals in diesem Jahr im positiven Bereich.

  3. Vertrieb im Umbau

    Das Management will die Vertriebsarbeit verbessern und das Wachstum wieder beschleunigen.

  4. Mögliche Erweiterung

    Eine Zulassung für generalisierte Epilepsie (IGE) könnte den Markt vergrößern, ist aber noch offen.

Vertrauen muss zurückkommen

Im zweiten Quartal war der RNS-Umsatz noch um gut 21 Prozent gewachsen. Der starke Einbruch beim Wachstum hat das Vertrauen der Anleger erschüttert.

Vor den Zahlen hatte die Aktie bei rund 15 US-Dollar notiert.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Yi Chen. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 12 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

NeuroPace, Inc. (NPCE): Kaufen, Kursziel 12,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Yi Chen, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:17 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:17 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Yi Chen, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.