NeuroPace-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Yi Chen bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt nach Prognosesenkung auf 12 Dollar

NeuroPace setzte im dritten Quartal 23,1 Millionen US-Dollar um. Der Umsatz mit dem RNS-System wuchs nur noch um 1,4 Prozent auf 22,9 Millionen US-Dollar.

Die Umsatzprognose für 2026 senkte das Unternehmen auf 91 bis 92 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte NeuroPace 99,5 bis 101,5 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.