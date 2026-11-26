An den US-Börsen standen am Mittwoch zunächst abermals Sorgen über die Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen im Fokus, die insbesondere Technologiewerte belasteten, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Neue US-Zölle und Inflationsschock - Anleger fürchten weitere Zinserhöhungen
Börsen unter Druck
Zusätzliche Verunsicherung habe die Ankündigung der US-Regierung mit sich gebracht, neue Importzölle auf angeblich subventionierte Industriewaren aus China, der Europäischen Union und weiteren Handelspartnern zu verhängen, wobei für EU-Produkte ein Zollsatz von 15 % und für chinesische Waren von bis zu 40 % im Raum stehe. Auf konjunktureller Seite habe eine ganze Reihe an Daten das Bild einer robusten Wirtschaft bei gleichzeitig hartnäckigem Preisdruck untermauert: Während das US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal mit auf das Jahr hochgerechnet 4,3 % deutlich stärker zugelegt habe als in der ersten Schätzung (3,4 %) und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 189.000 gesunken seien, sei der von der Notenbank Fed bevorzugte PCE-Preisindex im Oktober auf 3,8 % und die Kernrate sogar etwas stärker als erwartet auf 3,3 % gestiegen. Da eine weitere Leitzinserhöhung der Fed im Dezember am Markt ohnehin als weitgehend eingepreist gelte, habe sich die Aufmerksamkeit der Anleger zunehmend auf die Auswirkungen für die weitere Geldpolitik gerichtet. Vor dem heutigen Thanksgiving-Feiertag sei der Handel im weiteren Verlauf teils chaotisch verlaufen. Nach kräftigen Verlusten zum Auftakt habe der Markt daraufhin ohne klare Richtung tendiert. Zum Handelsschluss seien jedoch die Käufer zurückgekehrt. Während der Dow Jones um 0,3 % habe zulegen können, hätten der S&P 500 um 0,3 % und der NASDAQ-100 um 0,6 % nachgegeben.
Die europäischen Aktienmärkte hätten am Mittwoch nach einer kurzen Stabilisierung zum Wochenauftakt wieder deutlicher nachgegeben, wobei sie von den späteren Bewegungen an der Wall Street nicht mehr hätten profitieren können. Zusätzlichen Gegenwind hätten die neuen Zollpläne aus Washington für europäische Exporteure erzeugt, auch wenn das Thema nach früheren gerichtlichen Entscheidungen am Markt etwas weniger Beachtung gefunden habe. Konjunkturell habe das deutsche Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal nach einer leichten Revision nach unten lediglich ein Wachstum von 0,1 % gegenüber dem Vorquartal verzeichnet, da schwächere Ausfuhren, verhaltene Investitionen sowie Energie- und Preisbelastungen gebremst hätten. Während die Stimmungsindikatoren zuletzt zumindest einzelne Lichtblicke geliefert hätten, sei das deutsche IAB-Arbeitsmarktbarometer im November um 0,4 Punkte auf 99,7 Zähler gesunken. Für den heutigen Tag würden in der Eurozone die Geldmenge M3 für Oktober und das EZB-Sitzungsprotokoll in den Mittelpunkt rücken. Zum Handelsende habe der DAX um 1,3 % im Minus geschlossen, während der Euro STOXX 50 um 1,8 % nachgegeben und der ATX sogar 3,1 % eingebüßt habe.
Die asiatischen Aktienmärkte hätten sich am Donnerstagmorgen überwiegend freundlich präsentiert. Für Europa würden die vorbörslichen Indikationen auf einen Handelsstart über den gestrigen Schlusskursen hindeuten.
Die Ölpreise hätten am Mittwoch nach neuen Meldungen über Tankerexplosionen in der Straße von Hormus etwas zugelegt, womit sie ihre Verluste im Monatsverlauf von über 20 % leicht eingedämmt hätten. Derzeit liege der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner bei etwas über 95 USD. Nach einem Rutsch auf ein Jahrestief von rund 3.426 US-Dollar habe sich der zuletzt durch Zinserhöhungsfantasien und Liquiditätsverkäufe belastete Goldpreis am Mittwoch parallel zur Erholung an den Aktienmärkten wieder etwas stabilisieren können. Aktuell liege der Preis für eine Feinunze bei rund 3.570 USD. Der Bitcoin sei kurz in Richtung neuer Jahrestiefs abgerutscht, habe sich jedoch ebenfalls wieder gefangen und notiere heute Morgen bei 60.400 USD.
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