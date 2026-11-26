Zusätzliche Verunsicherung habe die Ankündigung der US-Regierung mit sich gebracht, neue Importzölle auf angeblich subventionierte Industriewaren aus China, der Europäischen Union und weiteren Handelspartnern zu verhängen, wobei für EU-Produkte ein Zollsatz von 15 % und für chinesische Waren von bis zu 40 % im Raum stehe. Auf konjunktureller Seite habe eine ganze Reihe an Daten das Bild einer robusten Wirtschaft bei gleichzeitig hartnäckigem Preisdruck untermauert: Während das US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal mit auf das Jahr hochgerechnet 4,3 % deutlich stärker zugelegt habe als in der ersten Schätzung (3,4 %) und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 189.000 gesunken seien, sei der von der Notenbank Fed bevorzugte PCE-Preisindex im Oktober auf 3,8 % und die Kernrate sogar etwas stärker als erwartet auf 3,3 % gestiegen. Da eine weitere Leitzinserhöhung der Fed im Dezember am Markt ohnehin als weitgehend eingepreist gelte, habe sich die Aufmerksamkeit der Anleger zunehmend auf die Auswirkungen für die weitere Geldpolitik gerichtet. Vor dem heutigen Thanksgiving-Feiertag sei der Handel im weiteren Verlauf teils chaotisch verlaufen. Nach kräftigen Verlusten zum Auftakt habe der Markt daraufhin ohne klare Richtung tendiert. Zum Handelsschluss seien jedoch die Käufer zurückgekehrt. Während der Dow Jones um 0,3 % habe zulegen können, hätten der S&P 500 um 0,3 % und der NASDAQ-100 um 0,6 % nachgegeben.