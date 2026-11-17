Der Netzanschluss wird zum Nadelöhr der deutschen Wirtschaft: Netzbetreiber haben Unternehmen und Kommunen nach einem Bericht des Handelsblatts vor „weitreichenden Engpässen“ gewarnt – große Stromverbraucher könnten vorerst nicht angeschlossen werden. Rechenzentren, Mobilfunk und Industrie müssen warten, teils drohen Stillstände von mehr als zehn Jahren. Bundesweit stauen sich nach Angaben der Fachzeitung ZfK Anschlussanfragen von mehr als 700 Gigawatt. Für Netzbetreiber wie die E.ON Aktie (ISIN DE000ENAG999, Ticker EOAN) bedeutet das Milliardeninvestitionen – und politischen Druck. Die E.ON-Aktie notierte am Montagabend an der Börse Stuttgart bei 19,15 Euro (-1,44 Prozent).
Netzanschluss-Stau: Netzbetreiber vertrösten Industrie und Rechenzentren um Jahre, 700 Gigawatt in der Warteschlange – wird das Stromnetz zur Wachstumsbremse für E.ON und Co.?
Deutschlands Stromnetz stößt an seine Grenzen: Netzbetreiber wie EWE Netz teilen Bürgermeistern mit, dass Großverbraucher vorerst nicht angeschlossen werden können. Bundesweit liegen Anschlussanfragen von mehr als 700 Gigawatt vor. Was das Netzanschlusspaket der Bundesregierung ändern soll und welche Aktien betroffen sind.
Die Nachricht
Stromnetz am Limit: Warum Städte Industrieprojekte abweisen müssen
Was lange als Problem einzelner Regionen galt, erreicht nun die Fläche. Netzbetreiber informieren Kommunen schriftlich, dass neue Großverbraucher warten müssen.
Dem Handelsblatt liegt nach eigenen Angaben ein Schreiben des norddeutschen Netzbetreibers EWE Netz vor, das an alle Bürgermeister und Landräte in dessen Netzgebiet ging. Kernbotschaft: Große Verbraucher können derzeit nicht angeschlossen werden. Vielen Städten und Gemeinden fehlen damit die Netzanschlüsse für neue Gewerbegebiete, Rechenzentren oder Industrieansiedlungen.
Das Problem ist nicht neu, verschärft sich aber. Bereits im Mai warnte der Karlsruher Versorger EnBW laut Stuttgarter Zeitung, dass die Anschlusswünsche in manchen Regionen mehr als die Hälfte der vorhandenen Kapazität ausmachen. Im Sommer 2025 berichteten Netzbetreiber wie Westnetz von Rechenzentrumsanfragen von rund 10 Gigawatt allein für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Der Brandenburger Verteilnetzbetreiber E.DIS hatte 170 Anfragen von Rechenzentren vorliegen – bei einer Gesamtleistung seines Netzes von 2.400 Megawatt.
Ursachen
Netzanschluss-Stau: Woran hakt es?
Drei Faktoren treffen zusammen:
Explodierende Nachfrage
Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, Batteriespeicher, Wärmepumpen und die Elektrifizierung der Industrie lassen die Anschlusswünsche sprunghaft steigen. Viele Anfragen sind allerdings spekulativ und nicht finanziert.
Langsamer Ausbau
Neue Leitungen brauchen laut ZfK acht bis zwölf Jahre. Bis Ende März 2026 waren von 16.776 geplanten Kilometern im Übertragungsnetz 2.919 Kilometer fertiggestellt.
Windhundprinzip
Bisher gilt: Wer zuerst fragt, wird zuerst angeschlossen. Netzbetreiber können strategisch wichtige Projekte nicht vorziehen.
Hinzu kommt die Kostenfrage: Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW argumentiert laut ZfK, dass Freileitungen statt Erdkabeln bei drei großen Stromautobahnen 20 bis 23 Milliarden Euro sparen könnten. Solche Einsparungen würden am Ende über die Netzentgelte auch Industrie und Haushalte entlasten – ein zentrales Thema der Standortdebatte.
Kirsten Westphal vom Branchenverband BDEW kritisierte die langen Bauzeiten laut ZfK mit den Worten, das „kann für ein Industrieland nicht sein“.
Politik
Netzanschlusspaket der Bundesregierung: Was soll sich ändern?
Die Bundesregierung will mit dem Netzanschlusspaket gegensteuern. Der Entwurf liegt dem Bundestag vor; die erste Lesung war laut ZfK für den 24. September 2026 geplant.
|Bisher
|Künftig geplant
|Windhundprinzip: Reihenfolge der Anfrage
|Kriterien wie Netzverträglichkeit, Planungsreife und Raumordnung
|Kein garantierter Anschluss
|„Systemdienliche Anschlussleistung“ mit garantiertem Anschluss bis zu einer Grenze
|Engpässe ohne Sonderregeln
|Stark belastete Gebiete bis zu sechs Jahre als kapazitätsbegrenzt ausweisbar
Quelle: ZfK, 15.09.2026
Ob und wann das Gesetz in Kraft tritt, ist offen. Kritiker aus der Energiebranche bemängeln, dass auch nach der Reform Engpassgebiete bleiben werden. Der Engpass trifft die Koalition zudem in einer heiklen Phase: Heute Abend berät der Koalitionsausschuss unter anderem über die versprochene Senkung der Stromsteuer.
Das große Bild
Versorgeraktien und Industrie: Wer gewinnt, wer verliert beim Netzausbau?
Der Netzanschluss-Stau hat zwei Seiten. Für Unternehmen, die Strom brauchen, ist er eine Wachstumsbremse. Für Unternehmen, die Netze bauen und betreiben, ist er ein Investitionsprogramm. Die 82 größten Verteilnetzbetreiber beziffern ihren Investitionsbedarf laut Bundesnetzagentur auf rund 110 Milliarden Euro bis 2033, die vier Übertragungsnetzbetreiber auf rund 50 Milliarden Euro bis 2030.
Netzbetreiber wie E.ON: Die E.ON Aktie gilt als einer der größten Profiteure des Netzausbaus, weil regulierte Investitionen die Erlösbasis erhöhen. Entscheidend sind die Renditen, die die Bundesnetzagentur zulässt.
Netzausrüster: Hersteller von Transformatoren, Kabeln und Schaltanlagen profitieren von der Nachfrage nach Netzkomponenten.
Rechenzentren und Industrie: Für Betreiber von Rechenzentren und energieintensive Unternehmen bedeutet der Stau Verzögerungen und höhere Kosten – mit Folgen für Standortentscheidungen.
Kommunen und Stadtwerke: Fehlende Anschlüsse bremsen Gewerbeansiedlungen und damit Steuereinnahmen.
Einschätzung der Redaktion: Ein unmittelbarer Kurseffekt des Handelsblatt-Berichts auf die E.ON Aktie ist nicht belegbar. Strukturell unterstreicht er aber, dass der Netzausbau auf Jahre der Engpass der Energiewende bleibt – mit hohen Investitionen, die Netzbetreiber über regulierte Erlöse refinanzieren.
Termine
Stromnetz und Politik: Was Anleger jetzt beobachten
Heute Abend: Koalitionsausschuss, unter anderem zur Stromsteuer.
Laufend: parlamentarische Beratung des Netzanschlusspakets.
Laufend: Festlegungen der Bundesnetzagentur zu Netzentgelten und Eigenkapitalrenditen.
FAQ: Netzanschluss-Stau in Deutschland
Warum können Unternehmen nicht ans Stromnetz? Die Anschlusswünsche übersteigen in vielen Regionen die Netzkapazität. Netzbetreiber wie EWE Netz haben Kommunen mitgeteilt, dass Großverbraucher vorerst warten müssen.
Wie groß ist der Stau? Laut ZfK liegen bundesweit Anschlussanfragen von mehr als 700 Gigawatt vor, viele davon spekulativ.
Was plant die Bundesregierung? Das Netzanschlusspaket soll das Windhundprinzip durch Kriterien wie Netzverträglichkeit und Planungsreife ersetzen.
Welche Aktien sind betroffen? Netzbetreiber wie E.ON profitieren von Investitionen, Rechenzentrums- und Industrieprojekte leiden unter Verzögerungen.
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