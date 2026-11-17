Hinzu kommt die Kostenfrage: Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW argumentiert laut ZfK, dass Freileitungen statt Erdkabeln bei drei großen Stromautobahnen 20 bis 23 Milliarden Euro sparen könnten. Solche Einsparungen würden am Ende über die Netzentgelte auch Industrie und Haushalte entlasten – ein zentrales Thema der Standortdebatte.

Kirsten Westphal vom Branchenverband BDEW kritisierte die langen Bauzeiten laut ZfK mit den Worten, das „kann für ein Industrieland nicht sein“.