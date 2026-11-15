Netflix Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer mit minus 46 Prozent im Jahr – wann endet der Absturz des Streaming-Königs?

Warum ist Netflix Nasdaq100 Verlierer der Woche?

Die Sorge um das langsamere Wachstum und den gesenkten Werbeausblick lastet weiter auf der Aktie, die in einem Jahr 46 Prozent verloren hat.

Was zeigt die Netflix Chartanalyse?

Einen Abwärtstrend vom Hoch bei 134,12 Dollar. Unterstützung liegt bei 60 Dollar, Widerstände bei 66 und 70 Dollar.

Wie günstig ist die Netflix-Aktie?

Auf Basis der Gewinnschätzung für 2026 liegt das KGV nach eigener Rechnung bei rund 17.