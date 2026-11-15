Vor einem Jahr war Netflix der unangefochtene König des Streamings, die Aktie eilte von Rekord zu Rekord. Heute ist die Netflix-Aktie einer der Nasdaq100 Verlierer: minus 1,99 Prozent in der abgelaufenen Woche, minus 11,79 Prozent in einem Monat und minus 46,15 Prozent in einem Jahr. Der Kurs liegt bei rund 62 Dollar. Dabei verdient Netflix mehr Geld als je zuvor. Unsere Netflix-Aktie Prognose zeigt, warum die Börse trotzdem zweifelt – und was sich ändern müsste.
Netflix Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer mit minus 46 Prozent im Jahr – wann endet der Absturz des Streaming-Königs?
Die Netflix-Aktie verliert 1,99 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche. Auf Jahressicht summiert sich das Minus auf 46 Prozent – trotz Rekordmargen und des größten Aktienrückkaufs der Firmengeschichte. Unsere Netflix-Aktie Prognose zeigt, was die Netflix Chartanalyse jetzt signalisiert und warum die Netflix Aktienprognose mit einem KGV um 17 so günstig ist wie lange nicht.
Der Hintergrund
Rekordmarge, aber das Wachstum lahmt
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um knapp 12 Prozent auf 12,87 Milliarden Dollar – das langsamste Wachstum seit drei Jahren. Das operative Ergebnis legte dagegen um 37 Prozent zu, die Marge kletterte auf 34,6 Prozent. Doch die Börse schaute auf zwei Enttäuschungen: Netflix senkte die Erwartung für den Werbeumsatz 2026 von rund 3 auf 2,7 Milliarden Dollar, weil neue Werbeprodukte langsamer kommen als geplant. Und der Ausblick auf das vierte Quartal mit 13,44 Milliarden Dollar Umsatz lag unter den Erwartungen. Hinzu kommt der Abbau von rund 1.000 Stellen, der die Marge im Schlussquartal belastet. Die Aktie fiel nach den Zahlen um rund 6 Prozent.
Kurzfristige Prognose
Netflix Chartanalyse: Halbierung vom Rekordhoch
Die Netflix Chartanalyse zeigt einen intakten Abwärtstrend. Vom Hoch bei splitbereinigt 134,12 Dollar hat die Aktie mehr als die Hälfte verloren. Seit Ende Oktober pendelt sie in einer engen Spanne zwischen rund 62 und 66 Dollar. Die wichtigste Unterstützung ist die runde 60-Dollar-Marke. Ein Bruch würde neuen Verkaufsdruck auslösen. Nach oben müsste die Aktie zunächst 66 Dollar und dann 70 Dollar zurückerobern, um eine Bodenbildung zu bestätigen. Kurzfristig kann das Liveprogramm im vierten Quartal mit NFL-Spielen und einem Boxkampf für Impulse sorgen – entscheidend für die Netflix-Aktie Prognose bleiben aber die Abozahlen und das Werbegeschäft.
Szenario 1: Bodenbildung über 66 Dollar
Ein starkes Weihnachtsquartal mit Live-Events könnte das Vertrauen zurückbringen und die 70-Dollar-Marke ins Visier rücken.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 60 und 66 Dollar
Bis zu den Jahreszahlen im Januar dürfte die Aktie in ihrer Spanne bleiben, gestützt durch Rückkäufe.
Szenario 3: Bruch der 60 Dollar
Weitere Sorgen um Wachstum und Konkurrenz könnten den Abwärtstrend beschleunigen.
Mittel- bis langfristige Prognose
Netflix Aktienprognose: vom Wachstumswert zum Cash-Champion
Mittel- bis langfristig wandelt sich Netflix vom Wachstumswert zum Geldverdiener. Für 2026 erwartet das Management 51,1 Milliarden Dollar Umsatz und eine operative Marge von 31,5 Prozent. Im dritten Quartal kaufte Netflix 63,9 Millionen eigene Aktien für 4,8 Milliarden Dollar zurück – so viel wie nie. Weitere 22,3 Milliarden Dollar sind genehmigt. Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn je Aktie von 3,59 Dollar, das entspricht nach eigener Rechnung einem KGV von rund 17 – für Netflix historisch niedrig. Im nächsten Jahr startet das Werbeabo in 15 weiteren Ländern. Das durchschnittliche Analystenziel liegt laut MarketBeat bei rund 89 Dollar – Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Die mittel- bis langfristige Netflix Aktienprognose hängt daran, ob das Werbegeschäft wieder Fahrt aufnimmt.
Häufige Fragen zur Netflix-Aktie Prognose
Warum ist Netflix Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Die Sorge um das langsamere Wachstum und den gesenkten Werbeausblick lastet weiter auf der Aktie, die in einem Jahr 46 Prozent verloren hat.
Was zeigt die Netflix Chartanalyse?
Einen Abwärtstrend vom Hoch bei 134,12 Dollar. Unterstützung liegt bei 60 Dollar, Widerstände bei 66 und 70 Dollar.
Wie günstig ist die Netflix-Aktie?
Auf Basis der Gewinnschätzung für 2026 liegt das KGV nach eigener Rechnung bei rund 17.
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