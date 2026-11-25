Wann läuft das NFL-Spiel bei Netflix?

Am 25. November um 20 Uhr Ostküstenzeit, in Deutschland am 26. November um 2 Uhr morgens.

Wer spielt?

Die Green Bay Packers treten bei den Los Angeles Rams im SoFi Stadium an. Die Halbzeitshow kommt von U2.

Wie viele NFL-Spiele zeigt Netflix in dieser Saison?

Fünf Spiele, darunter zwei am Weihnachtstag.