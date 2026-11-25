Für die Netflix Aktie wird es eine lange Nacht. Am Mittwochabend amerikanischer Zeit überträgt der Streaming-Konzern das erste NFL-Spiel überhaupt am Vorabend von Thanksgiving: Die Green Bay Packers treten im SoFi Stadium in Inglewood bei den Los Angeles Rams an. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr Ostküstenzeit, der Anstoß folgt um 20 Uhr – in Deutschland ist es dann bereits 2 Uhr am Donnerstagmorgen.
Netflix Aktie: Heute Nacht das erste Thanksgiving-Eve-Spiel der NFL-Geschichte – wird Live-Sport zum Wachstumsmotor?
Packers gegen Rams, U2 in der Halbzeitshow, Übertragung in mehr als 200 Ländern: Netflix schreibt in der Nacht auf Donnerstag NFL-Geschichte. Warum Live-Sport für die Netflix Aktie so wichtig geworden ist – und welche Fragen offen bleiben.
Das Spektakel
Football, U2 und ein neuer Feiertag
Netflix inszeniert den Abend als Großereignis: Die Halbzeitshow bestreitet die Band U2, die damit ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Das Spiel ist eines von fünf NFL-Partien, die Netflix in dieser Saison zeigt. Den Auftakt machte im September das erste reguläre Saisonspiel in Australien zwischen den San Francisco 49ers und den Rams in Melbourne. Am Weihnachtstag folgen zwei weitere Spiele: die Packers bei den Chicago Bears und die Buffalo Bills bei den Denver Broncos. Dazu kommt ein Spiel in der letzten Woche der regulären Saison.
Die Strategie
Warum Live-Sport für Netflix zählt
Für die Netflix Aktie sind solche Abende strategisch wichtig. Live-Ereignisse ziehen ein großes Publikum gleichzeitig vor die Bildschirme – genau das, was Werbekunden suchen. Netflix hat in den vergangenen Jahren ein Werbe-Abo aufgebaut und setzt verstärkt auf Ereignisse, die man nicht zeitversetzt schauen will. Die NFL-Spiele werden in mehr als 200 Ländern übertragen, auch mit deutscher Tonspur. So wird ein amerikanisches Sportereignis zum weltweiten Schaufenster.
Es gibt aber auch Gegenwind. In den USA kritisierte eine Senatorin, dass Fans das Spiel nur mit einem Netflix-Abo sehen können. Außerdem kosten Sportrechte viel Geld, und ob sich die Investition rechnet, zeigt sich erst über Reichweite, neue Abonnenten und Werbeerlöse. Belastbare Zahlen dazu wird Netflix frühestens mit den nächsten Quartalszahlen liefern.
Live-Sport ist für Netflix kein Nebenprodukt mehr, sondern ein Hebel für Werbung und Kundenbindung. Die Thanksgiving-Nacht ist ein Härtetest für Technik und Reichweite.
Häufige Fragen zur Netflix Aktie
Wann läuft das NFL-Spiel bei Netflix?
Am 25. November um 20 Uhr Ostküstenzeit, in Deutschland am 26. November um 2 Uhr morgens.
Wer spielt?
Die Green Bay Packers treten bei den Los Angeles Rams im SoFi Stadium an. Die Halbzeitshow kommt von U2.
Wie viele NFL-Spiele zeigt Netflix in dieser Saison?
Fünf Spiele, darunter zwei am Weihnachtstag.
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