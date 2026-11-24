Die Lage bleibe angespannt, denn die Aktie notiere unter dem 10er-EMA bei 60,06 USD, dem 50er-EMA bei 66,31 USD und der Ichimoku-Wolke. Der kurzfristige RSI nähere sich zwar mit 32,29 der überverkauften Zone, aber erst eine Rückkehr über den 10er-EMA und den Widerstand um 60 USD würde Raum bis zum 50er-EMA eröffnen. Falle das Papier dagegen unter 56,56 USD, drohe ein Test der Marke von 50 USD. Saisonal beginne nun aber eine starke Phase, denn vom 24. November bis Ende Januar habe die Aktie in acht der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um gut 15%. (Analyse vom 24.11.2026)