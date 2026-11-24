Rückblick: Nach dem Verlaufshoch bei 103,08 USD im April geriet die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einen ausgeprägten Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Netflix Aktie: Lage bleibt angespannt - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Auch die Erholung bis 83,60 USD im September sei rasch verpufft, seitdem sei es mit tieferen Hochs weiter abwärts gegangen. In der Vorwoche habe das Papier dann die untere Linie des langfristigen Fibonacci-Fächers bei rund 60 USD durchbrochen und sei am Freitag bis auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 56,56 USD gefallen. Am Montag habe der Titel mit einer Kurslücke höher eröffnet und mit einem Plus von 2,41% bei 58,10 USD geschlossen, dabei aber nur eine kleine schwarze Kerze gebildet.
Ausblick
Die Lage bleibe angespannt, denn die Aktie notiere unter dem 10er-EMA bei 60,06 USD, dem 50er-EMA bei 66,31 USD und der Ichimoku-Wolke. Der kurzfristige RSI nähere sich zwar mit 32,29 der überverkauften Zone, aber erst eine Rückkehr über den 10er-EMA und den Widerstand um 60 USD würde Raum bis zum 50er-EMA eröffnen. Falle das Papier dagegen unter 56,56 USD, drohe ein Test der Marke von 50 USD. Saisonal beginne nun aber eine starke Phase, denn vom 24. November bis Ende Januar habe die Aktie in acht der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um gut 15%. (Analyse vom 24.11.2026)
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