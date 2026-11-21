Im Kern geht es um eine Sorge: Das Zuschauerinteresse wächst nicht mehr so schnell wie früher. Netflix selbst hat die Erwartung für die Werbeumsätze 2026 auf rund 2,7 Milliarden Dollar gesenkt, zuvor waren es etwa 3 Milliarden. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz um die Bildschirmzeit, von YouTube bis zu großen Spiele-Starts. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.