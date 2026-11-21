Die Netflix Aktie (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: NFC, US-Handelssymbol: NFLX, Nasdaq) gehört zu den großen Verlierern einer brutalen Tech-Woche. Am Freitag, 20. November 2026, schloss das Papier an der Nasdaq bei 56,73 Dollar, ein Minus von 2,96 Prozent. Im Handelsverlauf rutschte die Netflix Aktie bis auf 56,56 Dollar – ein neues 52-Wochen-Tief. Rund 68 Millionen Aktien wechselten den Besitzer, deutlich mehr als üblich.
Netflix Aktie: Neues 52-Wochen-Tief, Analysten flüchten – hat der Streaming-König sein Publikum verloren?
Die Netflix Aktie schließt am Freitag bei 56,73 Dollar und markiert ein neues 52-Wochen-Tief. Seit Jahresbeginn sind mehr als 36 Prozent weg, die Analysten stufen reihenweise ab. Dabei verdient Netflix so viel Geld wie selten. Was hinter dem Ausverkauf steckt und welche Termine jetzt zählen.
Der Absturz
Die Netflix Aktie hat die Hälfte ihres Hochs verloren
Die Spanne der vergangenen zwölf Monate zeigt das Ausmaß: Vom 52-Wochen-Hoch bei 109,73 Dollar ist die Netflix Aktie inzwischen fast um die Hälfte gefallen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus laut Motley Fool auf mehr als 36 Prozent. Der Börsenwert liegt nur noch bei rund 236 Milliarden Dollar.
Eine eigene Nachricht für den Freitag gab es nicht – Netflix nannte keinen Grund für das hohe Handelsvolumen. Einordnung der Redaktion: Die Netflix Aktie wurde vom breiten Ausverkauf an der Nasdaq mitgerissen, der in dieser Woche den ganzen Technologiesektor erfasste. Anders als bei Chip-Werten ist der Kurs von Netflix aber schon seit Monaten auf dem Rückzug.
Analysten
Die Wall Street dreht der Netflix Aktie den Rücken zu
Der eigentliche Bruch kam mit den Quartalszahlen im Oktober. Nach dem Bericht stuften laut Motley Fool mindestens neun Analysehäuser die Netflix Aktie herab, darunter Citigroup. Needham senkte das Votum am 21. Oktober von Buy auf Hold, Analystin Laura Martin nannte dabei kein Kursziel. Wolfe Research folgte mit „Peer Perform“, Pivotal Research senkte das Ziel auf 65 Dollar bei „Hold“. Argus blieb dagegen bei Buy, kappte das Kursziel aber auf 95 Dollar.
Im Kern geht es um eine Sorge: Das Zuschauerinteresse wächst nicht mehr so schnell wie früher. Netflix selbst hat die Erwartung für die Werbeumsätze 2026 auf rund 2,7 Milliarden Dollar gesenkt, zuvor waren es etwa 3 Milliarden. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz um die Bildschirmzeit, von YouTube bis zu großen Spiele-Starts. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Das Paradox
Viel Geld in der Kasse, wenig Vertrauen an der Börse
Operativ steht Netflix keineswegs schlecht da. Im dritten Quartal setzte der Konzern 12,87 Milliarden Dollar um und verdiente netto 3,66 Milliarden Dollar. Darin steckt allerdings ein Sondereffekt: Nach dem geplatzten Deal rund um Warner Bros. Discovery kassierte Netflix eine Auflösungsgebühr von 2,8 Milliarden Dollar. Diese Einmalzahlung hebt Gewinn und Cashflow, nicht aber das operative Ergebnis – die Netflix Aktie wirkt dadurch auf dem Papier günstiger, als sie ist.
Gleichzeitig kauft Netflix massiv eigene Aktien zurück: In den ersten neun Monaten flossen dafür 10,78 Milliarden Dollar. Das stützt den Gewinn je Aktie – hat den Kursverfall der Netflix Aktie aber nicht aufgehalten.
Ausblick
Der nächste Prüfstein für die Netflix Aktie kommt im Januar
Die Zahlen zum vierten Quartal legt Netflix am 19. Januar 2027 vor. Dann dürfte auch der Ausblick auf 2027 kommen. Anleger werden genau hinsehen, ob Preiserhöhungen und Werbung die schwächere Nutzung ausgleichen können. Bis dahin bleibt die Netflix Aktie ein Spielball der allgemeinen Tech-Stimmung.
FAQ
Häufige Fragen zur Netflix Aktie
Warum fällt die Netflix Aktie?
Nach den Q3-Zahlen haben viele Analysten abgestuft, weil die Sehdauer langsamer wächst und die Werbeerwartung gesenkt wurde. In dieser Woche kam der breite Ausverkauf an der Nasdaq hinzu.
Wann legt Netflix die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 sind für den 19. Januar 2027 angekündigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Netflix Aktie?
ISIN US64110L1061, WKN 552484, Handelssymbol in Deutschland NFC, US-Handelssymbol NFLX (Nasdaq).
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