Festhalten nach dem Absturz: Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani bleibt bei „Outperform“ für die NetApp-Aktie und hält am Kursziel von 300 US-Dollar fest. Zum Kurs von 176,38 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 70 Prozent. NetApp bietet Datenspeicher und Datenmanagement für Unternehmen und Cloud an.
NetApp-Aktie: Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 300 Dollar trotz Kurseinbruch
Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani bleibt bei „Outperform“ für die Aktie von NetApp und hält am Kursziel von 300 US-Dollar fest. Zum Kurs von 176,38 US-Dollar sind das rund 70 Prozent Potenzial. Die Aktie hat seit ihrem Rekordhoch im Oktober deutlich verloren.
Steckbrief
- Unternehmen
- NetApp, Inc.
- Handelssymbol
- NTAP (Nasdaq)
- Analyst
- Amit Daryanani
- Bank
- Evercore ISI
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 300 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Evercore ISI zur NetApp-Aktie
Vom Rekordhoch zurückgefallen – Daryanani bleibt zuversichtlich
Amit Daryanani hatte NetApp erst Anfang Oktober auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel damals von 210 auf 300 US-Dollar angehoben.
Kurz danach erreichte die Aktie im Oktober ein Rekordhoch von gut 239 US-Dollar. Seitdem ging es deutlich abwärts.
Im Monat bis zum 9. November verlor die NetApp-Aktie rund 26 Prozent. Allein am 5. November fiel sie um fast 10 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani zu lesen ist:
Rekordquartal
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis Ende Juli) erzielte NetApp einen Rekord.
Preise und Produktmix
Laut Evercore können Preiserhöhungen und ein günstigerer Produktmix steigende Kosten teilweise ausgleichen.
Spielraum über der Prognose
Evercore sah bei der Hochstufung Raum, die eigene Unternehmensprognose zu übertreffen.
KI-Daten
NetApp will vom wachsenden Bedarf an Datenspeicher für KI-Anwendungen profitieren.
Die nächsten Zahlen im Dezember
Auch nach dem Rückgang ist die Aktie höher bewertet als der Durchschnitt des S&P 500. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal werden im Dezember erwartet.
Sie dürften zeigen, ob der Markt oder das Management mit seiner Einschätzung richtig liegt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI), Analyst Amit Daryanani. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 300 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.evercore.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NetApp, Inc. (NTAP): Kaufen, Kursziel 300,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Amit Daryanani, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Amit Daryanani, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.