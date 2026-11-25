Die Nestlé Aktie gehört am Mittwochabend erneut zu den größten SMI-Gewinnern: Das Schwergewicht schloss 1,01 Prozent höher bei 87,15 Franken. Am Dienstag hatte Nestlé mit einem Plus von 1,65 Prozent die Gewinnerliste angeführt. In zwei Handelstagen hat die Aktie rund 2,7 Prozent zugelegt.
Nestlé Aktie: SMI-Gewinner zum zweiten Mal in Folge – der sichere Hafen hält dem Sturm stand
Die Nestlé Aktie steigt am Mittwoch um 1,01 Prozent und zählt erneut zu den stärksten SMI-Gewinnern. Während die Wall Street einbricht und Washington neue Zölle vorschlägt, flüchten Anleger in das defensive Schwergewicht.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die Nestlé Aktie dem Ausverkauf trotzt
Es war ein Tag, an dem Anleger Sicherheit suchten. Nestlé war dafür die erste Adresse.
Am Vormittag führte die Nestlé Aktie den SMI zeitweise an. Händler hatten schon vor Handelsbeginn erwartet, dass defensive Indizes wie der SMI zum sicheren Hafen werden könnten. Am Nachmittag wurde daraus eine Bewährungsprobe: Die Wall Street eröffnete tief im Minus, der Nasdaq Composite verlor rund 4 Prozent, und die US-Regierung schlug neue Zölle gegen 14 Handelspartner vor. Der SMI drehte ins Minus und schloss auf dem Tagestief. Nestlé hielt den Großteil der Gewinne.
Nestlé Aktie: Wenig Angriffsfläche für Zölle
Die neuen Zollvorschläge aus Washington treffen vor allem Industrie- und Exportgüter. Nach Darstellung der US-Handelsbehörde konkurrieren Schweizer Firmen besonders bei Pharmazeutika, Chemikalien, Präzisionsinstrumenten, Maschinen und Uhren mit US-Anbietern. Nahrungsmittel stehen nicht auf dieser Liste. Dazu kommt das Geschäftsmodell: Kaffee, Tiernahrung und Babynahrung werden auch dann gekauft, wenn die Konjunktur schwächelt.
Ausblick: Wie geht es mit der Nestlé Aktie weiter?
Operativ stützen die Zahlen den Lauf: Im dritten Quartal wuchs Nestlé organisch um 4,0 Prozent, davon kamen 2,8 Prozentpunkte aus höheren Absatzmengen. Für den SMI-Gewinner Nestlé geht es in den kommenden Tagen um den Sprung über das Jahreshoch. Am Donnerstag fehlen die Impulse aus den USA, die Börsen dort bleiben wegen Thanksgiving geschlossen.
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