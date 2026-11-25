Nestlé Aktie: SMI-Gewinner zum zweiten Mal in Folge – der sichere Hafen hält dem Sturm stand

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 2 Min.

Die Nestlé Aktie steigt am Mittwoch um 1,01 Prozent und zählt erneut zu den stärksten SMI-Gewinnern. Während die Wall Street einbricht und Washington neue Zölle vorschlägt, flüchten Anleger in das defensive Schwergewicht.

Bild: Sputniktilt / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Nestlé Aktie gehört am Mittwochabend erneut zu den größten SMI-Gewinnern: Das Schwergewicht schloss 1,01 Prozent höher bei 87,15 Franken. Am Dienstag hatte Nestlé mit einem Plus von 1,65 Prozent die Gewinnerliste angeführt. In zwei Handelstagen hat die Aktie rund 2,7 Prozent zugelegt. SMI-Gewinner am Abend Warum die Nestlé Aktie dem Ausverkauf trotzt Es war ein Tag, an dem Anleger Sicherheit suchten. Nestlé war dafür die erste Adresse. Am Vormittag führte die Nestlé Aktie den SMI zeitweise an. Händler hatten schon vor Handelsbeginn erwartet, dass defensive Indizes wie der SMI zum sicheren Hafen werden könnten. Am Nachmittag wurde daraus eine Bewährungsprobe: Die Wall Street eröffnete tief im Minus, der Nasdaq Composite verlor rund 4 Prozent, und die US-Regierung schlug neue Zölle gegen 14 Handelspartner vor. Der SMI drehte ins Minus und schloss auf dem Tagestief. Nestlé hielt den Großteil der Gewinne. Nestlé Aktie am 25.11.2026 +1,01 % Schlusskurs der Nestlé Aktie 87,15 CHF Jahreshoch der Nestlé Aktie 88,43 CHF organisches Wachstum im dritten Quartal +4,0 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 25.11.2026), cash.ch, Nestlé Nestlé Aktie: Wenig Angriffsfläche für Zölle Die neuen Zollvorschläge aus Washington treffen vor allem Industrie- und Exportgüter. Nach Darstellung der US-Handelsbehörde konkurrieren Schweizer Firmen besonders bei Pharmazeutika, Chemikalien, Präzisionsinstrumenten, Maschinen und Uhren mit US-Anbietern. Nahrungsmittel stehen nicht auf dieser Liste. Dazu kommt das Geschäftsmodell: Kaffee, Tiernahrung und Babynahrung werden auch dann gekauft, wenn die Konjunktur schwächelt. Was gegen einen Durchmarsch spricht Jahreshoch: Bis zum Hoch bei 88,43 Franken fehlen rund 1,5 Prozent. Dort warten erfahrungsgemäß Verkäufer.

Inflation: Die US-Teuerung nach dem PCE-Index stieg im Oktober auf 3,8 Prozent. Höhere Preise drücken auf die Kaufkraft der Konsumenten.

Gegenbewegung: Beruhigt sich die Lage bei Technologiewerten, fließt Geld meist wieder aus defensiven Titeln ab. Ausblick: Wie geht es mit der Nestlé Aktie weiter? Operativ stützen die Zahlen den Lauf: Im dritten Quartal wuchs Nestlé organisch um 4,0 Prozent, davon kamen 2,8 Prozentpunkte aus höheren Absatzmengen. Für den SMI-Gewinner Nestlé geht es in den kommenden Tagen um den Sprung über das Jahreshoch. Am Donnerstag fehlen die Impulse aus den USA, die Börsen dort bleiben wegen Thanksgiving geschlossen. Stammdaten der Nestlé Aktie Nestlé S.A.: ISIN CH0038863350, WKN A0Q4DC, Handelssymbol NESN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol NSRGY (OTC-ADR)

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