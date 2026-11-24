Die Nestlé Aktie gewinnt am Dienstagmittag 0,99 Prozent auf 85,72 Franken und ist damit einer der fünf stärksten SMI-Gewinner. Der Nahrungsmittelkonzern profitiert von einem Marktumfeld, in dem Anleger nach der Tech-Rally vom Montag wieder zu defensiven Titeln greifen.
Nestlé Aktie: SMI-Gewinner im Rückenwind – Defensive ist wieder gefragt
Die Nestlé Aktie steigt am Dienstagmittag um rund 1 Prozent und zählt zu den SMI-Gewinnern. Anleger suchen nach der Tech-Rally Sicherheit, und der Konzern hat seine Jahresziele bestätigt.
SMI-Gewinner
Warum die Nestlé Aktie zulegt
Während Pharma und Technologie den SMI belasten, zeigen sich Nestlé und die Versicherer fest.
Laut AWP stützen Nestlé und die Versicherer den Leitindex, der am Mittag leicht im Minus liegt. Die Nestlé Aktie steht damit exemplarisch für die Rotation in defensive Werte. Dazu kommt, dass der Konzern operativ liefert: Im dritten Quartal wuchs der Umsatz organisch um 4,0 Prozent, davon 2,8 Prozentpunkte aus höheren Absatzmengen.
Nestlé Aktie: Jahresziele bestätigt
Nestlé bestätigte den Ausblick: Das organische Wachstum soll 2026 bei 3 bis 4 Prozent liegen, der freie Cashflow über 9 Milliarden Franken. Das Russlandgeschäft wurde dekonsolidiert. Mit 85,72 Franken liegt die Nestlé Aktie nahe dem Jahreshoch von 88,43 Franken.
Ausblick: Wie geht es mit der Nestlé Aktie weiter?
Solange der Markt defensive Werte bevorzugt, hat der SMI-Gewinner Nestlé Rückenwind. Mittelfristig bleibt entscheidend, ob der Konzern mehr Absatzmengen statt nur Preiserhöhungen liefert.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.