Nestlé Aktie: SMI-Gewinner im Rückenwind – Defensive ist wieder gefragt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 13:59 1 Min.

Die Nestlé Aktie steigt am Dienstagmittag um rund 1 Prozent und zählt zu den SMI-Gewinnern. Anleger suchen nach der Tech-Rally Sicherheit, und der Konzern hat seine Jahresziele bestätigt.

Die Nestlé Aktie gewinnt am Dienstagmittag 0,99 Prozent auf 85,72 Franken und ist damit einer der fünf stärksten SMI-Gewinner. Der Nahrungsmittelkonzern profitiert von einem Marktumfeld, in dem Anleger nach der Tech-Rally vom Montag wieder zu defensiven Titeln greifen. SMI-Gewinner Warum die Nestlé Aktie zulegt Während Pharma und Technologie den SMI belasten, zeigen sich Nestlé und die Versicherer fest. Laut AWP stützen Nestlé und die Versicherer den Leitindex, der am Mittag leicht im Minus liegt. Die Nestlé Aktie steht damit exemplarisch für die Rotation in defensive Werte. Dazu kommt, dass der Konzern operativ liefert: Im dritten Quartal wuchs der Umsatz organisch um 4,0 Prozent, davon 2,8 Prozentpunkte aus höheren Absatzmengen. Nestlé Aktie im Mittagshandel am 24.11.2026 +0,99 % Kurs der Nestlé Aktie am Mittag 85,72 CHF organisches Wachstum im dritten Quartal +4,0 % angepeilter freier Cashflow 2026 über 9 Mrd. CHF Quelle : comdirect (Mittagskurs 24.11.2026), Nestlé, Marktberichte Nestlé Aktie: Jahresziele bestätigt Nestlé bestätigte den Ausblick: Das organische Wachstum soll 2026 bei 3 bis 4 Prozent liegen, der freie Cashflow über 9 Milliarden Franken. Das Russlandgeschäft wurde dekonsolidiert. Mit 85,72 Franken liegt die Nestlé Aktie nahe dem Jahreshoch von 88,43 Franken. Analystenstimmen Raiffeisen Research (RBI) stuft die Nestlé Aktie mit „Buy“ ein und nennt ein Kursziel von 100 Franken (siehe aktiencheck.de vom 16.11.2026).

Bernstein bleibt bei „Hold“. Ausblick: Wie geht es mit der Nestlé Aktie weiter? Solange der Markt defensive Werte bevorzugt, hat der SMI-Gewinner Nestlé Rückenwind. Mittelfristig bleibt entscheidend, ob der Konzern mehr Absatzmengen statt nur Preiserhöhungen liefert. Stammdaten zur Nestlé Aktie Nestlé S.A.: ISIN CH0038863350, WKN A0Q4DC, Handelssymbol NESN (SIX), US-Handelssymbol NSRGY (OTC-ADR)

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