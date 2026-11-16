Aktien des Tages NESR aktien bullish Unternehmen

Nestlé Aktie: Bald wieder auf Kurs?

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 13:01 3 Min. Raiffeisen Bank International AG

Mehr Mengenwachstum, höheres Kursziel: Schleifer empfiehlt Nestlé weiter zum Kauf und setzt die Zielmarke auf 100 CHF.

Bild: Inma Santiago / Unsplash

Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker: NESR) nach wie vor zu kaufen. Rückkehr zu echtem Mengenwachstum statt Preiserhöhungen. Im jüngsten Zahlenwerk habe Nestlé das fünfte Quartal in Folge mit steigenden Volumina (+2,8%) verzeichnet. Es sei damit der stärkste Anstieg seit Q1 2021 gewesen. Die Preiserhöhungen seien abermals rückläufig gewesen und seien mit +1,1% so niedrig ausgefallen wie zuletzt im Jahr 2020. Damit bestätige sich, was die Historie an früheren Zahlenwerken impliziert habe: Die Nachfrage nach Nestlés Produkten reagiere vergleichsweise sensibel auf Preisänderungen. Die Schweizer müssten ihre Preispolitik mit Bedacht wählen, da überzogene Preiserhöhungen ihrer Produkte die Kundschaft zur günstigeren Konkurrenz abwandern ließen. Die moderatere Preispolitik habe die Umsätze folglich organisch um 3,9% ansteigen lassen. Fokussierteres Portfolio. Nestlé trenne sich zunehmend von Geschäftsbereichen mit geringerer Attraktivität und konzentriere sich auf wachstumsstärkere Segmente. Dazu würden vor allem Kaffee (Nespresso, Nescafé), Tiernahrung (Purina), Gesundheits- und Spezialnahrung sowie die Kategorie der Premiumprodukte zählen. All die genannten Segmente würden eine deutlich höhere Bruttomarge aufweisen als die immer wieder stark kritisierte Wassersparte. Aus diesem Grund habe Nestlé sein Wassergeschäft heuer in ein 50:50 Joint Venture ausgegliedert. Großes Effizienzprogramm steigere Margen. Mit dem Programm "Fuel for Growth" wolle Nestlé die Produktivität steigern, die Organisation vereinfachen und die Beschaffung effizienter aufstellen. In Summe erhoffe man sich im Konzern Einsparungen in der Höhe von CHF 1,7 Mrd. Die frei werdenden Mittel sollten verstärkt in Marketing und Innovation fließen. Magenerholung allein reiche nicht aus. Eine höhere Profitabilität würde Nestlé zwar auf der Gewinnseite Rückenwind verleihen. Um die Aktie wieder gen Norden zu schicken, müsse auch die Bereitschaft zunehmen, mehr für den Gewinn pro Aktie zu bezahlen. Mit anderen Worten: Die Bewertungen müssten zunehmen. Dem stehe jedoch die hohe Verschuldung gegenüber. Der Einbruch der Aktie habe just zu dem Zeitpunkt begonnen, als die Verschuldung deutlich über das langfristige Niveau geklettert sei. Das Verhältnis Total Assets zu Total Equity liege mit rund 4 auf dem höchsten Stand seit 35 Jahren und übertreffe auch jene der Peergroup deutlich. Es sei daher nachvollziehbar, dass Nestlé jegliche Bewertungsprämie der letzten zwei Jahrzehnte verspielt habe und zumindest auf dem Papier wieder verhältnismäßig attraktiv erscheine. Die Aktie sei demnach verhältnismäßig günstig zu haben. Sowohl relativ zur eigenen Historie als auch zum Sektor bestehe mittlerweile ein Discount von -6% bzw. -16%. Eine nachhaltige KGV-Ausweitung sei jedoch erst bei glaubhaften Anzeichen einer Schuldenreduktion zu erwarten. Attraktive Dividende. Die Dividendenrendite liege mit 3,6% auf dem höchsten Niveau seit den 1990er Jahren. Nestlé punkte mit einer langfristigen Historie an beständigen Ausschüttungen und Dividendenerhöhungen. Es sei jedoch Vorsicht geboten: Auf Schweizer Kapitaleinkünfte (z. B. Dividenden von Schweizer Aktien oder Zinsen) erhebe die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) an der Quelle eine Verrechnungssteuer von 35%, weshalb speziell für Euro-Investoren die Dividenden nicht das alleinige Investitionskriterium sein sollten. Die Aktie habe sich zuletzt stabilisiert und spiegele den Wandel im Konzern vermehrt wider. Schaffe es das Management, den Konzern wieder nachhaltig auf Kurs zu bringen, so stehe weiteren Hochs der Aktie nichts im Wege. Schleifer bestätige daher seine Empfehlung zum KAUF und erhöhe das Kursziel auf CHF 100. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2027 eine historische Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte. (Analyse vom 16.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: 7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.