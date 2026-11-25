Die Nestlé Aktie meldet sich zurück. Im dritten Quartal 2026 steigerte der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern den Umsatz um 5,2 Prozent auf 22,76 Milliarden Franken. Das organische Wachstum beschleunigte sich auf 4,0 Prozent und übertraf die Erwartungen der Analysten. Entscheidend: Getragen wurde es vor allem von höheren Absatzmengen, nicht mehr nur von Preiserhöhungen.
Nestlé Aktie: Absatz zieht an, Wachstum 4 Prozent, Jahreshoch in Sicht – gelingt dem neuen Chef die Wende beim Nahrungsmittelriesen?
Nach Jahren der Schwäche wächst Nestlé wieder über die Menge statt nur über Preise. Die Aktie greift nach dem Jahreshoch, doch der Abschied aus Russland kostet Gewinn. Was die Nestlé Aktie jetzt bewegt.
Die Wende
Menge statt Preis
Konzernchef Philipp Navratil hatte kurz nach seinem Amtsantritt im Herbst 2025 den Abbau von rund 16.000 Stellen und ein Sparziel von 3 Milliarden Franken angekündigt – und zugleich klargemacht, dass der Verlust von Marktanteilen nicht akzeptiert wird. Die Strategie zeigt Wirkung: Besonders stark wuchsen zuletzt das Wassergeschäft und die Region Asien, Ozeanien und Afrika.
Der Haken
Russland fällt weg
Einen Dämpfer gibt es dennoch: Nestlé nimmt das Russland-Geschäft aus der Konzernrechnung. Es steuerte bisher rund 2 Prozent zum Umsatz und 3 bis 4 Prozent zum bereinigten Betriebsgewinn bei; im vierten Quartal führt der Schritt zu einer Belastung. An der Börse überwiegt die Zuversicht: Die Nestlé Aktie stieg nach den Zahlen bis auf 85,71 Franken und damit in Sichtweite des 52-Wochen-Hochs.
Die Nestlé Aktie gewinnt Vertrauen zurück. Mengenwachstum ist die härteste Währung der Konsumgüterbranche – hält es an, wäre das die Bestätigung für den Kurs des neuen Chefs.
Häufige Fragen zur Nestlé Aktie
Wie stark wuchs Nestlé im dritten Quartal?
Organisch um 4,0 Prozent, getragen von 2,8 Prozent Mengenwachstum.
Was passiert mit dem Russland-Geschäft?
Es wird seit Ende September 2026 nicht mehr in der Konzernrechnung geführt.
Wer führt Nestlé?
Philipp Navratil ist seit September 2025 Konzernchef.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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