Wie stark wuchs Nestlé im dritten Quartal?

Organisch um 4,0 Prozent, getragen von 2,8 Prozent Mengenwachstum.

Was passiert mit dem Russland-Geschäft?

Es wird seit Ende September 2026 nicht mehr in der Konzernrechnung geführt.

Wer führt Nestlé?

Philipp Navratil ist seit September 2025 Konzernchef.