Industriemetalle würden vom globalen KI-Investitionsboom profitieren. Die Nachfrage aus Rechenzentren, Stromnetzen und Energieinfrastruktur gleiche inzwischen sogar die Konjunkturschwäche Chinas mehr als aus. Bei Kupfer drohe sich das Angebotsdefizit zu verschärfen, die Abhängigkeit vom KI-Ausbau bleibe aber hoch. „Sollte sich der Boom nicht fortsetzen, dürfte Kupfer zumindest einen zyklischen Preiseinbruch erleben“, sage Thomas Gerner, Head of Systematic Equities, Precious Metals & Commodities bei FERI.