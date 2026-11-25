Geopolitik, der KI-Boom und strukturelle Nachfragefaktoren dürften die Rohstoff- und Edelmetallmärkte aus Sicht von FERI auch 2027 prägen, so FERI.
Energie als Absicherung, Industriemetalle im KI-Sog
Jahresausblick Rohstoffe und Edelmetalle 2027
„Eine aktive Gewichtung von Energierohstoffen bleibt als Schutz vor geopolitischen Unsicherheiten sinnvoll, sollte aber mit dem absehbaren Rückgang der Risikoprämie im Jahresverlauf reduziert werden“, sage Dr. Wolfgang Baums, Deputy CIO & Executive Managing Director, Investment Office bei FERI.
Rohöl hatte 2026 die stärkste Preisentwicklung aller bedeutenden Rohstoffe, angetrieben von den Turbulenzen rund um die Straße von Hormus. Inzwischen habe sich die Versorgung deutlich verbessert. Der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC schwächet zudem die Förderdisziplin des Kartells. Bei Diesel und anderen raffinierten Ölprodukten bleibe die Lage dagegen angespannt.
Industriemetalle würden vom globalen KI-Investitionsboom profitieren. Die Nachfrage aus Rechenzentren, Stromnetzen und Energieinfrastruktur gleiche inzwischen sogar die Konjunkturschwäche Chinas mehr als aus. Bei Kupfer drohe sich das Angebotsdefizit zu verschärfen, die Abhängigkeit vom KI-Ausbau bleibe aber hoch. „Sollte sich der Boom nicht fortsetzen, dürfte Kupfer zumindest einen zyklischen Preiseinbruch erleben“, sage Thomas Gerner, Head of Systematic Equities, Precious Metals & Commodities bei FERI.
Gold sei 2026 deutlich hinter dem breiten Rohstoffmarkt zurückgeblieben. Kurzfristig würden hohe Realzinsen bremsen, doch im Jahresverlauf dürften die strukturellen Treiber wieder stärker wirken. Dazu würden die Bemühungen der Schwellenländer-Notenbanken zählen, ihre Währungsreserven breiter zu streuen, die steigende Staatsverschuldung und die zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.