Wenn Nvidia der Motor des KI-Booms ist, dann sind die Neo-Clouds die Autos, die ohne ihn stehen bleiben. Das zeigte sich am Montag in Prozenten. Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze stieg die IREN Aktie um 23,86 Prozent, die CoreWeave Aktie um 22,32 Prozent und die Nebius Aktie um 20,28 Prozent. Keine andere Gruppe von Unternehmen hat an diesem Tag stärker reagiert.
Neo-Cloud Aktien: Plus 24 Prozent an einem Tag – warum CoreWeave, Nebius und IREN an Jensen Huang hängen
Keine Gruppe hat stärker auf die Rückkehr von Jensen Huang reagiert als die Neo-Clouds. IREN gewann am Montag 23,86 Prozent, CoreWeave 22,32 Prozent, Nebius 20,28 Prozent. Der Grund: Nvidia liefert diesen Unternehmen nicht nur die Chips, sondern auch Milliarden an Kapital.
Die Abhängigkeit
Lieferant, Kunde und Geldgeber in einem
Neo-Clouds vermieten Rechenleistung für künstliche Intelligenz. Sie kaufen Nvidia-Chips, stellen sie in Rechenzentren und vermieten sie an KI-Entwickler. Nvidia ist für sie aber mehr als ein Lieferant. Der Konzern hat zwei Milliarden Dollar in CoreWeave investiert, eine weitere Beteiligung von zwei Milliarden Dollar an Nebius angekündigt und sich bei IREN eine Option auf bis zu 2,1 Milliarden Dollar gesichert. Zusammen sind das 6,1 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Als Huang ging, stand deshalb nicht nur die Chipversorgung infrage, sondern auch ein wichtiger Geldgeber. Bei IREN stammt der Umsatz inzwischen überwiegend aus dem KI-Geschäft: 200 Millionen Dollar im jüngsten Quartal gegenüber 28 Millionen aus dem früheren Kerngeschäft.
Der Haken
Schulden, Verzögerungen und ein Dienstag im Minus
Die Rally hat die Probleme nicht gelöst. Die Unternehmen finanzieren ihren Ausbau zu einem großen Teil mit Krediten, und die Sorgen um diese Finanzierung hatten die Kurse zuvor einbrechen lassen. Nebius hat das Umsatzziel für 2026 an das untere Ende der Spanne gesenkt, weil sich Rechenzentren verzögern, und plant zugleich Investitionen von rund 27 Milliarden Dollar. Ein Mitgründer von Databricks bemängelte am Montag Sicherheitslücken bei führenden Neo-Clouds. Und am Dienstag dreht der Wind bereits: Nvidia verliert vorbörslich 5,73 Prozent, die Nebius Aktie fiel im deutschen Handel am Vormittag um 4,67 Prozent auf 85,51 Euro.
Einordnung der Redaktion: Neo-Cloud Aktien sind der Hebel auf Nvidia, in beide Richtungen. Steigt Nvidia um 31 Prozent, steigen sie um mehr als 20. Fällt Nvidia, fallen sie mit. Die Rückkehr von Huang hat die größte Sorge beseitigt, nämlich den Verlust des Partners. Die zweite Sorge bleibt: ob sich die Milliarden für Chips und Hallen am Ende rechnen.
FAQ
Häufige Fragen zu Neo-Cloud Aktien
Was sind Neo-Clouds?
Unternehmen, die Rechenzentren mit KI-Chips ausstatten und diese Rechenleistung vermieten. Dazu zählen CoreWeave, Nebius und IREN.
Warum sind die Neo-Cloud Aktien am Montag so stark gestiegen?
Nvidia liefert ihnen die Chips und ist an ihnen beteiligt. Die Rückkehr von Jensen Huang hat die Unsicherheit über diesen Partner beendet.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Neo-Cloud Aktien?
Nebius: ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, US-Handelssymbol NBIS (Nasdaq), in Deutschland YDX. CoreWeave: CRWV (Nasdaq). IREN: IREN (Nasdaq). ISIN, WKN und deutsche Handelssymbole von CoreWeave und IREN werden nachgetragen.
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