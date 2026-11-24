Neo-Clouds vermieten Rechenleistung für künstliche Intelligenz. Sie kaufen Nvidia-Chips, stellen sie in Rechenzentren und vermieten sie an KI-Entwickler. Nvidia ist für sie aber mehr als ein Lieferant. Der Konzern hat zwei Milliarden Dollar in CoreWeave investiert, eine weitere Beteiligung von zwei Milliarden Dollar an Nebius angekündigt und sich bei IREN eine Option auf bis zu 2,1 Milliarden Dollar gesichert. Zusammen sind das 6,1 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Als Huang ging, stand deshalb nicht nur die Chipversorgung infrage, sondern auch ein wichtiger Geldgeber. Bei IREN stammt der Umsatz inzwischen überwiegend aus dem KI-Geschäft: 200 Millionen Dollar im jüngsten Quartal gegenüber 28 Millionen aus dem früheren Kerngeschäft.