Nemetschek Aktienanalyse: Umsatz plus 27 Prozent, Aktie ein Drittel unter dem Hoch – wird der Bausoftware-Star unterschätzt?

aktiencheck.de Redaktion 15.11.2026, 14:43 6 Min.

Kräftiges Wachstum, eine Milliardenübernahme in den USA und neue KI-Produkte – und dennoch notiert die Nemetschek Aktie rund ein Drittel unter ihrem Rekordhoch und gehört auch in dieser Woche zu den TecDAX-Verlierern. Unsere Nemetschek Aktienanalyse zeigt, warum Anleger zögern, was die KI-Debatte für Bausoftware bedeutet und was die Nemetschek Aktienprognose bestimmt.

KI-generierte Illustration Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de, KI-unterstützt erstellt

Auf den ersten Blick passt die Nemetschek Aktie nicht auf eine Verliererliste. Der Münchner Bausoftware-Spezialist hat seinen Umsatz im dritten Quartal um 26,6 Prozent gesteigert, seine Jahresziele bestätigt und neue KI-Produkte vorgestellt. Dennoch gab die Aktie in dieser Woche um 1,78 Prozent nach, auf Monatssicht beträgt das Minus fast 11 Prozent. Mit rund 64 Euro notiert das Papier etwa ein Drittel unter seinem Rekordhoch von 96,70 Euro. Unsere Nemetschek Aktienanalyse geht der Frage nach, ob die Börse den Bausoftware-Champion unterschätzt – und was die Nemetschek Aktienprognose bestimmt. Umsatz im dritten Quartal, plus 26,6 Prozent 371,1 Mio. € Organisches Wachstum ohne HCSS, währungsbereinigt +12,5 % EBITDA im dritten Quartal, plus 21,8 Prozent 115,9 Mio. € Wachstum der Abo- und SaaS-Umsätze +52,4 % Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 96,70 Euro −34 % Quelle : Nemetschek, Mitteilung vom 5. November 2026; Kurs Xetra Steckbrief Unternehmen Nemetschek SE Sitz München Ticker NEM (Xetra) Index TecDAX, MDAX Kurs rund 63,60 Euro 52-Wochen-Spanne 50,50 bis 96,70 Euro Vorstandschef Yves Padrines Marken Graphisoft, Allplan, Bluebeam, Solibri, HCSS Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung auf Basis des Xetra-Schlusses vom 12.11.2026 Die Ausgangslage Vom Rekordhoch in die KI-Angst Die Nemetschek Aktie leidet unter einer Sorge, die die gesamte Softwarebranche erfasst hat. Ende November 2025 markierte die Aktie bei 96,70 Euro ihr Hoch. Dann erfasste die Angst vor Künstlicher Intelligenz den Softwaresektor: Investoren fürchteten, dass generative KI klassische Programme überflüssig machen und die Preissetzungsmacht etablierter Anbieter untergraben könnte. Bis Ende Juni rutschte die Nemetschek Aktie auf 50,50 Euro. Im Herbst folgte eine kräftige Erholung bis über 75 Euro, doch nach den Quartalszahlen Anfang November ging es wieder abwärts. Die Quartalszahlen Wachstum mit HCSS – aber organisch unter den Erwartungen Für die Nemetschek Aktienanalyse ist der Unterschied zwischen berichtetem und organischem Wachstum entscheidend. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Ein großer Teil kam allerdings vom US-Bausoftwareanbieter HCSS, den Nemetschek übernommen hat und seit Juli konsolidiert. Organisch und währungsbereinigt wuchs der Konzern um 12,5 Prozent – der Markt hatte mit rund 13,6 Prozent gerechnet. Das EBITDA legte um 21,8 Prozent auf 115,9 Millionen Euro zu, die Marge sank jedoch von 32,5 auf 31,2 Prozent. Das ausgewiesene Ergebnis je Aktie ging wegen Übernahmeeffekten und Minderheitsanteilen von 0,48 auf 0,40 Euro zurück; bereinigt stieg es um 20 Prozent auf 0,66 Euro. Am Tag der Zahlen verlor die Aktie zeitweise fast 11 Prozent. Nemetschek: Umsatzwachstum der Segmente im dritten Quartal Prozent Build 56,6 Design 7,2 Manage 4,0 Build inklusive der Übernahme von HCSS. Quelle : Nemetschek, Mitteilung vom 5. November 2026 Daten als Tabelle Segment Wachstum Build 56,6 Design 7,2 Manage 4,0 Die KI-Strategie Archicad Max, Bluebeam Max: KI als Wachstumsmotor? Nemetschek hält dagegen und setzt selbst auf KI. Mit Archicad Max, Allplan Max und Bluebeam Max hat der Konzern KI-gestützte Versionen seiner wichtigsten Programme eingeführt, dazu eine KI-Suite für die Qualitätsprüfung von Bauplänen. Die Idee: KI soll die Software nicht ersetzen, sondern leistungsfähiger und damit wertvoller machen. Gestützt wird das von der Umstellung auf Abomodelle: Die Umsätze aus Abonnements und SaaS wuchsen im dritten Quartal um 52,4 Prozent auf 321,9 Millionen Euro. Nemetschek-Software ist tief in den Arbeitsabläufen von Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen verankert – ein Wechsel ist für Kunden aufwendig. Der Ausblick Jahresziele bestätigt: 14 bis 15 Prozent Wachstum Für das organische Geschäft erwartet Nemetschek 2026 weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent und eine EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent. Nach neun Monaten liegt der Umsatz bei rund 1,01 Milliarden Euro, ein Plus von 16,8 Prozent. Für die Nemetschek Aktienprognose zählt nun, ob das organische Wachstum im vierten Quartal wieder anzieht und die Integration von HCSS die Marge nicht dauerhaft belastet. Die Risiken der Nemetschek Aktie KI-Disruption: Bleibt die Sorge, dass KI klassische Software entwertet.

Organisches Wachstum: Lag im dritten Quartal unter den Erwartungen.

Integration: Die HCSS-Übernahme belastet vorerst Marge und Ergebnis je Aktie.

Baukonjunktur: Eine schwache Bautätigkeit kann die Nachfrage dämpfen.

Bewertung: Software-Aktien bleiben auch nach dem Rückgang nicht billig. Die Analysten JPMorgan sieht 110 Euro: der Durchschnitt liegt bei 86 Euro Die Analysten sehen in der Nemetschek Aktie deutlich mehr Potenzial als der Markt. JPMorgan bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 110 Euro. Jefferies hob das Ziel von 72 auf 79 Euro an – allerdings vor allem wegen höherer Bewertungen bei Konkurrenten. MWB Research senkte sein Ziel auf 82 Euro. Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei rund 86 Euro, gut ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion. Die Szenarien Nemetschek Aktienprognose: drei Wege für die Aktie 01 Szenario 1: KI wird zum Rückenwind Die neuen Max-Produkte verkaufen sich gut, das organische Wachstum zieht an, die KI-Angst weicht. Dann könnte die Nemetschek Aktie die Erholung aus dem Herbst fortsetzen und sich den Analystenzielen nähern. 02 Szenario 2: Seitwärts zwischen Angst und Wachstum Solides Wachstum, aber keine Beschleunigung. Die Aktie pendelt zwischen dem Sommertief und der Marke von 75 Euro. 03 Szenario 3: Die KI-Sorge kehrt zurück Neue KI-Werkzeuge großer Technologiekonzerne verunsichern den Sektor erneut. Dann droht ein Rückfall in Richtung der Tiefs vom Juni. Was für die Nemetschek Aktie spricht Wachstum: Umsatz plus 26,6 Prozent.

Abo-Modell: SaaS plus 52 Prozent.

KI: Neue Max-Produkte.

Marktstellung: Tief in Arbeitsabläufen verankert.

Analysten: Ø-Ziel rund 86 Euro. Was gegen die Nemetschek Aktie spricht Organisch: Unter den Erwartungen.

Marge: Durch HCSS gesunken.

EPS: Ausgewiesen rückläufig.

KI-Angst: Belastet den Sektor.

Trend: Minus 31 Prozent im Jahr. 28. November 2025 Rekordhoch 96,70 Euro 26. Juni 2026 Jahrestief 50,50 Euro 1. Juli 2026 HCSS Erstkonsolidierung 5. November 2026Jetzt Q3-Zahlen Wachstum, aber Kursrutsch Quelle : Nemetschek; Börse Stuttgart; Stand 15. November 2026 Häufige Fragen zur Nemetschek Aktienanalyse Warum ist die Nemetschek Aktie gefallen?

Das organische Wachstum lag im dritten Quartal mit 12,5 Prozent unter den Erwartungen, und die HCSS-Übernahme belastete Marge und Ergebnis je Aktie. Dazu kommt die Sorge, dass KI klassische Software entwerten könnte. Was erwartet Nemetschek für 2026?

Für das organische Geschäft ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent und eine EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent. Was ist HCSS?

Ein US-Anbieter von Software für Bauunternehmen, den Nemetschek übernommen hat und seit Juli 2026 konsolidiert. Welche Kursziele haben Analysten?

JPMorgan nennt 110 Euro, Jefferies 79 Euro, der Durchschnitt liegt bei rund 86 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter. Fazit der Nemetschek Aktienanalyse: Wachstumswert im Schatten der KI-Debatte Nemetschek wächst zweistellig, stellt sein Geschäft auf Abos um und bringt eigene KI-Produkte auf den Markt. Dass die Nemetschek Aktie dennoch rund ein Drittel unter ihrem Hoch notiert, liegt weniger an den Zahlen als an der grundsätzlichen Frage, wie KI die Softwarebranche verändert. Das leicht verfehlte organische Wachstum hat diese Zweifel verstärkt. Für die Nemetschek Aktienprognose entscheidend wird, ob die neuen KI-Angebote messbar zum Wachstum beitragen. Gelingt das, könnte die Aktie von heute aus betrachtet unterschätzt sein.

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