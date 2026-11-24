Der Kurssturz der Nemetschek Aktie hat zwei Ebenen. Konkret löste die Studie von JPMorgan den Verkauf aus: Analyst Joseph George stufte die Aktie von „Overweight“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 110 auf 50 Euro. Zusätzlich strich er Nemetschek aus der „Analyst Focus List“ der Bank. Die Studie entstand am Freitagabend und verbreitete sich am Montag.

Die Begründung: Die Investmentstory sei komplexer geworden, die Markterwartungen an das organische Wachstum dürften sinken, das Design-Geschäft sei im dritten Quartal schwach gewesen und habe weiter Gegenwind, und die Bewertung liege über dem Sektordurchschnitt. Eine Erholung erwartet JPMorgan nicht. Das neue Ziel stützt sich auf Schätzungen für Ende 2028. Nach Medienberichten verweist die Studie außerdem auf den langsameren Umstieg auf Abo-Modelle im Design-Bereich, ein mögliches Schrumpfen im Mediengeschäft und eine Beteiligungsstruktur bei der zugekauften Firma HCSS, die den Ausblick im Segment Build trübe.

Ein neuer Unternehmenstermin steckt nicht hinter dem Kurssturz. Schon am Freitag hatte die Aktie bei 54,10 Euro geschlossen, rund 3,3 Prozent im Minus. Im November hat sie damit nach Medienberichten rund ein Drittel an Wert verloren, seit Jahresbeginn fast die Hälfte.