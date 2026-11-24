Die Nemetschek Aktie (ISIN DE0006452907, Ticker NEM) hat am Montag, 23. November 2026, bei rund 51 Euro geschlossen (Xetra, Minus von etwa 5,7 Prozent) und war damit größter Verlierer im MDAX. Im Handelsverlauf rutschte sie bis auf 49,30 Euro und damit erstmals seit Februar 2023 unter die Marke von 50 Euro. Auslöser war die Abstufung durch JPMorgan auf „Underweight“ mit einem halbierten Kursziel. Diese Nemetschek Aktienanalyse fragt, ob der Markt übertreibt oder ob sich das Geschäftsmodell ändert.
Nemetschek Aktienanalyse: Kurssturz auf rund 51 Euro nach JPMorgan-Abstufung, Umsatz aber +27 Prozent – Überreaktion oder Warnsignal?
Die Nemetschek Aktie fällt nach der Abstufung durch JPMorgan auf Underweight zeitweise unter 50 Euro. Die Nemetschek Aktienanalyse prüft Zahlen, Bewertung und die Nemetschek Aktienprognose der Analysten im Streit um die KI-Angst bei Bausoftware.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nemetschek SE, München
- Ticker / ISIN
- NEM / DE0006452907
- Index
- MDAX, TecDAX
- Intraday-Tief 23.11.
- 49,30 EUR
- Dividende 2025
- 0,68 EUR je Aktie
Stand: 23.11.2026, Xetra-Schlusskurs; Tradegate-Kurs von heute Morgen lag zum Redaktionsschluss nicht vor
Kursziel mehr als halbiert
JPMorgan-Analyst Joseph George senkt das Ziel von 110 auf 50 Euro und streicht die Aktie aus seiner Favoritenliste.
Zahlen stark, Gewinn schwächer
Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie fiel von 0,48 auf 0,40 Euro.
Sektor unter Druck
Anleger schichten aus europäischer Software um, die Angst vor Künstlicher Intelligenz belastet die Branche.
Streit der Analysten
Während JPMorgan skeptisch ist, hält Goldman Sachs an Kaufen mit 90 Euro Ziel fest.
Der Auslöser
Was ist bei der Nemetschek Aktie passiert – und warum fällt sie so stark?
Der Kurssturz der Nemetschek Aktie hat zwei Ebenen. Konkret löste die Studie von JPMorgan den Verkauf aus: Analyst Joseph George stufte die Aktie von „Overweight“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 110 auf 50 Euro. Zusätzlich strich er Nemetschek aus der „Analyst Focus List“ der Bank. Die Studie entstand am Freitagabend und verbreitete sich am Montag.
Die Begründung: Die Investmentstory sei komplexer geworden, die Markterwartungen an das organische Wachstum dürften sinken, das Design-Geschäft sei im dritten Quartal schwach gewesen und habe weiter Gegenwind, und die Bewertung liege über dem Sektordurchschnitt. Eine Erholung erwartet JPMorgan nicht. Das neue Ziel stützt sich auf Schätzungen für Ende 2028. Nach Medienberichten verweist die Studie außerdem auf den langsameren Umstieg auf Abo-Modelle im Design-Bereich, ein mögliches Schrumpfen im Mediengeschäft und eine Beteiligungsstruktur bei der zugekauften Firma HCSS, die den Ausblick im Segment Build trübe.
Ein neuer Unternehmenstermin steckt nicht hinter dem Kurssturz. Schon am Freitag hatte die Aktie bei 54,10 Euro geschlossen, rund 3,3 Prozent im Minus. Im November hat sie damit nach Medienberichten rund ein Drittel an Wert verloren, seit Jahresbeginn fast die Hälfte.
Das Unternehmen
Was macht Nemetschek – und wo liegen die Schwächen?
Nemetschek liefert Software für Architekten, Bauunternehmen und Gebäudebetreiber. Das Geschäft gliedert sich in vier Segmente: Design (Planungssoftware), Build (Bau- und Kostenmanagement), Manage (Gebäudebetrieb) und Media (Visualisierung für Medien- und Designbranche). Der Konzern stellt zunehmend auf wiederkehrende Abo-Erlöse um.
|Segment
|Umsatz Q3 2026
|Wachstum
|Design
|138,5 Mio. EUR
|+7,2 %
|Build
|190,8 Mio. EUR
|+56,6 %
|Manage
|13,0 Mio. EUR
|+4,0 %
|Media
|29,5 Mio. EUR
|−2,7 %
|Konzern
|371,1 Mio. EUR
|+26,6 %
Build enthält den Zukauf HCSS. Umsatzwachstum jeweils zum Vorjahresquartal.
Quelle: Nemetschek, Quartalsmitteilung vom 05.11.2026
Die Tabelle zeigt das Problem, das JPMorgan anspricht. Das starke Gesamtwachstum von 26,6 Prozent kommt zu einem großen Teil aus der Übernahme von HCSS. Ohne HCSS lag der Umsatz bei 333,3 Millionen Euro, ein Plus von 13,7 Prozent. Im wichtigsten Segment Design wuchs der Umsatz nur um 7,2 Prozent, Media schrumpfte.
Die Zahlen
Wie solide sind die Zahlen hinter der Nemetschek Aktie – und was kostet sie?
Der Konzern meldete für das dritte Quartal einen wiederkehrenden Jahresumsatz (ARR) von 1.462,2 Millionen Euro, ein Plus von 35,8 Prozent, organisch von 18,0 Prozent. Der Abo- und Softwareumsatz stieg um 52,4 Prozent auf 321,9 Millionen Euro. Das EBITDA lag bei 115,9 Millionen Euro mit einer Marge von 31,2 Prozent nach 32,5 Prozent im Vorjahr, das Ergebnis je Aktie bei 0,40 Euro nach 0,48 Euro. Bereinigt um Sondereffekte verbesserte es sich auf 0,66 Euro (plus 20 Prozent). Nach der Veröffentlichung am 5. November gab die Aktie nach, weil das Ergebnis je Aktie hinter den Erwartungen blieb.
Die Prognose für 2026 bestätigte das Unternehmen: organisches Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent bei einer EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent. Der Zukauf HCSS soll rund sechs Prozentpunkte Wachstum beisteuern und die Marge um etwa 1,5 Prozentpunkte verwässern. Gesenkt hat Nemetschek die Erwartung für Manage (nun mittleres einstelliges Wachstum) und Media (nun etwa stabil).
|Kennzahl
|Nemetschek
|Sektor
|Autodesk
|KGV erwartet 2026
|23–27
|17,5
|19,4
|Dividendenrendite
|rund 1,3 %
|–
|–
Erwartetes KGV 2026 je nach Schätzung unterschiedlich; Sektor- und Autodesk-Wert laut Analysten-Schätzungen.
Quelle: Analysten-Schätzungen, Stand November 2026
Auf Basis der Schätzungen ist die Nemetschek Aktie damit trotz des Rückgangs höher bewertet als der Sektor, was JPMorgan als Argument anführt. Die Dividende von 0,68 Euro je Aktie für 2025 ergibt bei 51 Euro eine Rendite von rund 1,3 Prozent. Die Nettoliquidität nennt die Quartalsmitteilung nicht.
Die Profis
Wie sieht die Nemetschek Aktienprognose der Analysten aus – und wer hat recht?
Vor der JPMorgan-Abstufung lag das mittlere Kursziel nach verfügbaren Auswertungen bei rund 80 Euro, die Spanne reichte von 50 bis 115 Euro. Die Mehrheit der Häuser stand auf Kaufen, dazu kamen wenige Halteempfehlungen und eine Verkaufsempfehlung. Der Konsens dürfte damit nach der Abstufung nach unten rücken.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan (Joseph George)
|Underweight (zuvor Overweight)
|50 EUR (zuvor 110 EUR)
|23.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|90 EUR (zuvor 100 EUR)
|18.11.2026
|DZ Bank
|Hold
|–
|05.11.2026
Ratings sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Studien der genannten Häuser, nach Medienberichten
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Einschätzungen stammen von JPMorgan, Goldman Sachs und der DZ Bank und geben deren Sicht wieder, nicht die der aktiencheck.de AG. Offenlegungen der Quellen: JPMorgan, Goldman Sachs, DZ Bank.
Die Spanne von 50 bis 90 Euro zeigt, wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen. Goldman Sachs senkte sein Kursziel schon am 18. November auf 90 Euro, blieb aber bei Kaufen. Die Debatte dreht sich um die Frage, ob Künstliche Intelligenz das Geschäft mit Planungssoftware angreift oder nur die Bewertung drückt. Das Unternehmen betonte nach den Quartalszahlen nach Medienberichten, widerstandsfähig gegenüber KI-Disruption zu sein; ein unabhängiger Beleg dafür liegt nicht vor.
Der Chart
Wie steht die Nemetschek Aktie charttechnisch da – hält die 50-Euro-Marke?
Charttechnisch war der Montag ein Bruch. Die Aktie unterschritt das Jahrestief von 50,45 Euro vom Juni und die runde Marke von 50 Euro, erholte sich aber bis zum Schluss wieder auf rund 51 Euro. Entscheidend ist aus Sicht von Marktbeobachtern ein Xetra-Schluss über 50 Euro; ein Schluss darunter könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen. Nach oben gilt eine Rückeroberung von rund 54 Euro, dem Freitagsschluss, als erstes Entspannungssignal. Die Aktie handelt unter ihren wichtigen gleitenden Durchschnitten. Diese Beschreibung ist keine Handlungsempfehlung.
Die Szenarien
Was bedeutet das für die Nemetschek Aktienprognose – welche Szenarien diskutiert der Markt?
Die Analysten zeichnen im Kern zwei Bilder. Im skeptischen Szenario, das JPMorgan vertritt, sinken die Markterwartungen an das organische Wachstum weiter, die Umstellung auf Abo-Modelle bremst und die Bewertung gleicht sich dem Sektor an. Das Kursziel von 50 Euro ergibt sich daraus. Im konstruktiven Szenario, wie es Goldman Sachs mit 90 Euro zeichnet, bleibt der Abo-Umsatz stark, die Marge erholt sich und der Sektor wird nach der Verkaufswelle wieder höher bewertet. Welches Szenario eintritt, hängt von den nächsten Quartalszahlen und vom Stimmungsumschwung in der Softwarebranche ab. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Der Blick nach vorn
Was sollten Anleger bei der Nemetschek Aktie jetzt beobachten – und welche Termine stehen an?
Beobachtenswert sind außerdem weitere Analystenstimmen, die Umsatzentwicklung im Design-Segment und die Integration von HCSS.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum fällt die Nemetschek Aktie am 23.11.2026? JPMorgan hat die Aktie auf „Underweight“ abgestuft und das Kursziel von 110 auf 50 Euro gesenkt. Dazu kommt die Schwäche europäischer Softwarewerte.
Wie hoch ist die Dividende der Nemetschek Aktie? Für 2025 zahlte das Unternehmen 0,68 Euro je Aktie, bei 51 Euro entspricht das einer Rendite von rund 1,3 Prozent.
Was sagt die Nemetschek Aktienprognose der Analysten? Die Spanne reicht von 50 Euro (JPMorgan, Underweight) bis 90 Euro (Goldman Sachs, Buy). Das mittlere Ziel lag zuvor bei rund 80 Euro.
Wie hat Nemetschek zuletzt abgeschnitten? Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, organisch ohne HCSS um 13,7 Prozent. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Ein Termin für den Geschäftsbericht 2026 ist noch nicht veröffentlicht; im Vorjahr erschien er Mitte März.
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