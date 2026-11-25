Warum fiel die Nemetschek Aktie nach den Zahlen?

Weil das organische Wachstum hinter den Erwartungen blieb und der Gewinn je Aktie sank.

Was zeigt Nemetschek auf der BIM World?

KI-Anwendungen für Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden, unter anderem in Allplan, Archicad und Bluebeam.

Wann legt Nemetschek die Jahreszahlen vor?

Am 25. März 2027.