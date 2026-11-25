Die Nemetschek Aktie erlebt ein schwieriges Jahr. Dabei wächst der Münchner Anbieter von Software für Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen weiter kräftig: Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz einschließlich der übernommenen Baufirmen-Software HCSS um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Doch der Gewinn je Aktie sank auf 0,40 Euro nach 0,48 Euro im Vorjahr. Am Tag der Zahlen verlor die Nemetschek Aktie mehr als 8 Prozent.
Nemetschek Aktie: Umsatz plus 27 Prozent, Kurs minus 8 Prozent, KI-Auftritt auf der BIM World – kommt jetzt die Wende für die Bau-Software?
Der Münchner Software-Spezialist für Architekten und Bauherren wächst kräftig, doch der Gewinn je Aktie sinkt und die Börse straft ab. Jetzt soll künstliche Intelligenz die Nemetschek Aktie aus dem Tief holen.
Die Enttäuschung
Organisch langsamer als erhofft
Für die Kursreaktion sorgte vor allem das organische Wachstum, also ohne Zukäufe und Währungseffekte. Es blieb mit Werten zwischen 12,5 und 13,7 Prozent je nach Quelle hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Zudem kappte Nemetschek die Ziele für zwei kleinere Sparten. Die Konzernprognose eines organischen Umsatzwachstums von 14 bis 15 Prozent für 2026 bestätigte der Vorstand dennoch. Nach neun Monaten stand ein Umsatzplus von 16,8 Prozent auf gut eine Milliarde Euro zu Buche.
Die KI-Offensive
Neue KI-Werkzeuge für den Bau
Die Antwort des Konzerns heißt künstliche Intelligenz. Auf der Fachmesse BIM World in München präsentiert Nemetschek am 24. und 25. November KI-Anwendungen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Neue Versionen der Programme Allplan, Archicad und Bluebeam sollen mit sogenannter agentischer KI selbstständig Aufgaben übernehmen. Ob daraus spürbar mehr Umsatz entsteht, müssen die kommenden Quartale zeigen. Die Jahreszahlen folgen am 25. März 2027.
Die Nemetschek Aktie steckt in einem klassischen Software-Dilemma: kräftiges Wachstum, aber sinkende Gewinne und die Angst, dass KI das Geschäftsmodell verändert. Der Konzern versucht, KI vom Risiko zum Verkaufsargument zu machen.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum fiel die Nemetschek Aktie nach den Zahlen?
Weil das organische Wachstum hinter den Erwartungen blieb und der Gewinn je Aktie sank.
Was zeigt Nemetschek auf der BIM World?
KI-Anwendungen für Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden, unter anderem in Allplan, Archicad und Bluebeam.
Wann legt Nemetschek die Jahreszahlen vor?
Am 25. März 2027.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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