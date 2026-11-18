Am Vortag hatten Softwarewerte weltweit nachgegeben: SAP schloss am Dienstag 5,6 Prozent im Minus bei 201,50 Euro, in den USA fiel unter anderem Salesforce um mehr als 9 Prozent. Der Markt fürchtet laut Berichten, dass KI-Agenten das klassische Lizenzmodell pro Nutzer aushöhlen und Kapital in KI-Labore abfließt, zudem steht der Börsengang von Anthropic an. Heute setzt sich das fort: SAP lag um 16:37 Uhr bei 193,92 Euro, minus 3,76 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion trifft das auch die Nemetschek Aktie, obwohl deren Geschäft mit Software für Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen stark projektgetrieben ist. Eine belegte Kausalität gibt es nicht.