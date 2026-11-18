Die Nemetschek Aktie ist am Mittwochnachmittag der zweitgrößte TecDAX Verlierer: Um 16:38 Uhr notiert das Papier laut onvista-Kursliste bei 57,40 Euro, ein Minus von 5,82 Prozent beziehungsweise 3,55 Euro. Damit hat die Aktie die runde Marke von 60 Euro klar unterschritten, die zuletzt als Bastion galt. Der TecDAX stand zur selben Zeit bei 3.958,77 Punkten (minus 0,78 Prozent).
Nemetschek Aktie: TecDAX Verlierer zum Handelsschluss – Software-Ausverkauf drückt den Kurs auf 57 Euro, wo liegt der Halt unter der 60-Euro-Marke?
Die Nemetschek Aktie ist am Nachmittag zweitgrößter TecDAX Verlierer: Minus 5,8 Prozent auf 57,40 Euro um 16:38 Uhr. Die 60-Euro-Marke ist gerissen, Goldman Sachs hat das Kursziel auf 90 Euro gesenkt, und der Software-Sektor steht nach dem SAP-Absturz weiter unter Druck. Was die Aktie belastet, welche Zahlen gelten und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Software unter Druck: warum die Nemetschek Aktie heute TecDAX Verlierer ist
Ein einzelner Auslöser aus dem Unternehmen fehlt. Die Schwäche folgt dem Muster der Softwarewerte: Erst SAP, dann der Rest der Branche.
Am Vortag hatten Softwarewerte weltweit nachgegeben: SAP schloss am Dienstag 5,6 Prozent im Minus bei 201,50 Euro, in den USA fiel unter anderem Salesforce um mehr als 9 Prozent. Der Markt fürchtet laut Berichten, dass KI-Agenten das klassische Lizenzmodell pro Nutzer aushöhlen und Kapital in KI-Labore abfließt, zudem steht der Börsengang von Anthropic an. Heute setzt sich das fort: SAP lag um 16:37 Uhr bei 193,92 Euro, minus 3,76 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion trifft das auch die Nemetschek Aktie, obwohl deren Geschäft mit Software für Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen stark projektgetrieben ist. Eine belegte Kausalität gibt es nicht.
Hinzu kommt eine Analystenstimme: Goldman Sachs hat laut dpa-AFX die Einstufung „Buy“ bestätigt, das Kursziel aber von 100 auf 90 Euro gesenkt. Analyst Mohammed Moawalla begründet das mit angepassten Schätzungen nach den Quartalszahlen. Die Studie stammt vom Vorabend. Weitere Häuser sehen laut aktiencheck.de Ziele zwischen 79 und 110 Euro, darunter die Deutsche Bank (80 Euro) und JPMorgan (110 Euro). Es handelt sich ausdrücklich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
Der Hintergrund
Starkes Wachstum, aber gedämpfte Segmente
Die Nemetschek Group (ISIN DE0006452907, Xetra-Symbol NEM) hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro gesteigert, getragen von der Übernahme von HCSS. Ohne diesen Zukauf lag das Plus bei 13,7 Prozent. Das EBITDA stieg um 21,8 Prozent auf 115,9 Millionen Euro, die Marge ging aber auf 31,2 Prozent zurück nach 32,5 Prozent im Vorjahr. Der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) wuchs um 35,8 Prozent auf 1.462,2 Millionen Euro.
Prognose 2026 bestätigt
Nemetschek erwartet ein währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent und eine organische EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent.
Segmente gedämpft
Im Segment Manage rechnet das Unternehmen nun mit mittlerem einstelligem Wachstum, zuvor war es niedrig zweistellig. Für Media wird ein etwa stabiler Umsatz erwartet.
Ergebnis unter Druck
Das EBIT sank im Quartal um 1,9 Prozent auf 76,1 Millionen Euro, das Konzernergebnis um 15,7 Prozent auf 46,6 Millionen Euro.
Die Marken
Nemetschek Aktie: die 60 Euro sind jetzt Widerstand
Charttechnisch ist die Nemetschek Aktie nach Einschätzung der Redaktion angeschlagen. Die 60-Euro-Marke, an der der Kurs in den vergangenen Tagen mehrfach gehalten hatte, wirkt nun als Widerstand. Nach unten rückt das Jahrestief bei 50,50 Euro (26. Juni 2026) in den Blick. Eine Erholung müsste sich zunächst über 60 Euro behaupten; erst darüber käme die Zone um 75 Euro wieder ins Spiel.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum ist die Nemetschek Aktie heute TecDAX Verlierer?
Die Aktie leidet unter dem Ausverkauf bei Softwarewerten, ausgelöst durch KI-Sorgen und den Absturz von SAP. Hinzu kommt die Kurszielsenkung durch Goldman Sachs. Eine konkrete Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Welches Kursziel nennt Goldman Sachs für die Nemetschek Aktie?
Goldman Sachs bestätigt „Buy“ und senkt das Ziel von 100 auf 90 Euro. Das ist die Einschätzung des Hauses.
Wie lief das dritte Quartal 2026?
Der Umsatz stieg um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, das EBITDA um 21,8 Prozent auf 115,9 Millionen Euro.
Welche Marke ist für die Nemetschek Aktie wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die 60-Euro-Marke nach oben und das Jahrestief bei 50,50 Euro nach unten.
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