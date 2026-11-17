Charttechnisch hat sich die Lage der Nemetschek Aktie zugespitzt. Die 200-Tage-Linie bei rund 63,50 Euro, unter die das Papier schon am Mittag gerutscht war, liegt nun deutlich über dem Kurs. Aus Sicht der Redaktion ist die runde Marke von 60 Euro die letzte psychologisch wichtige Zone vor einem größeren Loch: Das Jahrestief aus dem Juni liegt bei 50,50 Euro, rund 17 Prozent tiefer. Nach oben müsste die Aktie zunächst die 200-Tage-Linie und die Zone um 64 Euro zurückerobern. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund ein Drittel. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.