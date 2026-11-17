Die Nemetschek Aktie hat am Dienstag kräftig Federn gelassen. Zum Xetra-Schluss notierte das Papier des Münchner Bausoftware-Spezialisten bei 60,95 Euro, ein Minus von 3,25 Euro oder 5,06 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 64,20 Euro (Kurs 17:35 Uhr). Damit gehört Nemetschek zu den fünf größten TecDAX Verlierern, der Index selbst gab 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte nach. Am Mittag hatte das Minus noch bei 2,41 Prozent gelegen, bis zum Abend hat es sich mehr als verdoppelt. Der Schlusskurs liegt nur noch knapp einen Euro über der runden Marke von 60 Euro.
Nemetschek Aktie: TecDAX Verlierer zum Handelsschluss – Minus über 5 Prozent, nur Cents über der 60-Euro-Marke, hält die letzte Bastion vor dem Jahrestief-Test?
Die Nemetschek Aktie schließt auf Xetra bei 60,95 Euro, 5,06 Prozent unter dem Vortag, und gehört zu den fünf größten TecDAX Verlierern. Der Bausoftware-Spezialist fällt mit der gesamten Softwarebranche, das Kaufvotum der Deutschen Bank vom Montag ist vergessen. Was hinter dem Rutsch steckt, warum die 60-Euro-Marke jetzt zählt und was Analysten sagen.
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Die Tagesbilanz
Nemetschek Aktie als TecDAX Verlierer: Software unter Generalverdacht
Eine eigene Unternehmensnachricht gab es auch am Nachmittag nicht. Nemetschek fiel, weil die gesamte Branche fiel.
Laut Dow Jones prägte am Dienstag ein breiter Rückzug aus Technologiewerten den Handel. Vor den Nvidia-Zahlen am Abend, nach gestiegenen Anleiherenditen und mit Blick auf den Börsengang von Anthropic am Donnerstag trennten sich Anleger vor allem von Software. Im TecDAX verloren SAP, IONOS und ATOSS jeweils mehr als 5 Prozent, in New York standen Salesforce und Workday ähnlich stark unter Druck. Eine Unternehmensmeldung oder neue Studie zu Nemetschek haben wir für Dienstag nicht gefunden.
Für die Nemetschek Aktie ist das besonders bitter, weil am Montag noch das Gegenteil galt. Deutsche Bank Research hatte die Einstufung „Buy“ mit 80 Euro bestätigt und die Schwäche im Design-Geschäft als „eher eine vorübergehende Schwäche als eine KI-Verdrängung“ eingeordnet. Die Aktie legte daraufhin 0,94 Prozent zu. Einen Tag später ist dieser Effekt mehr als aufgezehrt. Nach Einschätzung der Redaktion rückt der Anthropic-Börsengang genau die Frage in den Mittelpunkt, die auf Nemetschek lastet: ob KI-Modelle klassische Anwendungssoftware für Architekten und Bauplaner verdrängen können.
Sektor-Ausverkauf
Vier der fünf größten TecDAX Verlierer des Tages kommen aus der Softwarebranche.
KI-Debatte vor dem Anthropic-Börsengang
Die Sorge vor einer Verdrängung klassischer Anwendungssoftware kehrt mit Wucht zurück.
Organisches Wachstum knapp verfehlt
Im dritten Quartal lag das organische Plus unter den Erwartungen.
Die Zahlen
Wachstum mit Zukauf, Druck auf die Marge
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, getragen auch vom zugekauften US-Anbieter HCSS. Organisch und währungsbereinigt wuchs Nemetschek um 12,5 Prozent, erwartet worden waren rund 13,6 Prozent. Das Ergebnis je Aktie sank von 0,48 auf 0,40 Euro, die EBITDA-Marge von 32,5 auf 31,2 Prozent. Für 2026 bestätigte der Vorstand ein organisches, währungsbereinigtes Umsatzplus von 14 bis 15 Prozent bei einer EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent. Mit eigenen KI-Produkten wie Archicad Max und Bluebeam Max versucht der Konzern, die Debatte zu drehen.
Die Marken
Nemetschek Aktie: 60 Euro als letzte runde Bastion
Charttechnisch hat sich die Lage der Nemetschek Aktie zugespitzt. Die 200-Tage-Linie bei rund 63,50 Euro, unter die das Papier schon am Mittag gerutscht war, liegt nun deutlich über dem Kurs. Aus Sicht der Redaktion ist die runde Marke von 60 Euro die letzte psychologisch wichtige Zone vor einem größeren Loch: Das Jahrestief aus dem Juni liegt bei 50,50 Euro, rund 17 Prozent tiefer. Nach oben müsste die Aktie zunächst die 200-Tage-Linie und die Zone um 64 Euro zurückerobern. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund ein Drittel. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Kursziele von 75 bis 110 Euro: weit über dem Kurs
Die Analysten bleiben gelassen, eine neue Studie gab es am Dienstag nicht. Neben der Deutschen Bank mit 80 Euro hält Exane BNP Paribas an „Outperform“ fest, hat das Ziel aber am 9. November auf 75 Euro gesenkt. JPMorgan sieht bei „Overweight“ 110 Euro, Jefferies bei „Buy“ 79 Euro. Die große Lücke zwischen Kurszielen und Kurs zeigt, wie stark die Stimmung derzeit die Bewertung bestimmt. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum ist die Nemetschek Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie fiel mit dem gesamten Softwaresektor, der vor den Nvidia-Zahlen und dem Anthropic-Börsengang aus Sorge vor KI-Disruption verkauft wurde. Zum Xetra-Schluss verlor sie 5,06 Prozent auf 60,95 Euro.
Warum stieg die Aktie am Montag noch?
Die Deutsche Bank hatte ihr Kaufvotum mit 80 Euro bestätigt und die Schwäche im Design-Geschäft als vorübergehend eingestuft.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Nemetschek Aktie?
Das Kürzel ist NEM, die ISIN lautet DE0006452907.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die runde Marke von 60 Euro nach unten und die 200-Tage-Linie um 63,50 Euro nach oben.
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