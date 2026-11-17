Die Nemetschek Aktie zählt am Dienstagmittag zu den größten TecDAX Verlierern. Um 13:22 Uhr kostet das Papier auf Xetra 62,65 Euro, das sind 1,55 Euro oder 2,41 Prozent weniger als zum Vortagesschluss von 64,20 Euro. Damit belegt der Münchner Bausoftware-Spezialist Rang fünf am Ende des Technologieindex, der um 13:21 Uhr 0,70 Prozent auf 4.039,68 Punkte verliert. Besonders bitter: Der Gewinn vom Montag ist nicht nur verpufft, die Aktie notiert inzwischen auch unter dem Freitagsschluss von 63,60 Euro.
Nemetschek Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag – Software-Schwäche frisst das Deutsche-Bank-Plus, wird die 60-Euro-Marke zum Prüfstein?
Die Nemetschek Aktie gehört am Dienstagmittag zu den größten TecDAX Verlierern: Um 13:22 Uhr notiert sie auf Xetra bei 62,65 Euro, 2,41 Prozent im Minus. Der Gewinn vom Montag nach dem Kaufvotum der Deutschen Bank ist damit mehr als aufgezehrt. Software-Werte wie SAP, IONOS und ATOSS stehen vor den Nvidia-Zahlen und dem Anthropic-Börsengang unter Druck, während sich Chipwerte erholen. Was hinter dem Rückschlag steckt und welche Marken jetzt zählen.
NEMNEM
Der Auslöser
Software unter Druck, Chips erholt: die Rotation dreht sich um
Eine eigene Unternehmensnachricht zu Nemetschek haben wir für Dienstag nicht gefunden. Die Aktie fällt mit dem gesamten Softwaresektor.
Das Bild im TecDAX ist am Mittag spiegelverkehrt zum Vortag. Am Montag hatten Anleger Halbleiterwerte vor den Nvidia-Zahlen gemieden und Alternativen gesucht, davon profitierte auch die Nemetschek Aktie. Am Dienstag erholen sich Aixtron, PVA TePla und SUSS MicroTec, während die Softwarewerte das Feld von hinten anführen: SAP verliert 2,76 Prozent, IONOS 2,69 Prozent, ATOSS 2,17 Prozent. Technologiewerte gelten laut Marktberichten am Mittag als schwächster Sektor in Europa.
Für die Nervosität gibt es mehrere Gründe. Neue US-Exportregeln für KI-Chips haben die Börsen in Asien belastet, die US-Futures liegen leicht im Minus, und am Abend legt Nvidia nach US-Börsenschluss Zahlen vor. Bei SAP kommt der angekündigte Wechsel von Vorstand Thomas Saueressig zu IONOS hinzu. Aus Sicht der Redaktion spielt für die Nemetschek Aktie zudem der Börsengang von Anthropic am Donnerstag eine Rolle: Er rückt die Frage, ob KI-Modelle klassische Anwendungssoftware verdrängen, erneut in den Mittelpunkt – genau die Sorge, die auf Nemetschek seit Monaten lastet.
Der Rückblick
Deutsche Bank sieht nur eine Delle – doch der Effekt hält nur einen Tag
Noch am Montag war die Nemetschek Aktie TecDAX Gewinner. Deutsche Bank Research hatte die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 80 Euro bestätigt. Analyst Nicolas Herms wertet die Schwäche im Design-Geschäft mit Archicad und Allplan als „eher eine vorübergehende Schwäche als eine KI-Verdrängung“. Das brachte ein Plus von 0,94 Prozent. Dass dieser Effekt schon am Dienstagmittag vollständig verpufft ist, zeigt, wie stark die Stimmung im Sektor derzeit Einzelargumente überlagert.
Wachstum mit Zukauf
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, getragen auch vom US-Anbieter HCSS.
Organisch knapp verfehlt
Währungsbereinigt und ohne HCSS wuchs Nemetschek um 12,5 Prozent, erwartet worden waren rund 13,6 Prozent.
Ergebnis je Aktie gesunken
Das ausgewiesene Ergebnis je Aktie fiel von 0,48 auf 0,40 Euro, die EBITDA-Marge von 32,5 auf 31,2 Prozent.
Prognose bestätigt
Für 2026 erwartet Nemetschek organisch ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 14 bis 15 Prozent bei 32 bis 33 Prozent EBITDA-Marge.
Die Marken
Nemetschek Aktie unter der 200-Tage-Linie: 60 Euro rückt in den Blick
Charttechnisch hat der Rückschlag Gewicht. Laut boerse.de verläuft die 200-Tage-Linie bei rund 63,50 Euro – die Nemetschek Aktie ist am Mittag unter diese Linie gerutscht. Aus Sicht der Redaktion ist die runde Marke von 60 Euro die nächste psychologisch wichtige Zone. Nach oben müsste die Aktie zunächst die Region um 64 Euro zurückerobern, die Montag noch Schlusskurs war; darüber liegt die Hürde bei 65 Euro. Das Jahrestief vom Juni bei 50,50 Euro ist noch rund 19 Prozent entfernt, zum 52-Wochen-Hoch von 96,70 Euro fehlen gut 50 Prozent. Es handelt sich um eine Einschätzung der Redaktion, nicht um eine Prognose.
Die Analysten
Kursziele von 75 bis 110 Euro: die Häuser bleiben gelassen
Neue Analystenstudien vom Dienstag liegen uns nicht vor. Die jüngsten Einschätzungen sind überwiegend positiv: Neben der Deutschen Bank mit 80 Euro hält Exane BNP Paribas an „Outperform“ fest, hat das Kursziel am 9. November aber von 80 auf 75 Euro gesenkt. JPMorgan bestätigte nach den Quartalszahlen „Overweight“ mit 110 Euro, Jefferies nennt bei „Buy“ 79 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum ist die Nemetschek Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie fällt mit dem Softwaresektor, der vor den Nvidia-Zahlen und dem Anthropic-Börsengang unter Druck steht, während Anleger zurück in Chipwerte gehen. Um 13:22 Uhr notiert sie auf Xetra bei 62,65 Euro, minus 2,41 Prozent.
Warum stieg die Aktie am Montag noch?
Die Deutsche Bank hatte ihr Kaufvotum mit Kursziel 80 Euro bestätigt und die Schwäche im Design-Geschäft als vorübergehend eingestuft.
Welche Kennungen hat die Nemetschek Aktie?
Das Kürzel lautet NEM, die ISIN DE0006452907, die WKN 645290.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die 200-Tage-Linie um 63,50 Euro und die Hürde bei 65 Euro nach oben, die runde Marke von 60 Euro nach unten.
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