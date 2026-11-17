Charttechnisch hat der Rückschlag Gewicht. Laut boerse.de verläuft die 200-Tage-Linie bei rund 63,50 Euro – die Nemetschek Aktie ist am Mittag unter diese Linie gerutscht. Aus Sicht der Redaktion ist die runde Marke von 60 Euro die nächste psychologisch wichtige Zone. Nach oben müsste die Aktie zunächst die Region um 64 Euro zurückerobern, die Montag noch Schlusskurs war; darüber liegt die Hürde bei 65 Euro. Das Jahrestief vom Juni bei 50,50 Euro ist noch rund 19 Prozent entfernt, zum 52-Wochen-Hoch von 96,70 Euro fehlen gut 50 Prozent. Es handelt sich um eine Einschätzung der Redaktion, nicht um eine Prognose.