Die Nemetschek Aktie bleibt am Abend unter Druck, hat sich aber etwas vom Tagestief gelöst. Auf Tradegate notierte das Papier des Münchner Bausoftware-Spezialisten um 21:03 Uhr bei 61,25 Euro, ein Minus von 2,75 Euro oder 4,30 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit zählt Nemetschek im Späthandel zu den fünf größten TecDAX Verlierern, auf Rang fünf. Zum Xetra-Schluss hatte die Aktie mit 60,95 Euro nur knapp einen Euro über der runden Marke von 60 Euro gelegen. Der TecDAX notierte laut UBS-Indikation um 21 Uhr bei 3.991,40 Punkten, 1,54 Prozent im Minus.
Nemetschek Aktie: TecDAX Verlierer im Späthandel – leichte Erholung über 61 Euro, ist die 60-Euro-Bastion damit schon gerettet?
Die Nemetschek Aktie zählt auch im Späthandel zu den fünf größten TecDAX Verlierern: Auf Tradegate kostet sie um 21:03 Uhr 61,25 Euro, 4,30 Prozent weniger als am Vortag. Gegenüber dem Xetra-Schluss knapp über 60 Euro hat sich der Bausoftware-Spezialist etwas gefangen. Was auf der Aktie lastet und welche Marken jetzt zählen.
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Der Abend
Nemetschek Aktie als TecDAX Verlierer: Software bleibt unter Generalverdacht
Eine eigene Nachricht gab es auch am Abend nicht. Nemetschek fällt, weil die Branche fällt, in Europa wie in den USA.
Am Abend kam der Druck aus New York. Dort weitete sich der Ausverkauf bei Softwarewerten aus, Salesforce verlor zeitweise mehr als 9 Prozent, ServiceNow und Intuit jeweils fast 7 Prozent. Der Börsengang von Anthropic am Donnerstag lenkt den Blick auf die Frage, ob KI-Modelle klassische Anwendungssoftware verdrängen können, für Architekten und Bauplaner ebenso wie für Vertriebsteams. Dass die Nemetschek Aktie sich dennoch leicht vom Xetra-Schluss erholte, wertet die Redaktion als vorsichtiges Zeichen, dass bei 60 Euro erste Käufer bereitstehen.
Bitter für Anleger: Erst am Montag hatte Deutsche Bank Research die Einstufung „Buy“ mit 80 Euro bestätigt und die Schwäche im Design-Geschäft als vorübergehend eingestuft, nicht als KI-Verdrängung. Die Aktie legte daraufhin 0,94 Prozent zu. Dieser Effekt ist nach einem Tag mehr als aufgezehrt.
Sektor-Ausverkauf
Vier der fünf größten TecDAX Verlierer kommen aus der Softwarebranche.
KI-Debatte vor Anthropic
Die Sorge vor einer Verdrängung klassischer Anwendungssoftware ist zurück.
Organisches Wachstum knapp verfehlt
Im dritten Quartal lag das organische Plus unter den Erwartungen.
Die Zahlen
Wachstum mit Zukauf, Druck auf die Marge
Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Nemetschek (Kürzel NEM, ISIN DE0006452907) um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, getragen auch vom zugekauften US-Anbieter HCSS. Organisch und währungsbereinigt wuchs der Konzern um 12,5 Prozent, erwartet worden waren rund 13,6 Prozent. Das Ergebnis je Aktie sank von 0,48 auf 0,40 Euro, die EBITDA-Marge von 32,5 auf 31,2 Prozent. Für 2026 bestätigte der Vorstand ein organisches Umsatzplus von 14 bis 15 Prozent bei einer EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent.
Die Marken
Nemetschek Aktie: 60 Euro als letzte runde Bastion
Charttechnisch bleibt die Lage der Nemetschek Aktie angespannt. Die 200-Tage-Linie bei rund 63,50 Euro liegt deutlich über dem Kurs. Aus Sicht der Redaktion ist die runde Marke von 60 Euro die letzte psychologisch wichtige Zone vor einem größeren Loch: Das Jahrestief aus dem Juni liegt bei 50,50 Euro, rund 18 Prozent unter dem Abendkurs. Die leichte Erholung im Späthandel ändert daran wenig, solange die Aktie nicht wieder über die 200-Tage-Linie steigt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Kursziele von 75 bis 110 Euro: weit über dem Kurs
Neben der Deutschen Bank mit 80 Euro hält Exane BNP Paribas an „Outperform“ fest, mit einem auf 75 Euro gesenkten Ziel. JPMorgan sieht 110 Euro, Jefferies 79 Euro. Eine neue Studie vom Dienstag haben wir nicht gefunden. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum ist die Nemetschek Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie fiel mit dem Softwaresektor, der aus Sorge vor KI-Disruption verkauft wurde. Im Späthandel lag sie um 21:03 Uhr 4,30 Prozent im Minus bei 61,25 Euro.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Nemetschek Aktie?
Das Kürzel ist NEM, die ISIN lautet DE0006452907.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die runde Marke von 60 Euro nach unten und die 200-Tage-Linie um 63,50 Euro nach oben.
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