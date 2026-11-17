Die Nemetschek Aktie bleibt am Abend unter Druck, hat sich aber etwas vom Tagestief gelöst. Auf Tradegate notierte das Papier des Münchner Bausoftware-Spezialisten um 21:03 Uhr bei 61,25 Euro, ein Minus von 2,75 Euro oder 4,30 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit zählt Nemetschek im Späthandel zu den fünf größten TecDAX Verlierern, auf Rang fünf. Zum Xetra-Schluss hatte die Aktie mit 60,95 Euro nur knapp einen Euro über der runden Marke von 60 Euro gelegen. Der TecDAX notierte laut UBS-Indikation um 21 Uhr bei 3.991,40 Punkten, 1,54 Prozent im Minus.