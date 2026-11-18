Am Mittwoch hat Goldman Sachs sein Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung „Buy“ beibehalten. Das fällt zeitlich mit der Schwäche der Nemetschek Aktie zusammen, ein belegter Kausalzusammenhang ist es nicht. Hinzu kommt der Sektor: Die Sorge, dass generative KI klassische Software überflüssig machen und die Preissetzungsmacht untergraben könnte, belastet Softwarewerte wie SAP, Atoss und IONOS seit Tagen. Nach Einschätzung der Redaktion ziehen Anleger Geld aus Software ab und schichten in Chipwerte um, die am Mittag klar vorn liegen. Die Nemetschek Aktie zählt als TecDAX Verlierer zu den Leidtragenden dieser Rotation.