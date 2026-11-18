Die Nemetschek Aktie ist am Mittwochmittag der größte TecDAX Verlierer. Um 12:09 Uhr notiert das Papier auf Xetra bei 59,25 Euro, ein Minus von 2,79 Prozent, während der TecDAX insgesamt um rund 0,6 Prozent auf 4.014 Punkte zulegt. Die Aktie des Münchner Bausoftware-Spezialisten (Handelssymbol NEM, ISIN DE0006452907) rutscht damit wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 60 Euro. Schon am Dienstag hatte die Nemetschek Aktie zu den TecDAX Verlierern gehört.
Nemetschek Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag – Goldman kappt das Kursziel auf 90 Euro, hält die 60-Euro-Marke?
Die Nemetschek Aktie ist am Mittag größter TecDAX Verlierer: Minus 2,79 Prozent auf 59,25 Euro um 12:09 Uhr auf Xetra, während der Index zulegt. Goldman Sachs senkt das Kursziel von 100 auf 90 Euro, die KI-Angst im Softwaresektor wirkt nach. Was die Nemetschek Aktie belastet, welche Marken zählen und was die Analysten sagen.
NEMNEM
Der Auslöser
Goldman kappt, Software bleibt unter Druck – warum die Nemetschek Aktie fällt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Druck kommt von außen: einer Analystenabstufung und einem Sektor, den Anleger seit Tagen meiden.
Am Mittwoch hat Goldman Sachs sein Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung „Buy“ beibehalten. Das fällt zeitlich mit der Schwäche der Nemetschek Aktie zusammen, ein belegter Kausalzusammenhang ist es nicht. Hinzu kommt der Sektor: Die Sorge, dass generative KI klassische Software überflüssig machen und die Preissetzungsmacht untergraben könnte, belastet Softwarewerte wie SAP, Atoss und IONOS seit Tagen. Nach Einschätzung der Redaktion ziehen Anleger Geld aus Software ab und schichten in Chipwerte um, die am Mittag klar vorn liegen. Die Nemetschek Aktie zählt als TecDAX Verlierer zu den Leidtragenden dieser Rotation.
Die Zahlen
Wachstum durch Zukauf: was hinter der Nemetschek Aktie steckt
Im dritten Quartal steigerte Nemetschek den Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, getrieben von der seit Juli konsolidierten US-Übernahme HCSS. Organisch und währungsbereinigt lag das Plus bei 12,5 Prozent, der Markt hatte laut aktiencheck-Analyse rund 13,6 Prozent erwartet. Das EBITDA stieg auf 115,9 Millionen Euro, die Marge sank von 32,5 auf 31,2 Prozent. Für 2026 bestätigte der Konzern ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent und eine EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent. Am Tag der Zahlen am 5. November gab die Aktie zeitweise fast 11 Prozent nach.
Abo-Geschäft wächst kräftig
Der Abo- und SaaS-Umsatz legte um 52,4 Prozent auf 321,9 Millionen Euro zu, ein Effekt der Umstellung und des HCSS-Zukaufs.
Segment Build beschleunigt
Build wuchs inklusive HCSS um 56,6 Prozent, Design um 7,2 Prozent und Manage um 4,0 Prozent.
Marge und Ergebnis je Aktie unter Druck
Die HCSS-Integration belastet: Das ausgewiesene Ergebnis je Aktie fiel auf 0,40 Euro nach 0,48 Euro, bereinigt stieg es um 20 Prozent auf 0,66 Euro.
Die Marken
Nemetschek Aktie: 60 Euro als Bewährungsprobe
Nach dem Xetra-Schluss vom Dienstag bei 60,95 Euro verteidigt die Nemetschek Aktie die runde Marke von 60 Euro nur noch knapp. Nach Einschätzung der Redaktion wäre ein nachhaltiger Schlusskurs darunter ein charttechnisches Warnsignal, dann rückt das Jahrestief von 50,50 Euro (26. Juni 2026) wieder ins Blickfeld. Nach oben markiert die Zone um 75 Euro, über der die Aktie im Herbst zuletzt notierte, den nächsten Widerstand. Vom Rekordhoch bei 96,70 Euro vom November 2025 ist das Papier rund ein Drittel entfernt.
Die Analysten
Kursziele über dem Kurs: wie die Häuser die Nemetschek Aktie sehen
Die Analysten sehen überwiegend Spielraum nach oben, auch wenn die Ziele sinken. Goldman Sachs nennt nun 90 Euro, die Deutsche Bank bestätigte am 16. November ihre Kaufempfehlung mit einem Ziel von 80 Euro, JPMorgan hält an „Overweight“ mit 110 Euro fest. Jefferies hob das Ziel von 72 auf 79 Euro an, MWB Research senkte es auf 82 Euro. Im Schnitt liegt das Kursziel laut aktiencheck-Analyse bei rund 86 Euro. Das sind ausdrücklich Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum ist die Nemetschek Aktie heute TecDAX Verlierer?
Einen Einzelauslöser aus dem Unternehmen gibt es nicht. Am Mittwoch senkte Goldman Sachs das Kursziel auf 90 Euro, zugleich bleibt der Softwaresektor wegen der KI-Sorgen unter Druck und Anleger schichten in Chipwerte um.
Wie hoch ist das Kursziel für die Nemetschek Aktie?
Goldman Sachs nennt 90 Euro, die Deutsche Bank 80 Euro, JPMorgan 110 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser.
Welche Marke ist charttechnisch wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die Marke von 60 Euro, darunter das Jahrestief von 50,50 Euro.
Hat Nemetschek die Prognose gesenkt?
Nein. Der Konzern bestätigte am 5. November die Prognose für 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.