Nemetschek Aktie: TecDAX Gewinner – Deutsche Bank hält die KI-Sorge für übertrieben, ist der Boden bei 64 Euro gefunden?

Die Deutsche Bank Research hat die Nemetschek Aktie am Montag erneut mit „Buy“ eingestuft. Im Kern argumentiert die Bank laut Berichten, dass die Schwäche im Design-Segment – also bei den Planungsprogrammen für Architekten und Ingenieure wie Archicad und Allplan – konjunkturell bedingt sei und nicht darauf hindeute, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell aushöhlt. Genau diese Angst hatte die Aktie seit dem Rekordhoch Ende 2025 belastet. Es handelt sich um die Einschätzung der Deutschen Bank, nicht um eine Empfehlung der Redaktion.