Die Nemetschek Aktie gehört zum Wochenauftakt zu den TecDAX Gewinnern. Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr notierte das Papier bei 64,20 Euro, ein Plus von 0,94 Prozent oder 60 Cent gegenüber dem Freitagsschluss von 63,60 Euro. Damit landet der Münchner Bausoftware-Spezialist auf Rang vier im Technologieindex, der selbst um 0,14 Prozent auf 4.070,39 Punkte nachgab. Den Rückenwind lieferte ein Analystenkommentar: Die Deutsche Bank bekräftigte ihr Kaufvotum für die Nemetschek Aktie.
Nemetschek Aktie: TecDAX Gewinner – Deutsche Bank hält die KI-Sorge für übertrieben, ist der Boden bei 64 Euro gefunden?
Die Nemetschek Aktie zählt zum Handelsschluss zu den TecDAX Gewinnern: Plus 0,94 Prozent auf 64,20 Euro auf Xetra, während der Index leicht nachgibt. Rückenwind kommt von der Deutschen Bank, die ihr Kaufvotum bekräftigt und die Schwäche im Design-Geschäft als zyklisch einstuft. Was hinter der Erholung steckt, welche Marken zählen und wo die Risiken liegen.
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Der Auslöser
Deutsche Bank stellt sich hinter Nemetschek – zyklische Delle statt KI-Opfer
Die Nemetschek Aktie ist TecDAX Gewinner, weil ein großes Haus der wichtigsten Sorge der Anleger widerspricht.
Die Deutsche Bank Research hat die Nemetschek Aktie am Montag erneut mit „Buy“ eingestuft. Im Kern argumentiert die Bank laut Berichten, dass die Schwäche im Design-Segment – also bei den Planungsprogrammen für Architekten und Ingenieure wie Archicad und Allplan – konjunkturell bedingt sei und nicht darauf hindeute, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell aushöhlt. Genau diese Angst hatte die Aktie seit dem Rekordhoch Ende 2025 belastet. Es handelt sich um die Einschätzung der Deutschen Bank, nicht um eine Empfehlung der Redaktion.
Schon vorbörslich zeigte sich die Nemetschek Aktie fester, am Morgen lag sie auf Tradegate zeitweise mehr als ein Prozent im Plus. Bis zum Schluss bröckelte ein Teil des Gewinns ab, die Aktie behauptete aber ihren Platz unter den fünf besten TecDAX-Werten. Hilfreich war aus Sicht der Redaktion auch das Marktumfeld: Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag standen Halbleiterwerte wie Aixtron und Siltronic unter Druck, Anleger suchten Alternativen im Technologiesektor ohne direkte Abhängigkeit vom Chipzyklus.
Die Zahlen
Wachstum mit HCSS – organisch knapp unter den Erwartungen
Fundamental steht die Nemetschek Aktie auf solidem Boden. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, getrieben auch von der Übernahme des US-Bausoftwareanbieters HCSS. Organisch und währungsbereinigt betrug das Plus 12,5 Prozent – der Markt hatte mit rund 13,6 Prozent gerechnet. Das EBITDA stieg um 21,8 Prozent auf 115,9 Millionen Euro, die Marge sank wegen der Integration von 32,5 auf 31,2 Prozent. Besonders stark wuchsen die Erlöse aus Abonnements und SaaS: plus 52,4 Prozent auf 321,9 Millionen Euro.
Abo-Umstellung trägt
Wiederkehrende Erlöse machen das Geschäft planbarer und stützen die Bewertung.
Eigene KI-Produkte
Mit Archicad Max, Allplan Max und Bluebeam Max setzt Nemetschek KI in die eigenen Programme, statt sich von ihr verdrängen zu lassen.
Prognose bestätigt
Für das organische Geschäft erwartet Nemetschek 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent und eine EBITDA-Marge von 32 bis 33 Prozent.
Die Marken
Nemetschek Aktie: 65 Euro als erste Hürde
Charttechnisch bewegt sich die Nemetschek Aktie in einer Bodenbildungszone. Aus Sicht der Redaktion ist die Region um 65 Euro die erste Hürde, an der die Aktie in der vergangenen Woche bereits gescheitert ist. Darüber läge die Zone um 75 Euro, wo die Herbsterholung im Oktober endete. Nach unten bildet der Bereich um 63 bis 64 Euro eine erste Unterstützung, wichtiger ist aber das Jahrestief von 50,50 Euro aus dem Juni. Bis zum Rekordhoch von 96,70 Euro fehlt rund ein Drittel.
Die Analysten
Kursziele von 79 bis 110 Euro: die Häuser bleiben zuversichtlich
Neben der Deutschen Bank sehen weitere Häuser Potenzial: JPMorgan bestätigte nach den Zahlen „Overweight“ mit einem Kursziel von 110 Euro, Jefferies nennt 79 Euro, MWB Research 82 Euro. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 86 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nemetschek Aktie
Warum ist die Nemetschek Aktie heute TecDAX Gewinner?
Die Deutsche Bank hat ihr Kaufvotum bekräftigt und die Schwäche im Design-Geschäft als zyklisch eingestuft. Das nahm Anlegern einen Teil der KI-Sorge. Zum Xetra-Schluss stand ein Plus von 0,94 Prozent auf 64,20 Euro.
Was macht Nemetschek?
Der Münchner Konzern (ISIN DE0006452907, Kürzel NEM) entwickelt Software für Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden, mit Marken wie Graphisoft, Allplan, Bluebeam, Solibri und HCSS.
Welche Kursziele nennen Analysten?
JPMorgan 110 Euro, MWB Research 82 Euro, Jefferies 79 Euro. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Aus Sicht der Redaktion 65 Euro als erste Hürde und 75 Euro als Hoch der Herbsterholung; nach unten das Jahrestief bei 50,50 Euro.
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