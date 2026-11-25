Zweiter Gewinntag nach dem Tiefschlag: Die Nemetschek Aktie legt am Mittwoch um 1,14 Prozent auf 53,25 Euro zu (Stand 17:47 Uhr, comdirect) und gehört zu den TecDAX Gewinnern. Am Vormittag hatte das Papier noch im Minus gelegen, im Tagesverlauf drehte es ins Plus.
Nemetschek Aktie: TecDAX Gewinner – britische Kliniken bestellen, der Kurs baut seine Erholung aus
Die Nemetschek Aktie steigt am Mittwoch um 1,14 Prozent auf 53,25 Euro und ist TecDAX Gewinner. Ein Auftrag des britischen Gesundheitsdienstes stützt den zweiten Tag der Erholung nach dem Dreijahrestief.
Warum steigt die Nemetschek Aktie heute?
Es gibt eine Unternehmensnachricht, und sie kommt aus Großbritannien. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS England setzt bei elf Bauvorhaben auf dRofus, eine Planungssoftware aus dem Nemetschek-Konzern. Die Projekte gehören zur ersten Welle des New Hospital Programme, mit dem das Land neue Krankenhäuser baut. dRofus verwaltet dabei die Anforderungen an Räume und Ausstattung über die gesamte Planung hinweg.
Der Auftrag ist ein Beleg, dass große öffentliche Bauherren die Software einsetzen. Die Geschäftsaussichten des Konzerns verändert er für sich genommen nicht. Dafür müsste aus dem Einsatz weiteres Geschäft entstehen.
Die zweite Stütze ist der Markt. Am Mittwoch verkauften Anleger erneut Chipwerte, Infineon und Siltronic verloren rund 7 Prozent. Software hielt sich besser: Neben Nemetschek stehen auch TeamViewer und Bechtle auf der Gewinnerseite des TecDAX.
Die Erholung in Zahlen
Am Montag war die Nemetschek Aktie nach einer deutlichen Abstufung durch JPMorgan auf 51,45 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit drei Jahren. Am Dienstag gewann sie 3,24 Prozent, am Mittwoch weitere 1,14 Prozent. Vom Tief hat sich der Kurs damit um gut 3 Prozent gelöst. Gemessen am Schaden ist das wenig: Auf Monatssicht steht ein Minus von rund 30 Prozent.
Das Geschäft wächst unterdessen weiter. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26,6 Prozent auf 371,1 Millionen Euro, nach neun Monaten sind es 1,012 Milliarden Euro. Das organische Wachstumsziel von 14 bis 15 Prozent für 2026 hat der Vorstand bestätigt. Auf der Fachmesse BIM World in München stellte Nemetschek in dieser Woche seine KI-Angebote vor.
Was jetzt für die Nemetschek Aktie zählt
Abstand zum Dreijahrestief
Solange der Kurs über 51,45 Euro bleibt, hat die Bodenbildung eine Chance.
Folgegeschäft bei dRofus
Weitere Verträge mit öffentlichen Bauherren würden aus dem Einzelauftrag ein Muster machen.
Organisches Wachstum
Die nächsten Zahlen entscheiden, ob die Skeptiker oder die Optimisten recht behalten.
Stammdaten
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM, US-Handelssymbol NEMTF (OTC). Kurs: 53,25 Euro, plus 1,14 Prozent (Stand 17:47 Uhr, comdirect).
Weitere genannte Unternehmen:
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV
Bechtle AG: ISIN DE0005158703, WKN 515870, Handelssymbol BC8
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
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