Es gibt eine Unternehmensnachricht, und sie kommt aus Großbritannien. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS England setzt bei elf Bauvorhaben auf dRofus, eine Planungssoftware aus dem Nemetschek-Konzern. Die Projekte gehören zur ersten Welle des New Hospital Programme, mit dem das Land neue Krankenhäuser baut. dRofus verwaltet dabei die Anforderungen an Räume und Ausstattung über die gesamte Planung hinweg.

Der Auftrag ist ein Beleg, dass große öffentliche Bauherren die Software einsetzen. Die Geschäftsaussichten des Konzerns verändert er für sich genommen nicht. Dafür müsste aus dem Einsatz weiteres Geschäft entstehen.

Die zweite Stütze ist der Markt. Am Mittwoch verkauften Anleger erneut Chipwerte, Infineon und Siltronic verloren rund 7 Prozent. Software hielt sich besser: Neben Nemetschek stehen auch TeamViewer und Bechtle auf der Gewinnerseite des TecDAX.